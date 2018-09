Somos músicos famosos, tenemos millones de seguidores y no hemos sacado ni un solo disco

Podríamos decir que Bad Bunny es un cantante de éxito. Su canción 'Soy Peor' tiene más de 573 millones de visitas en YouTube . Si seguimos buscando también podremos ver que este verano ha hecho una gira europea que ha incluído 16 fechas en España más otras ciudades europeas como Milán, Zurich o Londres; y que una vez terminada ésta será continuada por otra americana .

Si prestamos atención a otra plataforma como Spotify, su colaboración con Cardi B en 'I like it', a fecha de 16 de agosto es la 8º canción más escuchada a nivel global superando los tres millones de reproducciones. Y si miramos la lista de la misma plataforma de streming en España encontraremos temas suyos o en los que particupa en los puestos 21, 22, 33 para la misma fecha. Y lo más sorprendente de todo es que, como dice el propio artista, "vengo de la nada".

La paradoja surgirá cuando muchos aficionados a la música, sobre todo si pasan de la treintena y suponiendo que lo conozcan, pregunten "¿y cuántos discos ha vendido?" porque la respuesta será "cero". Así es, Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre real), nacido en Puerto Rico hace 24 años, no ha publicado ningún álbum en los tres años que lleva de carrera musical.

¿Son tan importantes los discos para la música?

Obviamente no. Si consideramos que existe la música al menos desde que se encontraron los primeros instrumentos con que tocarla, este arte se remontaría a unos 43.000 años de antigüedad de los que el formato disco ha ocupado solamente una fracción muy pequeña.

Cuando nos referimos a un "disco" a lo que nos estamos refiriendo en realidad es a un "Long Play", también conocido como "LP" o "disco de larga duración". Este formato empezó con los discos de vinilo de 30'5 centímetros de diámetro que son capaces de albergar un máximo de 25 minutos de sonido por cada cara grabados a 33'3 revoluciones por minuto. Al menos este fue su origen. Estos objetos comenzaron a comercializarse en 1948, durante mucho tiempo fueron acompañados por las cintas de cassette y en la década de los 80 fueron substituidos por los CDs pero todos estos soportes albergaban el mismo concepto: el álbum, disco o como quiera llamarse.

El reinado del LP en el negocio musical ha llegado hasta la actualidad, más adelante veremos cifras, por lo que si comparamos estas siete décadas con los instrumentos prehistóricos encontrados es fácil aventurarse a asegurar que seguirá habiendo música miles de años después del LP. Ya sé, eso suponiendo que sobrevivamos al cambios climático, a Trump, etc.

Cómo ha cambiado el negocio

La diferencia actual radica en que el cambio que se ha producido durante los últimos años ya no es estilístico, un género que substituye a otro, ni de soporte, el vinilo que se ve reemplazado por el CD. Internet ha trastocado algunos de los pilares más básicos que sostenían el negocio discográfico desde hace décadas y ahora la música se ha independizado del soporte y del formato y, además, los artistas ya no necesitan, o necesitan menos, intermediarios entre ellos y sus fans para darse a conocer.

Por poner un ejemplo, en los inicios de su carrera para la cantante neozelandesa Lorde fue mucho más importante su cuenta en Soundcloud que su contrato con Universal. En esta plataforma fue donde colgó su primer EP 'The Love Club' en 2012 que tras miles de descargas se pubicaron digitalmente en iTunes. Una de estas canciones 'Royals, llegó al número uno de su país y vendió millones de copias. Al año siguiente grababa su primer álbum 'Pure Heroine'.

Maquetas y mixtapes

C Tangana volvió al formato mixtape después de haber firmado por una multinacional

Desde que se crearon los primeros sistemas de grabación multipista a finales de los años 40 los músicos tuvieron la posibilidad de grabarse de forma no profesional para distribuir su música en formatos conocidos como "demos" o "maquetas".

Elvis Presley usó el Memphis Recording Service el 18 de julio de 1953 para grabar sus dos primeras canciones en un disco de acetato como regalo para su madre por cuatro dólares. Pero esta grabación también sirvió para que Mariom Keisker oyera la grabación y se la pasara a Sam Phillips, dueño de Sun Records, con la recomendación de contratar a ese chaval.

Un caso más próximo en el tiempo es el del Mc zaragozano Kase O que estuvo seis años publicando música y actuando hasta que lanzó el que fue su primer LP 'Genios' con Violadores del Verso en 1999. Mientras tanto, sus maquetas 'Rompecabezas' de 1993 y 'Dos Rombos' de 1995 llevaban tiempo funcionando.

En EEUU el fenómeno de las maquetas podría traducirse por el de las "Mixtapes". Uno de los casos más paradigmáticos de este revival fue el de 'A kid named Cudi'. Ésta fue la mixtape con la que inició su carrera discográfica Kid Cudi. Este rapero se encontraba sin contrato discográfico hasta que consiguió pasarle esta grabación a Kanye West que le fichó para su sello 'GOOD Music' bajo el que publicó al año siguiente su primer álbum 'Man on the Moon: The End of The Day'.

En España podemos encontrar fenómenos similares y que, paradójicamente, han hecho el recorrido opuesto. En el caso de C Tangana éste comenzó bajo el pseudónimo "Crema" con la publicación de la maqueta Madrid Files en 2006 de forma independiente a la que siguieron otras hasta que publicó su primer LP 'Agorazein' en 2008. Lo curioso de este caso es que tras 12 años de carrera y haber firmado por Sony Music publicó 'Avida Dollars' bajo el formato mixtape. Y es que no hay que subestimar el deseo de mantener la estética underground y la apariencia de frescura a pesar de haber firmado por una multinacional.

Los formatos se han mantenido con el tiempo pero el cambio que supusieron Internet y los equipos de grabación informáticos frente a los medios anteriores fue que agilizaron enormente todo el proceso de distribución.

La culminación de la revolución con las redes sociales

Artic Monkeys saltaron a la fama gracias a sus fans que subieron su maqueta a Myspace

Desde principios de de siglo ya ha habido músicos que pudieron explotar la nueva ventaja que daba de la "viralidad" de las redes sociales. Myspace, aunque hoy esté de capa caída, fue lanzada en 2003. Esta fue la herramienta que sirvió al grupo británico Artic Monkeys para empezar a generar pequeños temblores en una industria que volvía a sentirse segura tras conseguir el cierre de Napster en 2001.

Este grupo se formó en Sheffield, Inglaterra, en el año 2001 y dieron su primer concierto en 2003. Este grupo grabó unas maquetas que regalaban en los conciertos a los asistentes, como habían hecho tantas otras bandas en el pasado, pero en este caso la diferencia estuvo en que sus fans ripearon los Cds y colgaron los temas en Myspace.

El resultado fue que la popularidad de Artic Monkeys se disparó como la espuma y les permitió estar girando tres años hasta que publicaron su primer LP ' Whatever People Say I Am, That´s What I´m Not' en 2006, el cual además grabaron con Domino Records, una discográfica independiente. Nada de esto impidió que dos sencillos del álbum llegaran al Número 1 en ventas en Reino Unido .

Pero no todo fue rodado. En el lado negativo para el grupo estuvo que Myspace reclamó los derechos de las canciones. La banda consiguió librarse, muchos abogados mediante, gracias a que lo que fue colgado en la red social era las "demos", no la versión definitiva, y porque su página fue creada por fans y no por ellos mismos.

Una banda más reciente que también surgió de esta nueva manera de compartir música mediante recomendaciones fueron Cigarrettes After Sex. Esta formación de dream pop se formó en El Paso, Texas, en 2008 aunque no publicaron su primera maqueta 'Romans 13:9' hasta 2011 y su primer EP 'I' hasta 2012. Pero lo que de verdad dio vida a este grupo fue que sus temas fueran compartidos y recomendados a través de YouTube que es lo que les permitió girar todos aquellos años hasta que, finalmente, lanzaron su primer álbum de nombre homónino en 2017.

No sólo en el Hip Hop y en el underground

Puede dar la impresión de que estas prácticas sólo tiene lugar dentro de la música urbana y en ambientes alternativos o directamente underground pero nada más lejos de la realidad. Podemos fijarnos en el nicho más evidente de la canción melódica y comercial y el fenómeno volverá a repetirse.

Si prestamos atención a las discografías de los participantes en la última edición de Operación Triunfo veremos que ninguna de sus finalistas (Aitana, Ana Guerra, Amaia...), a pesar de que ya parezca que llevan toda la vida con nosotros gracias al canal 24 horas de YouTube, ha publicado nada que no sean las galas del programa y algún single suelto. La excepción a esta regla sería Alfred que cuenta con un par de álbumes autopublicados y que salieron antes de pasar por el reality show. Y a pesar de estos repertorios tan limitados creo que pocos habremos escapado de escuchar alguna vez 'Lo Malo' en un bar.

La era de Juan Palomo

Justin Bieber se dio a conocer gracias a los videos que sus padres subían a Youtube cuando tenía 13 años

Con todo este ecosistema de herramientas digitales a la distancia del teléfono móvil o el ordenador de casa y nativos digitales que han nacido ya acostumbrados a estos dispositivos, muchos nuevos músicos ya han aprendido la lección de que el mejor camino para darse a conocer es abrir un canal de YouTube. Y si después viene el contrato discográfico bienvenido sea. Ejemplos hay de sobra y aunque generalmente son músicos jóvenes las carreras de algunos ya tienen unos cuantos años.

Por poner un caso archifamoso, YouTube fue la plataforma en la que comenzó su carrera Justin Bieber gracias a que los padres de la criatura comenzaron a grabar y colgar los vídeos de su criatura cantando cuando éste tenía la tierna edad de 13 años. El ejecutivo discográfico Scooter Braun vio accidentalmente uno de estos vídeos y ya sabéis cómo acabó la historia.

La versión española de esta historia sería Pablo Alborán. El malagueño empezó a colgar vídeos de sus canciones tocando la guitarra en el sofá de su casa. Desde el primer vídeo recibió una gran cantidad de visitas que hoy ya supera los cinco millones, y el procedimiento fue el mismo que el de Bieber. Los vídeos le pusieron en el radar de discográficas y otros músicos y un año después ya estaba sacando su primer álbum con EMI.

One Step Beyond

David Rees cuenta con más de 300.000 seguidores en su canal de Youtube

Los ejemplos anteriores son de músicos a los que YouTube les sirvió para llamar la atención de una discográfica que los fichó y con ella grabar su primer disco. Pero no todas las carreras siguen este curso. En algunos casos ser conocido en YouTube es suficiente para poder desarrollar una carrera musical y la grabación de un disco es algo que ya se valorará en su día o no.

Este es el caso de David Rees. Este español hijo de ingleses comenzó a colgar vídeos de sus canciones cuando se trasladó a estudiar psicología a Salamanca. Así fue generando una base de fans que hoy cuenta con más de 300.000 suscriptores en su canal y esto le permitió hacer una gira en 2017 que le llevó a algunas de las principales ciudades de España.

Pero hay un detalle importante en el desarrollo de la carrera de Rees y es que a lo largo del camino fue fichado por 2btube. Este nuevo modelo de negocio basado en las redes sociales e internet tiene tanto tirón que ha hecho nacer compañías como ésta que se dedican al asesoramiento y profesionalización de los "youtubers" españoles.

El modelo de negocio se basa en que las nuevas generaciones, por debajo de los 35 años, prestan más atención a la web que a los medios tradicionales como radio o tele y aquí vuelve a surgir la brecha generacional anteriormente citada. Los músicos que fichan empresas como 2btube suelen estar por debajo de los 25 años para conectar con este sector. Aunque en otras redes sociales como Musical.ly las edades bajan mucho más y, en ocasiones, sin el conocimiento de los menores. El resultado es que las marcas van a tener que hacer esta migración, si aún no la han hecho.

El nucleo duro

Danielle Bregoli pasó de aparecer en un programa de testimonios a hacer una gira mundial

Pero el sector donde más fuertemente se ha vivido este cambio de paradigma ha sido en la música urbana: R&B, hip hop, trap, reggaeton, electro latino y aledaños. En 2017 se certificó con cifras que el Hip Hop pasó a ser el género dominante en el negocio de la música en los EEUU por primera vez en la historia llevándose el 25.1% de toda la música consumida frente al anterior campeón, el rock, que se quedó en un 23%.

No es coincidencia que ese mismo año se produjera otro derrocamiento. En 2017 el streaming pasó a ser el mayor medio de consumo de música con un 54% del total. Pero se produjo una paradoja, a pesar del derrocamiento del rock este género continuó siendo el que suponía más ventas del álbumes con un 35% del total. El rap no sólo venció, sino que el concepto "álbum" se quedó relegado al rock.

Voy a ponerles unos ejemplos de este nuevo mundo en el que estamos, unos ejemplos que no tienen porqué gustarles. Danielle Bregoli es una muchacha que nació el 26 de marzo de 2003 en Florida. La fama de esta criatura comenzó en 2016 cuando su madre la llevó a un segmento de un programa de testimonios titulado "I Want to Give Up My Car-Stealing, Knife-Wielding, Twerking 13-Year-Old Daughter Who Tried to Frame Me for a Crime!". El programa trataba basicamente sobre madres que entre lagrimas relataban que ya no sabían qué hacer con sus hijas preadolescentes. El quid de la cuestión estuvo en que en un momento de la entrevista la joven dijo algo así como "cash me outside how bout dah?" y la frase cayó en gracia y se convirtió en meme.

Un año después estaba colgando singles en YouTube como 'Hi bich' (sic) que hoy supera los 112 millones de visitas y toda su carrera discográfica en este año se resume a ocho singles y cinco remixes. El pasado mes de abril empezó una gira de 32 fechas por EEUU y Canadá que terminó con cinco fechas europeas. A unos puede parecerle una carrera con poca base e, incluso, de mal gusto. A otros como Young Beef una musa de la nueva época a la que ha dedicado una canción.

Otro ejemplo de estas carreras surgidas como cohetes en un periodo muy breve de tiempo y con apenas un puñado de canciones es la del rapero neoyorquino 6ix9ine (pronunciado "six nine"). Daniel Hernández, nombre real, comenzó su carrera publicando el 10 de noviembre de 2017 su primer single 'Gummo' que hoy supera los 250 millones de visitas. En el menos de un año que lleva de carrera ha publicado seis singles y una mixtape pero ha sido suficiente para que en el videoclip de la última de sus canciones apareciese Nicki Minaj (a 16 de agosto de 2017 ésta es la tercera canción en la lista de las canciones más escuchadas de Spotify superando los tres millones y medio de reproducciones) y haya estado los meses de junio y julio recorriendo toda Europa en la gira "World Domination Tour", a lo que hay que sumar los conciertos que hace habitualmente en EEUU.

En un mundo tan globalizado era imposible que España se pudiera mantener al margen de estas corrientes pero lo cierto es que sigue quedando algo más de querencia dentro del género por publicar formatos de larga duración. Por ejemplo Natos y Waor, uno de los dúos más exitosos del panorama del rap estatal, llevan tres maquetas y cuatro discos en tan sólo siete años de carrera.

Pero también las hay que se salen del esquema tradicional sin ninguna escasez de éxito. Este es el caso de la catalana Bad Gyal que comenzó su carrera colgando en su canal de YouTube una versión del 'Work' de Rihanna y continuó adelante mezclanco el dancehall con el R&B, el Hip Hop y otras influencias. Desde entonces su discografía se ha agrandado hasta alcanzar alrededor de una venintena de sencillos lo que le ha bastado para actuar, al margen de sus giras, en festivales de renombre como Sonar, Primavera Sound o Periferias.

El reverso oscuro

Wendy Sulca saltó a la fama en Youtube cuando tenía 9 años

Hay un último tipo de música donde la revolución de Internet y las redes sociales ha tenido una especial influencia, el problema es que es un tipo de música difícil de definir. Uno de los ejemplos más conocidos en este campo al que quiero hacer referencia es el del músico ecuatoriano Delfín. Este músico sudamericano comenzó con el esquema tradicional y publicó tres discos entre 2001 y 2005 pero con escasa repercusión. Su lanzamiento a la fama llegó cuando colgó en YouTube el videoclip de su tema 'Torres gemelas' que causó sensación por la suma del estilo technofolk andino, la pedazo de vestimenta del artista junto al croma y la anonadante historia sobre los atentados del 11-S que cantaba. Resultado 16 millones de visitas.

Otro caso muy similar al de Delfín fue el de Wendy Sulca. Esta peruana nació en 1996 e inició su carrera empujada por su padre. Tras el fallecimiento de éste en un accidente de tráfico lanzó su primer disco '¿Papito, porqué me dejaste?' en 2005 cuando tenía apenas nueve años. Una vez más el disco pasó sin pena ni gloria en su país de origen y tuvo que esperar hasta que temas como 'La tetita' fueron colgados en youTube en 2008 y "descubiertos" por internautas, muchos de nuestro país, que cayeron fascinados ante su inquietante estética.

El resultado de lo anterior, aparte de los más de 20 millones de visitas que lleva a día de hoy 'La tetita' fue que eventos como el YouFest, un festival dedicado a artistas salidos de esta plataforma de vídeos, les trajeran a actuar a ambos a España por primera vez y congregaran a miles de personas junto a un resto del cartel bastante "peculiar".

Por lo tanto, artistas como estos comenzaron una carrera mediante el esquema tradicional pero, un poco por azar y de forma involuntaria, descubrieron a mitad de camino que había otras fromas que les eran mucho más útiles y acabaron el camino a la inversa: del álbum a YouTube.

De cara al futuro

A raíz de todos los cambios vistos anteriormente es innegable que la irrupción de internet ha cambiado la industria musical de una forma profunda e irreversible. No se puede decir con rotundidad que "el LP ha muerto" pero sí que ha perdido su trono y una posibilidad es que en el futuro se vea relegado a trabajos conceptuales, a ciertos géneros y a artistas de gran poder económico.

En el apartado de la mitología musical el tópico sobre cómo se forjaban las carreras, a base de chupar kilómetros de carretera tocando el pueblos de mala muerte para hacerse un nombre después de muchos años, ha sido arrasado por la viralidad de las redes sociales que pueden dar, si se tiene éxito, miles de reproducciones desde el primer momento.

Y el desarrollo de los equipos de grabación caseros ha substituido los caros estudios sin una gran merma de la calidad y, en algunos géneros, también a años de aprender a dominar un instrumento. Pero en este proceso hay que recordar que los medios tradicionales, mediante castings o 'talent shows' como OT, ya contribuyeron a difundir los ídolos prefabricados.

