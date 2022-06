Antes de Patriota y 'The Boys': HBO Max recupera un extraordinario y desconocido thriller oscuro protagonizado por Antony Starr

Antony Starr se está encontrando con una fama inesperada con su papel de Patriota en 'The Boys'. Aunque no estaba exactamente llamado a ser el protagonista, ni siquiera el héroe de esta sátira superheroica de Prime Video, el perturbador carisma de su personaje y su atinada interpretación lo han convertido en uno de los grandes atractivos de la serie.

Patriota es un claro trasunto del Superman de DC (del mismo modo que otros personajes de la Liga de la Justicia como Wonder Woman, Flash o Aquaman tienen sus correspondientes reflejos deformados), pero que se está convirtiendo en un claro recipiente paródico de muchos tics de la política estadounidense. De hecho, el último giro que ha dado la serie se produce por un discurso de un Patriota completamente fuera de sí y que no hubiera desencajado en el repertorio de Donald Trump.

Omnipotente y completamente crispado, es cierto que ya en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson el personaje tenía un atractivo perverso. Pero es la interpretación de Starr, con esa sonrisa hipócrita eternamente congelada y ese continuo mirar por encima del hombro tanto a sus compañeros de equipo como a los humanos que considera un ganado prescindible, la que da renovados bríos al personaje.

Starr no era especialmente conocido antes de 'The Boys'. A diferencia de Karl Urban, que da vida a Carnicero y a quien pudimos ver en películas tan diversas como los 'Star Trek' de Abrams o 'El Señor de los Anillos' en papeles secundarios, pero sobre todo, como protagonista de la inmensa 'Dredd'. Pero Starr apenas había tenido papeles de éxito, posiblemente debido a que, a diferencia de Urban, tardó en salir de su Australia natal.

Buen pueblo, mala sangre

La única posible excepción es 'Banshee', una serie del canal por cable Cinemax que duró cuatro temporadas, entre 2013 y 2016, y que ahora tenemos en HBO Max, ya que Cinemax es propiedad de Warner. Se trata de un thriller que sorprende por lo extremo y directo de su planteamiento, por sus súbitos estallidos de violencia y por su enfoque entre lo adulto y lo puramente videoclubero.

'Banshee' se desarrolla en el pueblo del mismo nombre, una localidad ficticia en la zona amish de Pensilvania. A él llega un ex convicto (Starr) que presencia el asesinato del sheriff recién llegado al pueblo, Lucas Hood. Como va huyendo de su antiguo jefe, decide tomar la identidad del sheriff. Lo que sigue es una mezcla entre los casos policiacos que tiene que resolver el nuevo Lucas Hood, el reencuentro con su antigua amante e hija de Rabbit, más atracos con sus antiguos socios y el choque con el mafioso del lugar vinculado a los amish, Kai Proctor.

Aunque la serie da algunos vaienes de interés, derivados sobre todo de la imposibilidad de que la ya finísima verosimilitud del planteamiento aguante mucho estirándose, lo cierto es que como mínimo, sus dos primeras temporadas son arrolladoras. De hecho, la serie no fue cancelada por falta de audiencia, sino porque sus responsables decidieron que la historia no podía dar más de sí.

Uno de los cocreadores de la serie, Jonathan Tropper, lo es también de la trepidante 'Warrior', la aventura de artes marciales que parte de un concepto delineado en su día por Bruce Lee. Y se nota: tanto en una como en otra las escenas de acción está cuidadísimas. 'Banshee' es una serie que dio gran importancia a sus persecuciones y combates cuerpo a cuerpo, y el rodaje de algunas de sus secuencias se prolongó más de veinte horas

Y como en toda buena película de acción, la fuerza de la trama reside no solo en secuencias excelentemente rodadas, sino en personajes carismáticos, magnéticos, de una pieza y con un punto caricaturesco. Jefes del crimen con traumas gravísimos, antihéroes de moralidad líquida, femmes fatales adaptadas a los nuevos tiempos, secundarios que se hacen querer...

Y por encima de todos ellos, un Starr entregadísimo a su papel de falso sheriff de Banshee, con un pasado que le pisa los talones y un sentido de la justicia muy particular. Sus seguidores en 'The Boys' no tendrán problemas en encontrar puntos en común en la sonrisa torcida y la mirada líquida de Lucas Hood bis y Patriota, y en advertir que estamos ante uno de los actores con una personalidad más singular de los últimos años.