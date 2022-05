Para qué inventar thrillers de ciencia ficción si tenemos Silicon Valley: un 'true crime' de altísima tecnología (o no) en HBO Max

La recomendación de hoy no es una película, pero como si lo fuera. Es la historia de una chica de 19 años que decide dejar la Universidad de Stanford (donde había empezado a estudiar ingeniería química) y, animada por su profesor, fundar una empresa con la que desarrollar una idea: la idea de los diez mil millones de dólares. Es 2003 y la joven se llama Elizabeth Holmes.

La idea era sencilla, pero revolucionaria: crear un dispositivo manual que permitiera hacer análisis de sangre en tiempo real. Y digo que era revolucionaria porque, como yo mismo señalaba en 2016, los análisis de sangre son, incluso hoy en día en pleno boom de la neuroimagen y la medicina nuclear, "las gafas más potentes de la medicina". Una década más tarde, Fortune valoraría Theranos en más de 9.000 millones de dólares y Forbes diría que Holmes, con el 50% de las acciones, era "la mil millonaria hecha-a-sí-misma más joven del mundo". Luego todo hizo bluff.

Eso es lo que nos cuenta 'The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley' con una narración ágil que puedes encontrar en HBO Max: la historia de Theranos, el auge y la caída de Holmes y el fraude de los diez mil millones. Una historia que tiene suficiente interés como para convertir las dos horas en todo un viaje (incrédulo y alucinado) por la peor parte de la industria tecnológica.

Con el aliciente, no hay que olvidarlo, de que es una historia 100% real. Este documental ofrece una mirada única a las entrañas del lado oscuro de Silicon Valley y una vez que lo hemos visto, uno sale convencido de que si hay un recurso ilimitado es el de la creatividad del ser humano (para engañar al resto).