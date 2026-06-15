Unos auriculares para hacer deporte que no renuncian al buen sonido: estos Sennheiser tienen hoy casi un 60 % de descuento

Con el buen tiempo, apetece hacer deporte al aire libre. Ya sea salir a correr o simplemente a dar un paseo, siempre es más ameno hacerlo con nuestra música favorita o con un buen podcast. Si estás buscando unos nuevos auriculares y quieres unos verdaderamente inalámbricos que tengan buen sonido, ojo a estos Sennheiser: han caído de precio en Amazon hasta los 60,85 euros.
Sennheiser Sport True Wireless
Resistentes, con buen sonido y con autonomía para hasta 27 horas
Es el precio más bajo que han tenido estos auriculares, los Sennheiser Sport True Wireless (su PVP es de 139,90 euros). Es una opción muy interesante si estás buscando unos auriculares muy orientados a hacer deporte, ya sea al aire libre como hemos dicho antes o para el gimnasio. Tienen calificación IP54, así que no te tienes que preocupar porque el sudor los vaya a dañar.
Estos Sennheiser no tienen cancelación activa de ruido. A cambio, cuentan con dos adaptadores físicos para el auricular que nos permiten elegir entre uno más "ajustado" para reducir el ruido del exterior y otro más abierto para que puedas estar al tanto de todo lo que hay a tu alrededor (esto es ideal, por ejemplo, a la hora de correr).
A todo lo anterior hay que sumarles su autonomía, que ofrecen hasta 27 horas de reproducción. Son compatibles tanto con Android como con iOS y ofrecen, además de un buen sonido, compatibilidad con una amplia gama de códecs Bluetooth.
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⚡ EN RESUMEN: oferta de los sennheiser sport true wireless
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares muy orientados al deporte y quieres algo que se ajuste bien con la posibilidad de configurarlos para escuchar lo que hay a tu alrededor.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres unos auriculares que si tengan ANC o buscas unos auriculares más compactos.
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