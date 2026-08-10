El truco para no volver a cambiar la pila del AirTag en 10 años: cuesta menos de 20 euros y es una auténtica genialidad

Los AirTag de Apple se han convertido en uno de los localizadores más populares del mercado por su precisión y por la inmensa red de dispositivos que los respalda. Sin embargo, tienen un punto débil: la duración de su pequeña pila de botón CR2032, que suele requerir un cambio anual. Para solucionar este inconveniente, hemos encontrado en Amazon un genial invento. Se trata de esta carcasa de batería extendida de 10 años para AirTag.

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El truco para más autonomía: pasar de una pila de botón a dos pilas AA

El concepto detrás de este invento es extremadamente sencillo pero muy efectivo. En lugar de alimentar el AirTag con su pila interna de botón habitual, la carcasa actúa como un adaptador que redirige la alimentación hacia dos pilas alcalinas AA estándar.

Al pasar de la capacidad reducida de una pila CR2032 a la densidad energética de dos pilas AA, el AirTag pasa de durar unos 12 meses a ofrecer una autonomía estimada de hasta 10 años (dependiendo del tipo de pilas utilizadas). Es, sin duda, una diferencia abismal que cambia por completo la forma de usar el dispositivo.

Debido a que el uso de pilas AA incrementa el volumen total del conjunto, este adaptador no está pensado para llevarlo colgado en el llavero de casa o en la cartera. En su lugar, es la solución perfecta para el seguimiento de bienes a largo plazo donde el tamaño extra no resulta un problema. Entre ellos, se pueden destacar cajas de almacenamiento, bolsas de herramientas, equipamiento de camping u objetos guardados en un trastero.

La instalación no requiere soldaduras ni modificar el AirTag original: basta con retirar la tapa trasera de acero del rastreador, encajar la placa de la carcasa y colocar las dos pilas AA. Además, la estructura exterior cuenta con una capa extra de protección contra golpes e imprevistos.

⚡ EN RESUMEN: carcasa de batería extendida de 10 años para AirTag ✅ LO MEJOR Batería prácticamente "eterna": pasa de una autonomía de 1 año (con pila de botón CR2032) a aproximadamente 10 años al alimentarse con dos pilas AAA estándar, eliminando la necesidad de mantenimiento continuo.

pasa de una autonomía de 1 año (con pila de botón CR2032) a aproximadamente 10 años al alimentarse con dos pilas AAA estándar, eliminando la necesidad de mantenimiento continuo. Pilas baratas y fáciles de conseguir: Sustituye las pilas de botón por pilas AA (alcalinas o de litio), que son más económicas y fáciles de encontrar en cualquier sitio. ❌ LO PEOR Incrementa significativamente el tamaño... Al alojar dos pilas AAA, el conjunto pasa a ser mucho más abultado y pesado que un AirTag convencional.

Al alojar dos pilas AAA, el conjunto pasa a ser mucho más abultado y pesado que un AirTag convencional. No sirve para uso diario en objetos pequeños... Queda totalmente descartado para llevarlo colgado de las llaves de casa, en la cartera o en la funda del ordenador. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres monitorizar bienes estáticos o de poco movimiento, lo que resulta perfecto para remolques, casetas de campo, trasteros, maquinaria agrícola o cajas de almacenamiento a largo plazo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu idea es localizar el llavero, la mochila del día a día, la chaqueta o el bolso, ya que la carcasa resulta demasiado voluminosa e incómoda.

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Imágenes | DuHeSin

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