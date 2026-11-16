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Sonido de calidad y una cancelación activa de ruido excelente: los Sony WH-1000XM4 bajan (mucho) de precio en su última versión

Unos auriculares que se han renovado con una versión que permite reemplazar su batería

Sony Wh 1000xm4
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Alberto García

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Pese a que los Sony WH-1000XM4 se lanzaron hace ya unos cuantos años y hoy en día podemos encontrar generaciones más recientes, son precisamente estos auriculares los que se renovaron hace muy poco tiempo con un modelo denominado Sony WH-1000XM4C. Llegaron hace poco tiempo a las tiendas y ya se pueden encontrar de oferta en Amazon, y antes del Black Friday, por un preico de 194 euros.

Sony WH-1000XM4C

Sony WH-1000XM4C

Hoy en Amazon — 194,00 MediaMarkt — 194,00 El Corte Inglés — 199,00 Fnac — 199,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Buena cancelación de ruido y un sonido excelente

Sony Wh 1000xm4c Amazon

Los Sony WH-1000XM4C son realmente los mismos auriculares que pudimos ver hace varias generaciones en el catálogo de la marca, salvo por un importante detalle: estos auriculares se han adaptado para que, desde casa, podamos reemplazar la batería. Es, por lo tanto, un relanzamiento para cumplir con la Unión Europea.

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La batería en esta nueva versión ofrece una autonomía ligeramente inferior de hasta 27 horas en lugar de las 30 que vimos inicialmente. Lo que sí volvemos a encontrarnos son unos auriculares cómodos incluso si los utilizamos durante horas; culpa de ello lo tiene el peso tan ligero de 254 gramos o la presión en las almohadillas.

La calidad de audio sigue siendo muy buena y la cancelación activa de ruido es excelente. Las almohadillas ofrecen una buena reducción pasiva del ruido y los auriculares cuentan con el códec LDAC, ofreciendo una excelente calidad de audio en contenido compatible.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los Sony WH-1000XM4C hoy

 LO MEJOR

  • Su cancelación activa de ruido.
  • Su nueva versión que permite reemplazar la batería.
  • La calidad de audio.

❌ LO PEOR

  • La autonomía teórica baja tres horas con respecto los auriculares originales.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares que te permitan reemplazar la batería y que ofrezcan tanto una buena calidad de audio como una buena cancelación activa de ruido.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres dar el salto a generaciones más actuales. Los Sony WH-1000XM4C han sido los primeros en llegar con esta versión que permite extraer la batería, pero deberán llegar en el futuro nuevas versiones a los modelos WH-1000XM5 y WH-1000XM6.

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Imágenes | Enrique Pérez, Sony

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