Sonido de calidad y una cancelación activa de ruido excelente: los Sony WH-1000XM4 bajan (mucho) de precio en su última versión

Pese a que los Sony WH-1000XM4 se lanzaron hace ya unos cuantos años y hoy en día podemos encontrar generaciones más recientes, son precisamente estos auriculares los que se renovaron hace muy poco tiempo con un modelo denominado Sony WH-1000XM4C. Llegaron hace poco tiempo a las tiendas y ya se pueden encontrar de oferta en Amazon, y antes del Black Friday, por un preico de 194 euros.

Buena cancelación de ruido y un sonido excelente

Los Sony WH-1000XM4C son realmente los mismos auriculares que pudimos ver hace varias generaciones en el catálogo de la marca, salvo por un importante detalle: estos auriculares se han adaptado para que, desde casa, podamos reemplazar la batería. Es, por lo tanto, un relanzamiento para cumplir con la Unión Europea.

La batería en esta nueva versión ofrece una autonomía ligeramente inferior de hasta 27 horas en lugar de las 30 que vimos inicialmente. Lo que sí volvemos a encontrarnos son unos auriculares cómodos incluso si los utilizamos durante horas; culpa de ello lo tiene el peso tan ligero de 254 gramos o la presión en las almohadillas.

La calidad de audio sigue siendo muy buena y la cancelación activa de ruido es excelente. Las almohadillas ofrecen una buena reducción pasiva del ruido y los auriculares cuentan con el códec LDAC, ofreciendo una excelente calidad de audio en contenido compatible.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los Sony WH-1000XM4C hoy ✅ LO MEJOR Su cancelación activa de ruido .

. Su nueva versión que permite reemplazar la batería.

que permite reemplazar la batería. La calidad de audio. ❌ LO PEOR La autonomía teórica baja tres horas con respecto los auriculares originales. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares que te permitan reemplazar la batería y que ofrezcan tanto una buena calidad de audio como una buena cancelación activa de ruido. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres dar el salto a generaciones más actuales. Los Sony WH-1000XM4C han sido los primeros en llegar con esta versión que permite extraer la batería, pero deberán llegar en el futuro nuevas versiones a los modelos WH-1000XM5 y WH-1000XM6.

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Imágenes | Enrique Pérez, Sony

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