Solo hoy puedes llevarte (en el Single Day de MediaMarkt) esta PS Portal por apenas 180 euros

Aunque el 11.11 de AliExpress es una de las campañas más esperadas hoy, MediaMarkt ha decidido contraatacar y está celebrando su propio Single Day hasta mañana a las 9 de la mañana. Uno de los chollos más atractivos que hemos encontrado (sobre todo para los usuarios que juegan en PS5) es la PlayStation Portal, que ahora puedes llevártela por 180,96 euros, alcanzando así su precio mínimo histórico.

Streaming a 1080p, ergonomía de mando DualSense y pantalla de 8 pulgadas

A diferencia de las consolas portátiles independientes con procesador propio, la PS Portal actúa como una extensión inalámbrica de tu PS5 a través de la red WiFi de casa. Esto te permite liberar la tensión principal de tu hogar manteniendo la misma experiencia háptica y de inmersión que ofrece la consola de sobremesa.

La PlayStation Portal incorpora un panel táctil LCD de 8 pulgadas con resolución Full HD (1.080p) a 60 fps, ofreciendo una nitidez excelente para apreciar los detalles gráficos de los juegos de PS5 en la palma de tu mano.

Además, integra controles DualSense, por lo que mantiene la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos originales del mando de Sony, conservando la vibración inmersiva y la resistencia variable en cada acción.

Se conecta de forma remota mediante Remote Play. Así que solo basta encender el dispositivo y conectarlo a la red WiFi local para encender la PS5 en reposo de forma remota y empezar a jugar al instante sin latencia apreciable.

La PS Portal cuenta con salida de audio jack de 3,5 mm y PlayStation Link, por lo que permite conectar auriculares de cable estándar o vincular auriculares con la tecnología de audio sin pérdidas de propiedad de Sony.

Aunque originalmente, solo se podía usar PS Portal de forma remota con tu PS5, desde hace un tiempo, esto cambió, ya que se puede usar para jugar en la nube sin tener una PS5. Para ello solo necesitarás una conexión estable a Internet y una suscripción activa a PlayStation Plus Premium. Eso sí, para la primera conexión si necesitarás tener la consola de Sony.

⚡ EN RESUMEN: oferta para playstation portal hoy ✅ LO MEJOR Experiencia de control nativa: es el único dispositivo portátil que mantiene el tacto y los motores hápticos exactos del mando DualSense.

es el único dispositivo portátil que mantiene el tacto y los motores hápticos exactos del mando DualSense. Pantalla amplia de gran brillo: sus 8 pulgadas superan el tamaño habitual de las pantallas de smartphone o consolas portátiles estándar. ❌ LO PEOR Dependencia absoluta de la PS5 (al menos, para la primera vez de uso)... No permite ejecutar juegos de forma local ni instalar aplicaciones de streaming en la propia memoria del aparato.

No permite ejecutar juegos de forma local ni instalar aplicaciones de streaming en la propia memoria del aparato. Requiere buena conexión WiFi... Para lograr una experiencia sin tirones o bajadas de resolución, es fundamental contar con una red doméstica estable de 5 GHz. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes una sola tele compartida en casa y no siempre la tienes libre en el salón, pero quieres seguir avanzando en tus juegos de PS5 desde la cama o el sofá. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas jugar fuera de casa sin WiFi. Aunque no funciona con redes externas, la calidad del streaming fuera del hogar depende en gran medida de la velocidad de subida del router de tu casa y la cobertura móvil disponible.

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