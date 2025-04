Sólo hay un móvil de gama alta que compraría ahora mismo de lanzamiento. Es de Xiaomi y te regalan un smartwatch

No suelo comprar móviles de lanzamiento porque, pese a que gran parte de ellos se lanzan ya de oferta, en unos meses bajan tanto de precio que merece la pena esperar un poco de tiempo. Pero ahora mismo sólo hay un móvil que de verdad me interesa comprarlo de lanzamiento: el POCO F7 Ultra de Xiaomi. No sólo hablamos de un móvil de gama alta con una excelente relación calidad precio, es que además está de oferta y la marca regala un Xiaomi Watch S4. Todo ello por 699,99 euros.

Un móvil de gama alta con una muy buena relación calidad-precio

El POCO F7 Ultra de Xiaomi cuenta con una excelente configuración de hardware. Por la parte frontal tenemos una muy buena pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas que ofrece una resolución 2K, una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 3.200 nits.

A nivel interno nos encontramos con el procesador Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, el más potente que encontramos en móviles Android, y viene junto a 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Por otro lado, su batería de 5.300 mAh soporta carga rápida de 120W y carga inalámbrica de 50W.

Y en cuanto a sus cámaras, por la parte frontal tenemos una cámara de 32 MP, mientras que por la parte trasera tenemos un sensor principal de 50 MP, un gran angular de 32 MP y un telefoto de 50 MP.

En lo personal, actualmente tengo un Xiaomi 14T, y el POCO F7 Ultra no se queda atrás. Xiaomi ha hecho un buen trabajo con este nuevo gama alta. Quizás lo único que podría tirarme para atrás es que las cámaras, a diferencia del Xiaomi, no están firmadas por Leica. Para todo lo demás, el nuevo móvil de POCO me interesa, y no poco precisamente.

También te pueden interesar estos accesorios para el POCO F7 Ultra

HidWee Cristal Templado Compatible con Xiaomi POCO F7 Pro/POCO F7 Ultra 5G, 2 Piezas Protector de Pantalla + 2 Piezas Protector de Lente Cámara, 9H Dureza Sin Burbujas Cristal Templado Hoy en Amazon — 9,59 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Xiaomi Redmi Buds 6 Pro - Auriculares inalámbricos, cancelación de Ruido, Ligeros, hasta 36 Horas de autonomía, Bluetooth 5.3,Blanco (Versión ES) Hoy en Amazon — 68,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Javier Penalva, Xiaomi

En Xataka | Los mejores móviles, los hemos probado y aquí están sus análisis

En Xataka | Los mejores móviles calidad precio. Sus análisis y vídeos están aquí