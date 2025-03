Xiaomi Watch S4, análisis: no hace falta pagar 400 euros para que la pantalla de un smartwatch brille de esta forma

Xiaomi mantiene dos líneas de relojes inteligentes: los Xiaomi Watch y los Xiaomi Watch S. Los primeros son, indudablemente, los más completos al contar con Wear OS, un sistema operativo hecho y derecho y con múltiples opciones. Para los Watch S, que son más económicos, la compañía apuesta por HyperOS, su propio sistema operativo. Es más sencillo, pero ese sacrificio en funciones lo compensa con una mayor autonomía.

Pues bien, junto a los Xiaomi 15 llegó el Xiaomi Watch S4, la última incorporación a la familia de relojes "básicos". Desde Xataka ya hemos tenido ocasión de echarle el guante para ver qué ofrece, cómo se comporta y qué tal la experiencia con este smartwatch de 160 euros.

Ficha técnica del Xiaomi Watch S4



xiaomi watch s4 dimensiones y peso 47,3 x 47,3 x 12 mm 44,5 gramos pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas Resolución 466 x 466 píxeles 326 ppp Tasa de refresco: 60 Hz HBM: 1.500 nits Brillo pico: 2.000 nits sensores Sensor de frecuencia cardíaca Sensor de oxígeno en sangre Acelerómetro Giroscopio Sensor de luz ambiental Brújula electrónica Sensor de barómetro Sensor Hall geoposicionamiento Chip GPS integrado GNSS batería 486 mAH autonomía Hasta 15 días Uso real: 7 días conectividad Bluetooth 5.3 NFC compatibilidAD Android 8.0 o superior iOS 14 o superior SISTEMA OPERATIVO HyperOS 2 RESISTENCIA 5 ATM BOTONES Botón inferior Corona giratoria OTROS Altavoz 2x mićrófono Llamadas Bluetooth PRECIO 159,99 euros





Xiaomi Watch S4, nuestra experiencia

Como salta a la vista, es un reloj grandote y bastante grueso | Imagen: Xataka

Un reloj grandote. El Xiaomi Watch S4 es un smartwatch grandote con marcos de aluminio y no apto para todas las muñecas. Tiene una caja de 47 milímetros y cerca de 12 milímetros de grosor, por lo que es grande e incluso algo pesado (45 gramos sin la correa). Eso hace que durante el día se sienta premium, pero que llevarlo de noche para monitorizar el sueño sea más incómodo. Yo lo he llevado para poder hacer este análisis, pero de ser mi reloj personal me lo habría quitado sin dudarlo.

Uf, qué corona. En los laterales tenemos dos botones que son fantásticos. El inferior es un botón al uso que usaremos para volver atrás o abrir el panel de ajustes. El superior es una corona giratoria que podemos pulsar y girar para desplazarnos por los menús. El feedback háptico y el click son muy agradables. Si hubiera que ponerle una pega, habría agradecido que el botón inferior tuviera algún relieve para localizarlo rápido con las manos mojadas o sucias.

La corona es genial, funciona realmente bien | Imagen: Xataka

Podemos retirar el bisel para cambiarlo pro otro | Imagen: Xataka

Este bisel se mueve. Uno de los puntos diferenciales del Xiaomi Watch S4 es que el bisel se puede intercambiar. Deslizándolo hacia un lado podremos retirar el bisel y ponerle otro que, evidentemente, tendremos que comprar a parte. La idea es buena y está bien ejecutada (sobre todo porque el bisel no gira con facilidad, por lo que no hay que tener miedo a que se caiga sin querer), pero su uso es testimonial. Si queremos adaptar el reloj a nuestro outfit es más fácil, y seguramente más barato, cambiar la correa que el bisel. Pero sea como fuere, la opción está ahí.

Tareas hechas con la correa. Una de las cosas positivas que tiene esta gama de relojes de Xiaomi es que las correas usan un pasador estándar de 22 milímetros. Aunque la correa de silicona que viene incluida está bastante bien y es cómoda, siempre gusta saber que, en el caso de querer cambiarla, podremos comprar cualquier otra correa de 22 milímetros. Buenas noticias, sin duda. El cierre, por su parte, es de hebilla convencional y cumple perfectamente con su función.

El brillo de la pantalla es bastante alto, por lo que se ve perfectamente a plena luz del día | Imagen: Xataka

Pantalla: todo bien. El dispositivo incorpora una pantalla AMOLED circular (evidentemente) de 1,43 pulgadas con 466 x 466 píxeles de resolución, o lo que es lo mismo, 326 píxeles por pulgada, cifra que parece haberse convertido en un mínimo para los smartwatches. Su tasa de refresco es de 60 Hz y el brillo máximo alcanza los 2.000 nits, aunque eso solo sucederá en ciertos contextos. El brillo alto es de 1.500 nits, más que suficiente para ver bien la pantalla del reloj durante el día. En Córdoba ha habido poco sol fuerte durante estas última semanas, me temo, así que no he podido probarlo en condiciones más extremas. Sea como fuere, no tengo quejas con la pantalla.

HyperOS 2. Xiaomi sigue apostando por su propio sistema operativo que, las cosas como son, sigue recordando a un sistema RTOS de antaño. Eso significa que no podemos descargar más apps, sino que lo que tenemos de fábrica es lo que hay. Ahora bien, eso se compensa con un rendimiento bueno y una mayor autonomía. En cuanto a funciones, tenemos todo lo que podríamos esperar de un reloj inteligente (notificaciones, llamadas, control de música, control de cámara…) aunque algunas funciones, como el Xiaomi Smart Hub o el control por gestos, solo funcionan con móviles Xiaomi.

HyperOS 2 recuerda muchísimo a los sistemas RTOS de antaño | Imagen: Xataka

El SO tiene algunas cosas sin sentido. Por ejemplo, deslizando hacia la izquierda en la pantalla de inicio abriremos un cajón con diferentes watchfaces para cambiarlas sobre la marcha, deslizando hacia arriba activaremos los widgets y deslizando hacia abajo el panel de ajustes. ¿Y deslizando hacia la derecha? Nada. No pasa nada. Es un gesto totalmente desaprovechado que se podría haber usado para abrir el cajón de apps (algo que solo podemos hacer pulsando la corona).

Los pagos. Algo que siempre hemos echado de menos en esta gama de relojes y, sobre todo, en estos rangos de precios, es poder pagar con ellos. El Xiaomi Watch S4 permite pagar con el smartwatch, pero con muchos asteriscos. Aunque tiene NFC, en España solo se admiten dos opciones: Curve y Zen. Es decir, que a efectos prácticos y salvo contadas excepciones, los pagos inalámbricos siguen siendo una asignatura pendiente.

Las notificaciones no sin interactivas y sin incluyen emojis se ven mal | Imagen: Xataka

Llamadas y notificaciones. El dispositivo permite recibir y hacer llamadas desde el propio reloj y el altavoz es suficiente. La mejor experiencia, no obstante, la obtendremos siempre conectando unos auriculares. En cualquier caso, para una llamada rápida puede valer. Las notificaciones, sin embargo, son muy mejorables. No podemos consultar el contenido completo en los correos, por ejemplo. Si recibimos un WhatsApp o un mensaje, los emojis no se mostrarán y tampoco podremos responder, ni siquiera con respuestas predeterminadas. Bien tenerlas, pero aquí Xiaomi sigue teniendo trabajo por hacer.

Medición de salud. El reloj puede medir todo lo medible: frecuencia cardíaca, nivel de oxígeno en sangre, estrés, sueño y salud femenina. La precisión del reloj es correcta, similar a la del Galaxy Watch7 de Samsung que uso como reloj personal. Los registros coinciden en gran medida, incluyendo el del sueño, que coincide en una relación prácticamente 1:1 con las lecturas del Galaxy Ring.

La precisión de las métricas nos ha sorprendido para bien | Imagen: Xataka

Hay ciertas desviaciones por lo alto cuando las pulsaciones suben más de la cuenta y la medición del estrés sigue basándose en la VFC, por lo que no representa correctamente nuestro estado anímico, pero para tener una idea de nuestra salud es más que suficiente. No obstante, no está de más recordar que en ningún caso es un dispositivo médico y, por lo tanto, hay que tomar las métricas como lo que son: una orientación.

El GPS funciona realmente bien y nos fija muy rápido, prácticamente al momento | Imagen: Xataka

Hacer deporte. Y hablando del deporte, el Xiaomi Watch S4 es capaz de registrar más de 150 modos deportivos y registrar las rutas mediante GPS de doble frecuencia (L1+L5) compatible con todas las constelaciones. Xiaomi ha mejorado considerablemente el rendimiento del GPS con respecto a generaciones anteriores, lo que siempre es una buena noticia. El bloqueo de la señal es prácticamente inmediato. Para deportistas amateur el Xiaomi Watch S4 será más que suficiente, pero para un registro más preciso, sobre todo enfocado al deporte, las opciones especializadas de Garmin, Polar y compañía siguen siendo mejor opción.

Batería: una semana a tope. Xiaomi asegura que su smartwatch alcanza los 15 días de autonomía y no me cabe duda de que, con las opciones por defecto, es posible que así sea. Sin embargo, durante estos últimos días yo he llevado el reloj con todas las mediciones al máximo y el reloj ha aguantado una semana. El dispositivo se recarga en algo más de una hora mediante una base con pines propietaria.

Xiaomi Watch S4, la opinión de Xataka

Xiaomi Watch S4 | Imagen: Xataka

El Xiaomi Watch S4 es un smartwatch competente, suficiente y correcto. No tiene grandes alardes y el que sí lo es, véase el bisel intercambiable, queda relegado a un segundo plano. Por lo demás, es un reloj elegante, con una autonomía correcta y las funciones justas y necesarias para la mayoría de usuarios.

Salvo por los pagos móviles y un ecosistema de apps más nutrido, lo más probable es que el Xiaomi Watch S4 satisfaga todas nuestras necesidades. No obstante, Xiaomi sigue teniendo margen de mejora en la gestión de las notificaciones, un aspecto importante y que, de momento, solo funciona bien en sus smartwatches con Wear OS.

8,1 Diseño 8,5 Pantalla 8,75 Software 7,5 Autonomía 7,5 Interfaz 8 A favor La pantalla se ve realmente bien

Es un reloj bonito y bien acabado

Las mediciones de salud son precisas En contra Los pagos móviles siguen sin funcionar a efectos prácticos

Las notificaciones no se muestran bien y además no se pueden responder

No admite apps de terceros ni asistente de voz



