El rival del mejor reloj de Apple cae de precio y uno de sus mejores precios hasta ahora: Galaxy Watch Ultra

Uno de los mejores relojes con Wear OS que hay actualmente es, sin duda, el Galaxy Watch Ultra. Parece que Samsung está a días de anunciar un nuevo modelo, aunque su precio será elevado si tenemos en cuenta que el anterior salió con un PVP de 699 euros. De hecho, con la ventana de este próximo lanzamiento, es un gran momento para llevarnos a casa el Galaxy Watch Ultra de 2025: MediaMarkt lo tiene rebajado hasta los 360,10 euros.
Samsung - Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 Azul Smartwatch.
Con Wear OS, Gemini y una pantalla que se ve genial
Estamos ante uno de los mejores precios que ha marcado este reloj de Samsung. Para poder acceder a esta oferta, lo único que tenemos que hacer es registrarnos en miMediaMarkt, algo que es gratuito y que solo nos llevará unos minutos. Hecho esto, automáticamente nos aparecerá el precio que comentamos más arriba a la hora de meter el dispositivo en el carrito.
Estamos ante un reloj grande que cuenta con un rendimiento muy fluido gracias a sus 2 GB de RAM y a su chip Exynos W1000, fabricado por la propia Samsung. Uno de sus puntos más fuertes es, sin duda, su pantalla: es un panel de 1,5 pulgadas con un brillo máximo de 3.000 nits, algo que hará que podamos ver la pantalla incluso en exteriores con el sol dándole directamente (ideal si somos de practicar deporte al aire libre).
Su sistema operativo es Wear OS, lo que hace que tenga Gemini integrado. Este asistente de inteligencia artificial se “invoca” pulsando un botón físico y nos permitirá hacer un montón de cosas: desde establecer un recordatorio a una búsqueda rápida en Internet, todo sin sacar el móvil del bolsillo.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del galaxy watch ultra
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Tienes un móvil Samsung y estás buscando el mejor reloj que tiene este fabricante para medir tus entrenamientos o tu salud.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción más pequeña, no tienes un Samsung Galaxy o directamente quieres un reloj más barato.
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