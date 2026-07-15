El rival del mejor reloj de Apple cae de precio y uno de sus mejores precios hasta ahora: Galaxy Watch Ultra

Uno de los mejores relojes con Wear OS que hay actualmente es, sin duda, el Galaxy Watch Ultra. Parece que Samsung está a días de anunciar un nuevo modelo, aunque su precio será elevado si tenemos en cuenta que el anterior salió con un PVP de 699 euros. De hecho, con la ventana de este próximo lanzamiento, es un gran momento para llevarnos a casa el Galaxy Watch Ultra de 2025: MediaMarkt lo tiene rebajado hasta los 360,10 euros.

Con Wear OS, Gemini y una pantalla que se ve genial

Estamos ante uno de los mejores precios que ha marcado este reloj de Samsung. Para poder acceder a esta oferta, lo único que tenemos que hacer es registrarnos en miMediaMarkt, algo que es gratuito y que solo nos llevará unos minutos. Hecho esto, automáticamente nos aparecerá el precio que comentamos más arriba a la hora de meter el dispositivo en el carrito.

Estamos ante un reloj grande que cuenta con un rendimiento muy fluido gracias a sus 2 GB de RAM y a su chip Exynos W1000, fabricado por la propia Samsung. Uno de sus puntos más fuertes es, sin duda, su pantalla: es un panel de 1,5 pulgadas con un brillo máximo de 3.000 nits, algo que hará que podamos ver la pantalla incluso en exteriores con el sol dándole directamente (ideal si somos de practicar deporte al aire libre).

🚨 SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Suscríbete por solo 2€/mes y entra en el sorteo

Su sistema operativo es Wear OS, lo que hace que tenga Gemini integrado. Este asistente de inteligencia artificial se “invoca” pulsando un botón físico y nos permitirá hacer un montón de cosas: desde establecer un recordatorio a una búsqueda rápida en Internet, todo sin sacar el móvil del bolsillo.

⚡ EN RESUMEN: oferta del galaxy watch ultra ✅ LO MEJOR Un pantallón que se ve genial en exteriores: Su pantalla, además de grande, se ve genial en exteriores gracias a su buen nivel de brillo máximo.

Su pantalla, además de grande, se ve genial en exteriores gracias a su buen nivel de brillo máximo. Rendimiento top: Es un reloj con un muy buen rendimiento, por lo que podemos que no haya tirones a la hora de usarlo.

Es un reloj con un muy buen rendimiento, por lo que podemos que no haya tirones a la hora de usarlo. Wear OS y Gemini: Su sistema operativo es compatible con muchísimas apps y servicios de Google. ❌ LO PEOR No es un reloj pequeño: Es un reloj pensado para usuarios con una muñeca grande. Si no es tu caso, puede que te quede enorme.

Es un reloj pensado para usuarios con una muñeca grande. Si no es tu caso, puede que te quede enorme. Mejor si tenemos un móvil Samsung: Hay funciones que solo podremos usar si tenemos un Samsung Galaxy. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un móvil Samsung y estás buscando el mejor reloj que tiene este fabricante para medir tus entrenamientos o tu salud. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción más pequeña, no tienes un Samsung Galaxy o directamente quieres un reloj más barato.

También te puede interesar

Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular, Reloj prémium para Running y Multideporte con Caja de Titanio Resistente de 49 mm y Correa Ocean Negra. Monitores avanzados de Salud Hoy en Amazon — 829,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung Galaxy Watch8, 44 mm, Bluetooth, Galaxy AI, Smartwatch, Procesador 3 NM, Asistente de Salud y Sueño, Seguimiento Deportivo, Garantía 3 Años + 1 año Extra, Gris Oscuro (Versión Española) Hoy en Amazon — 309,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Samsung

En Xataka | Mejores smartwatch en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados

En Xataka | Mejores pulseras de actividad. Cuál comprar y modelos más recomendados desde 25 euros