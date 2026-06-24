El Prime Day nos lo pone fácil si queremos una nueva tablet para este verano con descuentazos: hay Galaxy Tab y más

Este Prime Day estamos viendo muy buenas ofertas en tecnología. Ayer nos centramos en móviles de menos de 500 euros o en dispositivos de aire acondicionado, pero hay mucho más. Precisamente por eso, en esta ocasión vamos a poner el foco en tablets, un dispositivo muy versátil que nos puede venir genial de cara a las próximas vacaciones de verano. Y hay mucho donde elegir.

Para aprovechar la mayoría de estas ofertas, es importante señalar que tenemos que ser suscriptores de Amazon Prime (o usar el período de prueba de 30 días gratis). Si cumplimos con ella, hay varias ofertas muy interesantes en tablets de todo tipo. Te dejamos las cinco que más nos han gustado a continuación:

Xiaomi Pad 8 por 349,99 euros, precio mínimo histórico para una tablet muy equilibrada.

por 349,99 euros, precio mínimo histórico para una tablet muy equilibrada. Samsung Galaxy Tab S10 Lite por 237 euros, opción económica que incluye el S Pen.

por 237 euros, opción económica que incluye el S Pen. Lenovo Yoga Tab por 435 euros, una tablet con una pantalla con 144 Hz de tasa de refresco.

por 435 euros, una tablet con una pantalla con 144 Hz de tasa de refresco. TCL NXTPAPER 11 Plus por 189 euros, un dispositivo muy versátil que es ideal para leer.

por 189 euros, un dispositivo muy versátil que es ideal para leer. Samsung Galaxy Tab A11+ por 189 euros, que vuelve a su mínimo histórico este Prime Day.

Xiaomi Pad 8

La primera tablet que colocamos en esta selección es la Xiaomi Pad 8, un dispositivo con pantalla de 11,2 pulgadas compatible con Dolby Vision y una tasa de refresco de 144 Hz. Además, cuenta con un procesador Snapdragon 8s Gen 4, 8 GB de RAM en esta versión y 128 GB de almacenamiento. Su batería es de 9.200 mAh y cuenta con carga rápida por cable de hasta 45 W. Ahora mismo la tenemos disponible por 349,99 euros.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Seguimos ahora con una opción más económica: la Galaxy Tab S10 Lite. Su pantalla es de 10,9 pulgadas y tiene 90 Hz de tasa de refresco, viniendo además con el S Pen de regalo, un accesorio ideal para escribir o dibujar. Además, cuenta con 6 GB de memoria RAM, 128 GB de almacenamiento y una batería que promete 16 horas de reproducción de vídeo. Cuesta 237 euros.

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Lenovo Yoga Tab

Una opción que destaca por rendimiento es esta Lenovo Yoga Tab. Es una tablet que viene con un Snapdragon 8 Gen 3 bajo el capó y cuenta con 12 GB de memoria RAM (así como con 256 GB de almacenamiento). También viene con el Tab Pen Pro incluido, su batería ofrece 12 horas de reproducción de vídeo y mención a su pantalla, que, aunque es de 11,1 pulgadas, cuenta con resolución 3.2 K y 144 Hz. Cuesta 435 euros.

TCL NXTPAPER 11 Plus

La opción más diferente al resto llega de la mano de esta TCL NXTPAPER 11 Plus. Cuenta con una pantalla mate de 11,5 pulgadas, pero, pulsando un botón, cambia de aspecto y se asemeja mucho a la pantalla de un libro electrónico. Tiene 8 GB de memoria RAM, 256 GB de almacenamiento y una batería de 8.000 mAh. Ahora mismo sale por 189 euros.

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Samsung Galaxy Tab A11+

Y cerramos esta selección de tablets con otra de Samsung: la Galaxy Tab A11+. Empata en precio con la anterior tablet de TCL (es decir, que cuesta también 189 euros) y tiene una pantalla de 11 pulgadas con resolución 1.920 x 1.200 píxeles y 90 Hz. Es una opción económica que puede ir genial para ver pelis, puesto que sus altavoces son compatibles con Dolby Atmos.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xiaomi, Samsung, Lenovo, TCL

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