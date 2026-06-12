PcComponentes está liquidando esta cafetera L'Or Barista con casi un 50% de descuento: perfecta para preparar hasta dos tazas a la vez

Preparar un espresso perfecto en casa con la calidad de una cafetería, pero con la comodidad de pulsar un solo botón, ya no requiere invertir cientos de euros en una cafetera. Si eres de los que no perdona su taza de café por las mañanas y busca un sistema versátil, esta oferta de PcComponentes está pensada para ti.

Ahora, la cafetera de cápsulas Philips L'Or Barista Sublime (modelo LM9012/60) tiene un 47% de descuento, quedándose así a precio de outlet. Ha pasado de costar 114,99 euros a 62,95 euros, así que todo apunta a que se agotará rápido.

Esta es una cafetera superventas. Si se agota y no llegas a conseguirla, no te preocupes porque en MediaMarkt también tienes otro modelo en oferta que puede interesarte por el buen precio que tiene. Se trata de la Philips L'Or Barista Absolute (LM9512/60) que puedes comprar por 78,90 euros.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Esta Nintendo Switch 2 podría ser tuya Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 19 de junio y entra en el sorteo

Una cafetera barata con exclusivo sistema de doble carga

El gran secreto de esta cafetera de cápsulas Philips L'Or Barista frente a sus competidoras directas (como el sistema Nespresso clásico) es su exclusivo sistema de doble carga. Esta cafetera es capaz de reconocer automáticamente el tamaño de cápsula que introduces. De este modo, puedes utilizar las cápsulas individuales de siempre o las revolucionarias cápsulas XXL de L'Or, permitiéndote preparar dos tazas de espresso al mismo tiempo o un café doble bien cargado en una sola taza grande, algo ideal para los desayunos.

En el apartado técnico, cuenta con una presión de 19 bares, una cifra propia de las cafeteras manuales de gama alta. Esta potencia garantiza una extracción óptima del aroma y da una capa de crema densa, suave y persistente. Además, cuenta con depósito de agua de 0,80 litros, 1.450 W de potencia para que se caliente en unos segundos y una bandeja de goteo completamente ajustable.

Su diseño en color mate es elegante, compacto y minimalista, encajando a la perfección en cualquier tipo de cocina sin devorar el espacio de la encimera. Para rematar, su compatibilidad es máxima, ya que no solo funciona con toda la gama L'Or, sino que acepta cápsulas Nespresso clásicas y las de marcas blancas del supermercado.

⚡ EN RESUMEN: oferta para cafetera de cápsulas Philips L'Or Barista Sublime hoy ✅ LO MEJOR Sistema de doble taza: es la única del mercado que te permite hacer dos espressos a la vez gracias a las cápsulas XXL.

es la única del mercado que te permite hacer dos espressos a la vez gracias a las cápsulas XXL. Compatibilidad total: funciona con cápsulas Nespresso y marcas compatibles, dándote total libertad de elección. ❌ LO PEOR Depósito de agua justo... Sus 0,80 litros son más que suficientes para el día a día, pero te obligarán a rellenarlo a menudo si sois muchos en casa o usáis tazas grandes.

Sus 0,80 litros son más que suficientes para el día a día, pero te obligarán a rellenarlo a menudo si sois muchos en casa o usáis tazas grandes. Sin espumador de leche integrado... Si te encantan los capuchinos con mucha espuma de leche, tendrás que comprar un accesorio Aeroccino o espumador aparte. 💡 CÓMPRALO SI... La taza estándar de cápsula se te queda corta y no quieres gastar dos cápsulas individuales cada vez. Además, si buscas una cafetera compatible con cápsulas Nespresso (que son de las que mayor variedad hay en cualquier supermercado), es perfecta para ti. ⛔ NO LO COMPRES SI... Disfrutas del ritual de moler el café, prensarlo tú mismo o controlar los tiempos de extracción, esta cafetera de cápsulas se te quedará corta.

Algunos packs de cápsulas que pueden interesarte para esta cafetera

L'OR Cápsulas de Café Surtido | Intensidad 6-11 | 80 Cápsulas Compatibles Nespresso Hoy en Amazon — 33,30 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

L'OR Flavours Cápsulas de Café Surtido | Intensidades 5 a 8 | 80 Cápsulas Compatibles Nespresso Hoy en Amazon — 35,12 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes: Webedia y De'Longhi

En Xataka | Cafetera inteligentes: qué puedes hacer (y qué no) con las cafeteras conectadas

En Xataka | Cinco accesorios ideales para exprimir al máximo tu cafetera superautomática