Parece un cuadro, pero no lo es. Así es la tele Samsung que se instala en la pared y que hoy puedes comprar de oferta

Samsung tiene algunos dispositivos que destacan sobre todo por el diseño, y el televisor The Frame es el mejor ejemplo de ello. Este televisor suele tener un precio bastante elevado, pero ahora se puede comprar más barato en Amazon con la oferta que lo deja por 649 euros.

Parece un cuadro, pero es un televisor

El Samsung The Frame LS03F es un televisor que incorpora un panel con tecnología QLED, pero lo más destacable es que tiene un diseño muy similar al de un cuadro, de tal modo que puede pasar desapercibido en casa al tenerlo colgado de una pared.

En este caso incorpora una pantalla con una diagonal de 50 pulgadas que ofrece una resolución 4K y que cuenta con tratamiento antirreflejos. Es también compatible con el formato HDR10+, tiene el modo Filmmaker para ver películas y su sistema de altavoces ofrece una potencia de 20W (RMS).

Por otro lado, el televisor es compatible con Dolby Atmos para conseguir una experiencia más envolvente, viene con Alexa integrado y dispone de la tecnología Multi-View para reproducir varios contenidos a la vez. Además, viene con cuatro puertos HDMI y un par de USB.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Samsung The Frame LS03F hoy ✅ LO MEJOR Su diseño : similar al de un cuadro.

: similar al de un cuadro. Su pantalla: ofrece 4K, tiene tratamiento antirreflejos y compatibilidad con HDR10+. ❌ LO PEOR Su precio es un poco elevado para tener una diagonal de 50 pulgadas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor diferente, que puedas tener en casa sin que se note mucho que se trata de un televisor. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un televisor de grandes dimensiones. En ese caso es mejor apostar por un modelo más tradicional.

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Imágenes | Samsung

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