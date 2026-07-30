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En el outlet de MediaMarkt hay varios iPad Pro M5 que esquivan la subida de PVP de Apple

Más cara desde hace unas semanas, la última generación de iPad Pro sale aquí bastante más baratos

Oferta Ipad Pro Outlet
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Carlos Castillo

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Este 2026 no está siendo buen momento para comprar dispositivos electrónicos. O bien no hay stock de algunos o bien, si hay, hay que pagar bastante más que antes. Casi todo el catálogo de Apple es buen ejemplo de esto último, tras la subida oficial del PVP de muchos de sus productos hace apenas unas semanas. Lo que hace que, por ejemplo, hacernos con un iPad Pro de última generación suponga una inversión extra de 200 euros.

Apple iPad Pro de 11″ (M5) 2TB

Apple iPad Pro de 11″ (M5) 2TB

PVP en Outlet de MediaMarkt — 2.111,00 Amazon — 2.779,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

En este sentido, mientras antes veíamos geniales ofertas en MacBook, iPhone, Mac o los propios iPad, desde la subida de Apple los chollos en todos ellos se cuentan con los dedos de una mano. Sin embargo, muy puntualmente encontramos rebajas muy potentes que permiten esquivar esos sobreprecios. La de este iPad Pro M5 a 2.111 euros es un buen ejemplo.

Con 2 TB de capacidad y en estado "abierto y sin usar"

Oferta Ipad Pro

El PVP del modelo de 11 pulgadas en versión de vidrio nanotexturizado del iPad Pro M5, en su configuración de 2 TB de almacenamiento, es de 2.779 euros en la tienda de Apple. Misma cifra que cuesta en sitios como Amazon. En estado nuevo a estrenar, claro.

Si andábamos tras él y buscábamos una buena oferta para ahorrar un pellizco, este mismo iPad sale a esos 2.111 euros en el outlet de MediaMarkt en estado "abierto sin usar". Todo ello, con garantía, posibilidad de prueba de 30 días, envío rápido y económico (1,99 euros).

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Concretamente, se trata de la versión con vidrio nanotexturizado que ofrece Apple para las configuraciones más altas de sus iPad Pro, como es este con 2 TB de SSD. Una tablet de gama alta con capacidad de sobra como para tener una vida útil mucho más larga y, sobre todo, con varios puntos que hacen que brille especialmente: su brutal pantalla (con ProMotion), su enorme autonomía y potencia de sobra para cualquier tarea que necesitemos, por exigente que sea.

⚡ EN RESUMEN: oferta ipad pro 11 pulgadas m5 2 tb

 LO MEJOR

  • Posiblemente, la tablet más potente del mercado gracias a su chip M5
  • Un precio considerablemente inferior al oficial tras el aumento de Apple

❌ LO PEOR

  • No es nuevo a estrenar, sino "abierto y sin usar"
  • Sigue costando una cifra importante que no todos los bolsillos se pueden permitir

💡 CÓMPRALO SI... necesitas potencia, autonomía y no te importa su estado "abierto sin usar"

⛔ NO LO COMPRES SI... se te va de presupuesto o prefieres estrenar tus propias compras

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