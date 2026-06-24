Olvídate del aire acondicionado: este ventilador de techo retráctil está a precio de chollo en PcComponentes

A la hora de climatizar el salón o el dormitorio, los ventiladores de techo tradicionales se enfrentan siempre al mismo dilema: son increíblemente útiles durante los meses de calor, pero el resto del año se quedan ahí colgados, rompiendo por completo la estética y el diseño minimalista de la habitación.

Si buscas una alternativa elegante, eficiente y que pase totalmente desapercibida, PcComponentes tiene la solución. El Origial AirBliss Ceiling Retractable, un espectacular ventilador de techo con aspas retráctiles y plafón LED que está ahora a precio mínimo histórico: 54,99 euros.

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Potencia silenciosa y diseño invisible con iluminación inteligente

El dinamismo es el principal sello de identidad de este dispositivo. Cuando el ventilador está apagado, las aspas se pliegan de forma automática sobre la parte superior, transformándolo visualmente en un moderno y limpio plafón de luz LED. En el momento en que lo enciendes, la fuerza centrífuga despliega las aspas transparentes para empezar a mover el aire al instante.

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A diferencia de los modelos antiguos con motor AC, este integra un motor DC de corriente continua. Esto se traduce en un consumo eléctrico ridículo (solo 25 W en su modo ventilación) y un funcionamiento silencioso para que puedas dormir fresquito sin el ruido molesto que provocan otros aparatos como los aires acondicionados portátiles.

Además, cuenta con una potente luz LED integrada capaz de cambiar de temperatura de color según el ambiente que busques. Puedes alternar entre luz cálida (para relajarte o ver películas), luz neutra o luz fría (perfecta para trabajar o estudiar).

Desde el mando a distancia que incluye puedes regular el flujo de aire en seis niveles diferentes. Además, incluye la función de giro inverso (modo invierno), que empuja el aire caliente acumulado en el techo hacia abajo para ayudarte también a ahorrar en calefacción.

⚡ EN RESUMEN: oferta para el ventilador de techo origial airbliss de pccomponentes hoy ✅ LO MEJOR Estética impecable: al esconder las aspas, visualmente es solo una lámpara de diseño moderno. Di adiós a tener un armatoste colgado del techo en pleno invierno.

al esconder las aspas, visualmente es solo una lámpara de diseño moderno. Di adiós a tener un armatoste colgado del techo en pleno invierno. Consumo bajísimo: su motor DC de 25 W consume una fracción de lo que gastaría un aire acondicionado, aliviando tu factura de la luz. ❌ LO PEOR Requiere instalación eléctrica... Como cualquier ventilador de techo, necesitarás un mínimo de maña para fijarlo de forma segura al forjado y conectar los cables de la luz (o llamar a un electricista).

Como cualquier ventilador de techo, necesitarás un mínimo de maña para fijarlo de forma segura al forjado y conectar los cables de la luz (o llamar a un electricista). Mantenimiento de las aspas... Al ser retráctiles y quedar ocultas arriba, cuando toque limpiarlas de polvo requerirá un poco más de paciencia para desplegarlas manualmente que en un ventilador fijo tradicional. 💡 CÓMPRALO SI... Cuidas mucho la decoración y el minimalismo de tu hogar y buscas un ventilador silencioso para el dormitorio que te permita conciliar el sueño. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una instalación efímera de "quita y pon" (para eso mejor un ventilador de torre) o para estancias exteriores abiertas como porches y terrazas, donde las aspas retráctiles y transparentes sufren más con las inclemencias del tiempo y el polvo exterior.

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Imágenes | Webedia y Origial

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