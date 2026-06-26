Ya es oficial: llega el nuevo robot de Mova con IA que limpia los bordes y vacía su propia agua sin que muevas un dedo

El mercado de los robots de limpieza sigue sofisticándose a golpe de automatización e ingeniería. La última propuesta en llegar a la gama alta es el Mova Z70 Ultra Roller Complete (un modelo que evoluciona desde la plataforma del anterior Z60), cuyo enfoque no busca tanto batir récords de velocidad, sino resolver dos de los grandes problemas de estos dispositivos: la pérdida de eficacia del fregado a mitad del ciclo y el mantenimiento que imponen al usuario.

El dispositivo llega al mercado español con una propuesta de diseño dividida en dos acabados (piedra natural y metálico) y un precio de lanzamiento de 1.399 euros (con una oferta temporal de salida que rebaja en 200 euros su coste -pudiéndose comprar por 1.199 euros), posicionándose directamente en el segmento más competitivo del sector.

La clave de este robot aspirador está en el agua limpia

El principal argumento técnico del Z70 Ultra de Mova es su sistema de rodillo HydroForce Mopping 2.0. A diferencia de los robots convencionales que arrastran una mopa pasiva que se va saturando de suciedad, este modelo ejecuta un ciclo mecánico continuo en cuatro pasos: pulverización, fregado, raspado y recuperación.

El robot inyecta agua limpia constantemente sobre el rodillo mientras extrae el agua sucia y los residuos hacia un depósito independiente en tiempo real. Esto elimina la contaminación cruzada entre habitaciones. El rodillo gira a una velocidad de hasta 800 rpm, lo que evita la pérdida de contacto con la superficie.

A nivel de navegación y cobertura física, este dispositivo de Mova introduce mejoras de hardware orientadas a los hogares con arquitectura más compleja. Mediante algoritmos de Inteligencia Artificial, el robot despliega un cepillo lateral extensible que sobresale de su carrocería para aproximarse a esquinas y zócalos, reduciendo las habituales zonas muertas de la limpieza perimetral.

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Para resolver el problema de los muebles bajos, integra el sistema FlexScope, una mecanismo capaz de retraer el módulo LIDAR superior. Esto reduce la altura total del robot y le permite acceder a espacios inferiores (como camas y sofás). Por su parte, el tratamiento de las alfombras se gestiona mediante el sistema Auto Shield. Al detectar superficies textiles, el robot eleva automáticamente el rodillo y el cepillo lateral, activando una cubierta protectora que aísla el elemento húmedo para evitar transferencias de humedad a la lana o tejido de la alfombra.

La automatización hidráulica es otra de sus bazas

El apellido Ulltra cobra sentido en su base de carga, que mitiga el almacenamiento manual de los tanques de agua. Mova ofrece una opción de equipamiento que incluye un sistema modular de conexión a la red de agua y desagüe de la vivienda. De este modo, la estación realiza el rellenado de agua limpia y el vaciado de agua residual de forma completamente autónoma y sin que tú tengas que hacer nada.

Por último, destacar que el fabricante incluye junto al robot (que tiene tres años de garantía) un paquete de consumibles gratuito para el primer año (filtros, cepillos laterales, rodillos y líquido de limpieza), valorado de forma independiente en unos 140 euros.

⚡ EN RESUMEN: robot aspirador mova z70 ultra complete ✅ LO MEJOR Fregado higiénico real: el sistema HydroForce 2.0 que separa el agua limpia de la sucia en tiempo real y limpia el rodillo a 800 RPM evita el clásico problema de los robots tradicionales, que acaban "paseando" la suciedad por toda la cas

el sistema HydroForce 2.0 que separa el agua limpia de la sucia en tiempo real y limpia el rodillo a 800 RPM evita el clásico problema de los robots tradicionales, que acaban "paseando" la suciedad por toda la cas Olvidarse del mantenimiento hídrico: si optas por la versión con toma de agua y desagüe, la automatización es total. Deja de ser un "aspirador inteligente" para convertirse en un electrodoméstico integrado más de la casa. ❌ LO PEOR Complejidad en la instalación de fontanería... Para sacarle el máximo partido al vaciado y llenado automático, necesitas tener una toma de agua y un desagüe cerca de la base (como la de la lavadora o el lavavajillas). Si no tienes ese espacio, pierdes su función más diferencial.

Para sacarle el máximo partido al vaciado y llenado automático, necesitas tener una toma de agua y un desagüe cerca de la base (como la de la lavadora o el lavavajillas). Si no tienes ese espacio, pierdes su función más diferencial. Tamaño y peso de la estación... Las bases que gestionan agua, autovaciado y módulos hidráulicos suelen ser voluminosas. Requiere un espacio despejado y fijo en casa que no siempre es fácil de encontrar en pisos pequeños. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes una casa grande o con mascotas. Al limpiar el rodillo continuamente y renovar el agua, es ideal para lidiar con pelos, huellas de patas y grandes superficies sin saturarse a mitad de camino. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu casa se limpia en 40 minutos y no se ensucia apenas, un robot de este presupuesto y envergadura es sobredimensionar la compra.

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Imagen | Mova

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