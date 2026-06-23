Ya es oficial: Amazon lanza por sorpresa el nuevo Fire TV Stick HD (2nd Gen) y ya lo puedes comprar rebajado

Cuando pensábamos que el catálogo de dispositivos de streaming de Amazon ya estaba cerrado de cara al verano (y más teniendo en cuenta que la compañía está en pleno Prime Day), ayer nos llevamos la sorpresa. Sin previo aviso, Amazon lanzó ayer el nuevo Fire TV Stick HD de 2ª generación, un modelo que llega para renovar la gama de entrada y que ahora, puedes conseguir por 34,99 euros.

A este precio está disponible solo hasta el próximo 26 de junio y para usuarios Prime de Amazon. Si aún no lo eres y quieres disfrutar de esta rebaja y otras ventajas, puedes aprovechar las ventajas de la prueba gratuita de 30 días a este servicio de Amazon.

Amazon Fire TV Stick HD (última generación) Hoy en Amazon — 34,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

El dongle para TV de Amazon ahora es un 30% más compacto

El nuevo Fire TV Stick HD (2nd Gen) hereda lo mejor del formato tipo dongle ultraportátil, pero introduce mejoras en el procesador y en su mando a distancia (respecto al antiguo modelo Lite que había a la venta) para convertirse en el rey indiscutible de la relación calidad-precio.

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A diferencia del antiguo modelo Lite, este nuevo Fire TV Stick HD incluye botones dedicados para controlar el encendido, el apagado y el volumen de tu televisor, barra de sonido o receptor. Así que no necesitarás hacer malabares con dos mandos diferentes en el sofá.

Este Fire TV Stick está diseñado para reproducir contenido en streaming con resolución Full HD (1080p) a 60 fotogramas por segundo, siendo totalmente compatible con formatos de alto rango dinámico HDR, HDR10+ y HLG para ofrecer colores más vivos y un mejor contraste.

Cuenta con un procesador un 30% más rápido que el Fire TV Stick HD de anterior generación y, además, es un 30% más estrecho, por lo que encaja mejor en el puerto HDMI junto a otros cables y enchufes en la parte trasera de tu televisor.

⚡ EN RESUMEN: oferta para Fire TV Stick hd (2nd gen) hoy ✅ LO MEJOR Fluidez mejorada: su nuevo procesador ofrece una navegación por los menús y una apertura de apps notablemente más rápida que la de la anterior generación.

su nuevo procesador ofrece una navegación por los menús y una apertura de apps notablemente más rápida que la de la anterior generación. Tamaño: es un 30% más compacto que el anterior Fire TV Stick HD, por lo que encaja mejor en la parte trasera del televisor. ❌ LO PEOR Bloqueo a aplicaciones de terceros (Sideloading).. Amazon ha endurecido de forma drástica las restricciones en sus modelos más recientes. Si eres de los que buscan instalar aplicaciones en formato APK que no están en la tienda de apps oficial (como ciertos reproductores de listas IPTV personalizados, emuladores o Kodi mediante archivos externos), este modelo te pondrá muchísimas trabas o directamente no te lo permitirá.

Amazon ha endurecido de forma drástica las restricciones en sus modelos más recientes. Si eres de los que buscan instalar aplicaciones en formato APK que no están en la tienda de apps oficial (como ciertos reproductores de listas IPTV personalizados, emuladores o Kodi mediante archivos externos), este modelo te pondrá muchísimas trabas o directamente no te lo permitirá. Te quedas en Full HD... No es compatible con resoluciones 4K, por lo que la nitidez de imagen se resentirá si lo conectas a un televisor de gran diagonal de última generación. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres "revivir" un televisor antiguo (como el de la cocina o el dormitorio) que no tiene Smart TV o cuyo sistema operativo se ha quedado obsoleto y lento. También su tamaño compacto lo convierte en el accesorio ideal para conectar en los hoteles o segundas residencias de verano y tener todas tus series a mano. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas exprimir al máximo la calidad de tu panel del salón, la versión HD se te quedará corta y deberías ir a por el Fire TV Stick 4K Select. En el caso de, además, ser compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos, encajan mejor los modelos Fire TV Stick 4K Plus y Fire TV Stick 4K Max.

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Imágenes | Fran León y Amazon

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