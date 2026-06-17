Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen) vs Fire TV Stick HD: ¿cuál es el mejor dongle barato para tu tele en 2026?

Aunque es cierto que el 4K domina el marketing, el streaming HD sigue siendo el rey de las segundas residencias, los dormitorios y las teles viejas que se niegan a morir. Si quieres convertir un televisor estándar en smart, con un simple dongle podrás lograrlo y por menos de 50 euros.

Hoy en día, hay dos dispositivos de este tipo que son líderes: el Fire TV Stick HD y el Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen). Enfrentamos a ambos a lo largo de este post para que te decantes por uno de ellos para darle una segunda vida a un televisor antiguo que tengas en casa.

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Ficha técnica del Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen) y el Fire TV Stick HD

Xiaomi tv stick hd (2nd gen) fire tv stick hd Resolución máxima 1080p (Full HD) a 60 fps 1080p (Full HD) a 60 fps procesador Quad-core Cortex-A55 Quad-core 1.7 GHz (Optimizado) memoria ram 1 GB LPDDR4 1 GB DDR4 Almacenamiento 8 GB eMMC 8 GB sistema operativo Google TV (basado en Android 14) Fire OS (Ecosistema Amazon) códecs de vídeo AV1, VP9, H.265 (HEVC) AV1, H.265 (HEVC), H.264 hdr HDR10, HDRO10+, HLG HDR10, HDRO10+, HLG audio Dolby Atmos, DTS-HD Dolby Atmos (passthrough), Dolby Digital Conectividad Wi-Fi 5 (Dual Band), Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 (Soporte básico), Bluetooth 5.3 Puertos HDMI (integrado), Micro-USB (Carga) HDMI (integrado), USB-C (Carga) asistente de voz Google Assistant Alexa funciones extra Chromecast integrado Soporte para cámaras Ring / Echo mando a distancia Bluetooth con acceso directo a YouTube Bluetooth con botones de canales TV precio desde 59,99 euros (solo a la venta en Powerplanet) 49,99 euros (aún no a la venta)

A simple vista, en esta tabla comparativa ya puedes ver en lo que se asemejan y en lo que no estos dongles. Pero para que tengas más clara la mejor opción para tu tele (y tus propios gustos y necesidades), vamos a ahondar en sus diferencias.

Software y filosofía: ¿personalización o recomendación?

Esta es la principal diferencia entre ambos modelos, ya que no compras solo un hardware sino que estás eligiendo el sistema operativo que verás cada vez que enciendas la pantalla.

El dispositivo de Xiaomi funciona bajo la última versión de Google TV. Una de sus grandes ventajas es la neutralidad, ya que Google te recomienda contenido basándose en lo que ves, sin priorizar agresivamente su propia plataforma. Además, contar con Chromecast integrado es un salvavidas, ya que puedes enviarle contenido desde tu móvil directamente, con solo un toque.

En cambio, el Fire TV Stick HD utiliza Fire OS. Aquí, se podría decir que Amazon es el dueño y esto se nota. La interfaz es fluida, pero está diseñada para que consumas contenido de Prime Video. Uno de sus puntos fuertes en pleno 2026 es su integración con la domótica.

Así que si tienes un hogar inteligente con el ecosistema Alexa, podrás ver quién llama a tu puerta (si tienes un videotimbre Ring) o pedirle al asistente de voz que apague las luces del salón, por ejemplo. Eso sí, tienes que estar preparado para ver banners de publicidad de sus propias series en la pantalla de inicio, algo que a no todo el mundo le gusta.

El mando: la conexión física con el contenido

Ambos mandos funcionan por Bluetooth (lo que evita que tengas que apuntar con ellos directamente a la tele); las sensaciones de uso son diferentes.

Xiaomi apuesta por el minimalismo extremo. Sus botones son muy silenciosos y cuentan con accesos directos dedicados. Eso sí, el asistente de voz de Google cumple, pero a veces puede parecerte un poco más lento, sobre todo al procesar peticiones complejas.

Por el contrario, el mando de Amazon es ya toda una referencia. Es ergonómico, robusto y el botón destinado a Alexa funciona de forma instantánea. La búsqueda por voz permite comandos naturales y el sistema acierta con precisión.

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Rendimiento y gestión de la memoria

Sobre el papel, ambos dispositivos son de gama de entrada, aunque hay algunas diferencias en el rendimiento.

No te dejes engañar por los números de la memoria RAM, que sigue congelada en 1 GB en ambos modelos. El secreto de esta renovación (en el caso del de Xiaomi) es puramente de hardware: el procesador da el salto de la arquitectura A53 a la A55, mientras que la sección gráfica se moderniza pasando de una Mali-450 a la Mali-G31 MP2. ¿En qué se nota esto en el día a día? No cambia la cantidad de apps que puedes retener en segundo plano, sino la velocidad pura a la que responde el stick.

Ambos modelos, por otra parte, decodifican el códec AV1, algo vital en 2026. Esto significa que permite ver streaming en HD con una calidad de imagen superior consumiendo un 30% menos de datos. Si tu conexión es inestable o usas el móvil como punto de acceso, AV1 puede reducir significativamente los cortes durante la reproducción

En este apartado también tendríamos que hablar de la conectividad. Aquí el Fire TV Stick de Amazon saca pecho con su compatibilidad WiFi 6 (frente al WiFi 5 del modelo de Xiaomi). Si tienes un router moderno en casa, la conexión es más sólida y tiene menos latencia, algo que notarás mucho, sobre todo si usas servicios de juego en la nube como Xbox Cloud Gaming o Amazon Luna.

¿Por qué comprar el Xiaomi Stick HD (2nd Gen)?

Aunque aún no está a la venta oficialmente en España (de momento solo lo hemos encontrado en Powerplanet por 59,99 euros), si quieres esperar para hacerte con el dongle del fabricante chino en otras tiendas, estas son las razones por las que merecería la pena esperar para comprarlo.

Envías mucho contenido desde el móvi l , ya que el Chromecast integrado es mucho más estable que el sistema de réplica de Amazon. Es perfecto si proyectas fotos de tu galería, vídeos de redes sociales o pestañas de Chrome a la tele.

, ya que el Chromecast integrado es mucho más estable que el sistema de réplica de Amazon. Es perfecto si proyectas fotos de tu galería, vídeos de redes sociales o pestañas de Chrome a la tele. Te gusta disfrutar de una interfaz limpia y sin anuncios intrusivos .

. Quieres personalizar tu pantalla de inicio al milímetro , usar apps que no están en tiendas oficiales o deseas un acceso total a la Google Play Store.

, usar apps que no están en tiendas oficiales o deseas un acceso total a la Google Play Store. Vives en el ecosistema de Google y controlas tus luces, cámaras o altavoces mediante Google Assistant. La integración es nativa y mucho más natural.

Xiaomi TV Stick HD 2nd Gen PVP en Powerplanet — 59,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

¿Por qué comprar el Fire TV Stick HD?

El Fire TV Stick HD (2026) ya está disponible en EE.UU. por 34,99 dólares, pero aún no tiene fecha de lanzamiento oficial en España, aunque si que en la tienda de Amazon aparece el precio que tendrá su nuevo dispositivo de streaming: 49,99 euros. Estos son los motivos por los que te animaría a elegir este dispositivo frente al de Xiaomi.

Eres usuario de Amazon Prime y tu consumo principal es Prime Video y quieres la experiencia más fluida posible dentro de ese catálogo.

y tu consumo principal es Prime Video y quieres la experiencia más fluida posible dentro de ese catálogo. Buscas simplicidad, sobre todo para personas mayores. El mando del Fire TV Stick y su búsqueda por voz con Alexa son más fluidos que los de Xiaomi.

Tu WiFi es algo inestable , ya que gracias a la inclusión de WiFi 6 en este nuevo modelo de 2026, el dispositivo de Amazon gestiona mucho mejor las interferencias en pisos con muchos vecinos, evitando los molestos cortes de carga en mitad de una película o serie.

, ya que gracias a la inclusión de WiFi 6 en este nuevo modelo de 2026, el dispositivo de Amazon gestiona mucho mejor las interferencias en pisos con muchos vecinos, evitando los molestos cortes de carga en mitad de una película o serie. Tienes un hogar inteligente con Alexa. Si usas cámaras Ring o altavoces Echo, el Fire TV Stick será una extensión de ellos. Podrás pedirle que te enseñe quién está en la puerta y verás la cámara en una esquina de la tele (PiP) mientras sigues viendo tu serie o película favorita.

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