Oferta flash para este portátil gaming con un hardware para jugar durante años: 32 GB de RAM, RTX 5070 y hasta pantalla OLED

Se avecina un mes de septiembre con un montón de lanzamientos importantes en el mundo de los videojuegos, pero la situación no es la mejor para renovar PC gaming. Montar un ordenador desde cero o actualizar el que ya tengamos puede ser muy caro, especialmente si necesitamos memoria RAM o almacenamiento. Curiosamente, a la vez, estamos viendo ofertas muy interesantes en portátiles gaming: este Lenovo Legion 5 Gen 10 ha caído hasta los 1.469 euros, uno de sus mejores precios.

Lenovo Legion 5 Gen 10 – Ordenador Portátil Gaming IA 15.1" WQXGA OLED (Intel Core i7-13650HX, NVIDIA GeForce RTX 5070, 32 GB RAM, 1TB SSD, Wi-Fi 7, Sin Sistema Operativo) Teclado RGB Español - Negro Hoy en Amazon — 1.469,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un equipo con una RTX 5070 y pantalla OLED

Varias cosas a tener en cuenta de este equipo, empezando por su precio. El PVP del mismo es de casi 1.800 euros, aunque ya lo hemos visto rebajado en otras ocasiones hasta los 1.499 euros. Esta rebaja adicional es bastante interesante y se acerca más a su precio mínimo histórico, que es de 1.299 euros. Si tenemos en cuenta la situación actual de la memoria y el hardware del ordenador (que veremos a continuación), es una buena compra si estás buscando un ordenador portátil para jugar durante un buen número de años.

El equipo cuenta con una RTX 5070, la tarjeta gráfica más equilibrada de la última generación de NVIDIA. A esta se le suma un procesador Intel Core i7 de 13.ª generación, por lo que tenemos un tándem muy sólido para jugar a 1080p o incluso 1440p con DLSS 4.5 y trazado de rayos. Además, cuenta con 32 GB de memoria RAM, 1 TB de SSD y WiFi 7.

Normalmente, solemos destacar estos componentes a la hora de hablar de un portátil gaming, pero la pantalla de este Lenovo también es digna de mención. Estamos ante un panel OLED de 15,1 pulgadas con resolución WQXGA (2560 × 1600 píxeles), por lo que podemos esperar un color negro puro y un gran contraste, algo a lo que no puede llegar un panel IPS. Además, tiene 165 Hz de tasa de refresco.

⚡ EN RESUMEN: oferta lenovo legion 5 gen 10 ✅ LO MEJOR Un hardware para jugar durante años: Su combinación de tarjeta gráfica, procesador y memoria hacen que tengamos un portátil para jugar muchos años.

Su combinación de tarjeta gráfica, procesador y memoria hacen que tengamos un portátil para jugar muchos años. Su pantalla OLED: Esta tecnología proporciona una mejor experiencia a la hora de jugar, especialmente para títulos de un solo jugador. ❌ LO PEOR Es un ordenador pesado: Pesa casi 2 kg, por lo que puedes sufrir si tienes intención de llevarlo contigo todos los días al trabajo o a la universidad. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un nuevo portátil gaming para jugar a toda clase de juegos, tanto indies como los estrenos más potentes. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un equipo más económico o más fácil de transportar porque quieres usarlo también para trabajar o estudiar.

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Imágenes | Lenovo

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