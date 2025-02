La nueva Semana Web llega a MediaMarkt cargada de ofertas en móviles, televisores, videojuegos y mucho más

MediaMarkt ha dado comienzo a una nueva Semana Web, su particular campaña en la que podemos encontrar ofertas de todo tipo: desde televisores hasta móviles, videojuegos accesorios inteligentes y mucho más. Hay mucho donde elegir, pero sólo durante unos días; la campaña finalizará el próximo 24 de febrero.

iPhone 16 (256 GB) por 999 euros, un precio mínimo histórico para esta versión con capacidad de almacenamiento de 256 GB.

(256 GB) por 999 euros, un precio mínimo histórico para esta versión con capacidad de almacenamiento de 256 GB. LG 75UR76006LL por 699 euros, un precio muy interesante en un televisor que destaca, sobre todo, por su gran pantalla de 75 pulgadas.

por 699 euros, un precio muy interesante en un televisor que destaca, sobre todo, por su gran pantalla de 75 pulgadas. Metaphor ReFantazio por 46,99 euros, el último gran título lanzado por Atlus que destaca por su historia y por su jugabilidad.

por 46,99 euros, el último gran título lanzado por Atlus que destaca por su historia y por su jugabilidad. TP-Link Tapo P300 por 34,99 euros, una regleta inteligente compatible con Alexa, Google y HomeKit.

por 34,99 euros, una regleta inteligente compatible con Alexa, Google y HomeKit. WD Elements Desktop por 215 euros, un disco duro de sobremesa con nada menos que 10 TB de capacidad de almacenamiento.

iPhone 16 (256 GB)

Por lo general, las ofertas en los móviles de Apple (también ocurre en otras marcas) suelen darse en las versiones con menor capacidad de almacenamiento, pero no siempre. Esta vez, durante la Semana Web de MediaMarkt podemos encontrar nuevamente el iPhone 16 de 256 GB a su precio mínimo histórico. Por 999 euros tenemos el último teléfono lanzado por Apple que cuenta con un buen chip, contará con todas las funciones de Apple Intelligence y viene con el botón de control de cámaras.

LG 75UR76006LL

Cada vez vemos más televisores de 65 o más pulgadas a precios de lo más competitivos. Ahora, durante la campaña de MediaMarkt tenemos muy rebajado el televisor LG 75UR76006LL, ya que ha bajado de los 1.049 euros hasta los 699 euros. Esta smart TV monta una buena pantalla 4K de 75 pulgadas, es compatible con HDR10+ y cuenta con tres puertos HDMI (uno de ellos eARC).

LG 75UR76006LL (75 pulgadas) PVP en MediaMarkt — 699,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Metaphor ReFantazio

Había mucha expectación por el lanzamiento de 'Metaphor ReFantazio', título desarrollado por Atlus, los creadores de las sagas Persona y Shin megami Tensei. Se llevó algunos galardones en The Game Awards 2024 y no es de extrañar: se trata de un videojuego que cuenta con una muy buena historia que toca elementos y problemas sociales, su jugabilidad es muy amena y su diseño artístico (ojo, no su apartado gráfico) es de lo más interesante. Hasta los diseños de algunos enemigos se han adaptado de cuadros de El Bosco. Su precio ha bajado en MediaMarkt hasta los 46,99 euros, aunque se puede encontrar un poco más barato en Amazon (44,90 euros).

TP-Link Tapo P300

Cada vez son más los accesorios que han dado el salto a la "inteligencia". Uno de los más interesantes es el TP-Link Tapo P300, una regleta inteligente bastante útil que ahora se encuentra de oferta en la Semana Web de MediaMarkt por 34,99 euros. Esta regleta horizontal es compatible con Alexa, Google Assistant y HomeKit, permite encenderla o apagarla a través de la app Tapo y se pueden controlar las tres tomas de corriente de forma individual.

WD Elements Desktop

Si echas en falta un buen aumento en la capacidad de almacenamiento del ordenador, mucho ojo con la oferta de MediaMarkt en este disco duro de sobre mesa. El WD Elements Desktop ha bajado hasta los 215 euros y destaca, sobre todo, porque cuenta con 10 TB, es compatible con Mac y con Windows y es resistente a los golpes, ofreciendo de esta forma una buena durabilidad.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Compradicción y MediaMarkt (cabecera), Apple, LG, Atlus, TP-Link, WD

En Xataka | Mejores iPhone. Cuál comprar y modelos recomendados en función de presupuesto, gustos y calidad precio

En Xataka | Solo en casa: guía de compra de dispositivos inteligentes para cuidar tu casa cuando te vas de vacaciones