Este videojuego me ha maravillado por una simple razón: el diseño de algunos enemigos se inspira en un cuadro de El Bosco

Desde que jugué a 'Persona 5 Royal' allá por el año 2020, mi pasión por todo lo desarrollado y publicado por Atlus fue creciendo hasta el día de hoy. La saga Persona se ha convertido en la seña de identidad de la compañía, pero otras propuestas como '13 Sentinels: Aegis Rim' (desarrollado por Vanillaware) o 'Shin Megami Tensei V' me han maravillado incluso más.

La compañía nipona tiende a destacar en varios aspectos a la hora de desarrollar un videojuego, pero sobre todo lo hace creando un diseño artístico que nunca pasa desapercibido. La IP que ha llegado recientemente, que se confecciona como el tercer pilar del estudio tras las sagas Persona y Shin Megami Tensei, me ha sorprendido por basar parte de su diseño artístico en uno de los cuadros más famosos de la historia. Hablo de 'Metaphor ReFantazio' y su particular diseño inspirado en el Jardín de las Delicias de El Bosco.

Un recorrido en el tríptico del Jardín de las Delicias

Jardín de las Delicias.

Llevamos muchos años viendo a los icónicos demonios (también denominados Persona) en los diferentes videojuegos de Atlus, por lo que la compañía ha querido desmarcarse de esta tendencia creando algo diferente, y lo ha hecho basándose en el diseño de algunas de las criaturas que podemos ver en El Jardín de las Delicias. Con esto no quiero decir que las criaturas de sus otros videojuegos no estén basadas en algo, ya que toman una fuerte inspiración en diferentes deidades mitológicas como Koropokkuru (Ainu), Seth (Egipto) o Cú Chulainn (Irlanda).

Pero sin duda esta vez el nuevo videojuego JRPG de Atlus ha destacado por esa adaptación de las criaturas que vemos en este cuadro en concreto, dotados en este caso de nombres como Homo Flaemo o también Homo Avades. Y... funciona; este diseño artístico no se ha elegido porque sí, tiene sentido dada esa ambientación medieval en la que nos encontramos durante el videojuego, en esa lucha de poder por acceder a un trono sin rey.

Y también funciona muy bien por el género en el que se encuentra, o al menos por las mecánicas de combate por turnos que utiliza Atlus en el videojuego para librar cada batalla, que permite poder ver en primer plano cada uno de los diseños que se han tomado para cada enemigo. Algunos de ellos se presentan poco a poco para que su diseño cause un mayor impacto, y lo consigue.

Pero, ¿sólo encontramos diseños extraídos del tríptico del Jardín de las Delicias? Pues lo cierto es que no. Atlus ha trabajado bien adaptando los cuadros de El Bosco para dotar al juego de algo fresco, algo que se le suele exigir teniendo en cuenta que el diseño artístico es una pieza clave de sus videojuegos, y aunque principalmente los diseños se han tomado de este cuadro, también podemos ver claras referencias a otras grandes obras del mismo autor, como El carro de heno.

Podría hablar largo y tendido de las mecánicas de juego, de la historia, de los personajes y las relaciones que tienen estos entre sí, de si realmente hay un ápice de innovación en esta nueva IP —o es tremendamente continuista— o de la banda sonora, pieza importante en los videojuegos de la desarrolladora... pero tal vez en otra ocasión. Hay muchas cosas que me han gustado y otras tantas que no, pero lo más destacable y lo que más me ha maravillado es un apartado artístico que no ha hecho más que sorprenderme en todo momento.

