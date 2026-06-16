Si aún no tienes la PlayStation 5, ahora puedes tenerla en casa más barata. Y con lector de discos

Hace pocas semanas supimos que la PlayStation 5 iba a subir de precio y no ha sido hasta hace muy poco tiempo que hemos notado el cambio en las tiendas de proveedores. No obstante, estas mismas tiendas están ofreciendo algunas ofertas bastante atractivas, como es el caso de MediaMarkt. Comprando la PS5 Digital junto con el lector de discos, se queda por 604,03 euros. Y ojo porque sale más barato que comprar la consola en su versión Estándar con lector.

La PS5 más barata si se compra Digital con el lector de discos

Si compras la PlayStation 5 en su versión estándar te sale por un precio de 640 euros, pero si la compras en digital junto con el lector de discos, se queda más barata:

PlayStation 5 Digital por 538 euros.

por 538 euros. Lector de discos por 66,03 euros.

En total, se queda por 604,03. Por lo tanto, hablamos de una diferencia de 35,97 euros.

La PlayStation 5 Estándar es, en definitiva, la PlayStation 5 Digital junto con el lector de discos. De esta forma, comprando la consola y el accesorio por separado, podemos tener en casa la PS5 bastante más barata, lo que resulta ideal si hasta ahora no la habíamos comprado y no queremos pagar su actual precio oficial.

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La consola lleva ya un buen recorrido y cada vez va sumando más y más títulos, tanto exclusivos como third-party. Ya ha subido varias veces de precio y cada vez es más cara, por lo que ofertas como la que tiene ahora mismo MediaMarkt pueden ser atractivas si la queremos comprar por un precio más bajo.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la PlayStation 5 hoy ✅ LO MEJOR El precio por separado , ya que sale más barato que comprar directamente la PS5 Estándar con lector.

, ya que sale más barato que comprar directamente la PS5 Estándar con lector. El catálogo de videojuegos: quizás no sea la mejor en cuanto a número de videojuegos, pero poco a poco va sumando más y más. ❌ LO PEOR El precio: pese a estar de oferta, a día de hoy la consola es bastante más cara que cuando se lanzó. 💡 CÓMPRALO SI... Hasta ahora no habías comprado la consola y quieres tenerla en casa por un precio más bajo de lo que cuesta oficialmente. ⛔ NO LO COMPRES SI... No te importa perderte esta generación de PlayStation. La consola ha subido varias veces de precio y hoy en día no es barata, ni con ofertas.

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