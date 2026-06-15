No se espera al Prime Day: este es el Fire TV Stick que siempre recomiendo para una tele vieja y hoy está rozando su mínimo histórico

Si hay algo común a todos los Prime Day de Amazon es que, cuando llegan, todos los dispositivos de esta tienda se desploman en cuanto a precio. Sin embargo, algunos de ellos no se han querido esperar al comienzo de este evento y ya tienen un descuento bastante jugoso. Ese es el caso del Fire Stick 4K Select: lo tenemos disponible por 23,99 euros, uno de sus mejores precios hasta ahora.

Amazon Fire TV Stick 4K Select (última generación): comienza a reproducir contenido 4K en streaming, ve cientos de miles de películas y episodios de series, encuentra series más rápido con Alexa+ Amazon — 23,99 € Acaba en 11 días 3 h PcComponentes — 53,79 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una opción ideal para resucitar' una tele vieja

Varias cosas a tener en cuenta aquí. Lo primero es que no es su precio mínimo histórico hasta la fecha, pero está rozándolo (es 19,90 euros). Eso se traduce en que estamos ante un gran momento de compra para este dispositivo, especialmente idóneo si tienes un televisor viejo y quieres convertirlo en inteligente. También si no te gusta su sistema operativo o te funciona lento.

Este Fire TV Stick de Amazon no es compatible con Dolby Vision o Dolby Atmos como otros modelos, pero sí que reproduce contenido en 4K. Por eso mismo, si tenemos en cuenta que es mucho más económico que sus hermanos mayores, se trata de una opción de compra perfecta para usuarios con teles viejas o con Smart TV de gama de entrada.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Esta Nintendo Switch 2 podría ser tuya Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 19 de junio y entra en el sorteo

Amazon explica que el dispositivo viene de serie con VegaOS, aunque parece que todavía está vendiendo estos Fire TV Stick con FireOS. Además de esto, es compatible con WiFi 5.0, Bluetooth 5.0 y tiene 8 GB de almacenamiento que no son ampliables (no es una cantidad enorme, pero más que suficiente para este tipo de dispositivos).

⚡ EN RESUMEN: oferta del fire tv stick 4 select ✅ LO MEJOR Gran calidad-precio: Con esta oferta previa al Prime Day, se queda en uno de sus mejores precios hasta la fecha.

Con esta oferta previa al Prime Day, se queda en uno de sus mejores precios hasta la fecha. Puede convertir tu vieja tele en inteligente: Por apenas 20 euros puedes descargar apps como Netflix en un televisor que no sea 'Smart". ❌ LO PEOR No es compatible con Dolby Vision: El recorte de precio también viene con algunos recortes en funciones, como es el caso del Dolby Vision o el Dolby Atmos.

El recorte de precio también viene con algunos recortes en funciones, como es el caso del Dolby Vision o el Dolby Atmos. No podrás instalar apps de terceros cuando tenga VegaOS: Con este nuevo sistema operativo, solo se pueden instalar apps de la tienda de Amazon. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un dispositivo de streaming muy barato para una tele vieja o para un televisor 4K con un sistema operativo lento o limitado. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un dispositivo que si sea compatible con las tecnologías Dolby o quieres instalar apps de terceros.

También te puede interesar

Amazon Fire TV Stick HD, con TV en directo gratuita, mando por voz Alexa, controles de Hogar digital y reproducción en streaming HD Hoy en Amazon — 44,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Amazon Fire TV Stick 4K Max (Última generación), Dispositivo de streaming compatible con Wi-Fi 6E y fondo ambiental, encuentra series más rápido con Alexa+ Hoy en Amazon — 79,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xataka, Amazon

En Xataka | Mejores Amazon Fire TV. Cuál comprar y modelos recomendados para convertir tu TV en un smart TV en función del uso

En Xataka | Mejores smart TV box. Cuál comprar y 10 set top box recomendados desde 43 hasta 219 euros