Ya no hay que gastar una fortuna para tener una tele enorme en el salón: esta QLED de 75 pulgadas no llega a 500 euros

Hoy en día hay teles con un buen tamaño (por encima de las 65 pulgadas) con precios bastante jugosos, especialmente ahora que estamos en pleno Prime Day. Si tienes espacio en tu casa y buscas algo así, esta Xiaomi TV F Pro puede ser ideal para ti: tiene 75 pulgadas y su precio acaba de caer hasta los 490 euros, uno de sus precios más bajos hasta el día de hoy.

Menos de 500 euros por un televisor QLED de 75 pulgadas

El precio mínimo histórico de este televisor es de 478 euros, por lo que ahora mismo la tenemos disponible a solo 12 euros de distancia del mismo. Es importante señalar que para acceder a esta oferta tenemos que ser usuarios de Amazon Prime, aunque podemos aprovechar el período de prueba de 30 días gratis.

Este televisor de Xiaomi es un modelo que utiliza tecnología QLED. Estos televisores ofrecen colores más precisos y vivos que los televisores LED convencionales. Como ya hemos dicho más arriba, tiene 75 pulgadas de diagonal, lo que nos va a permitir tener un pequeño cine en casa. La letra 'F' que tiene en el nombre es porque utiliza sistema operativo Fire TV, el mismo que traen los Sticks de Amazon.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Pro Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 26 de junio y entra en el sorteo

El televisor tiene resolución 4K y es compatible con HDR10+. Además, es capaz de llegar hasta los 120 Hz en el modo Game Boost (aunque eso sí, llega a esta tasa de refresco con interpolación de fotogramas). Eso hace que sea una opción muy interesante para jugar, siendo un televisor realmente versátil y de gran tamaño que, por menos de 500 euros, es muy buena compra.

⚡ EN RESUMEN: oferta del xiaomi tv f pro 75 ✅ LO MEJOR Precio por pulgada genial: Es un precio muy asequible si tenemos en cuenta que es un televisor QLED de 75 pulgadas.

Es un precio muy asequible si tenemos en cuenta que es un televisor QLED de 75 pulgadas. Con FireOS y compatible con AirPlay: El sistema operativo de Amazon es bastante versátil y cómodo de usar. Además, el televisor es compatible con AirPlay, por lo que mandarle contenido desde un iPhone es rápido y sencillo. ❌ LO PEOR Los 120 Hz son interpolados: Aunque llega a 120 Hz, lo hace de forma virtual. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor de gran tamaño, con sistema operativo versátil y buena calidad de imagen sin gastar más de 500 euros. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una alternativa que utilice mejor tecnología (MiniLED u OLED) o quieres un panel con 120 Hz reales.

También te puede interesar

LG 75NU800B6LA - TV 75", Nano 4K UHD AI, Smart TV, WebOS 25 (Actualizable), Procesador Alpha 7 Gen9 AI, 144Hz, HDR10 y Dolby Digital Plus, Sin Reflejos al 94%, Alexa/Google Assistant, Negro Hoy en Amazon — 599,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung TV 75 Pulgadas Mini LED M73H 4K Smart TV con Vision AI Companion, Modo AI Football TV Plus, Deportes, Cine y Gaming Amazon — 755,00 € Acaba en 1 días 6 h El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xiaomi

En Xataka | Teles RGB, MiniLED, OLED y QLED: las mejores teles para ver los partidos del Mundial 2026 en casa

En Xataka | Mejores televisores en calidad precio. Cuál comprar y siete smart TV 4K recomendados