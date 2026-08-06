Para superar los 60 FPS no hace falta gastar mucho más de lo que cuesta esta NVIDIA RTX 5070 que MSI vende a un precio top

A muchos nos gusta configurar nuestros propios PC de sobremesa por piezas, a la medida de nuestras necesidades. Algo que, si echamos un vistazo al mercado, se ha convertido en algo muy complicado y caro de hacer en 2026. El motivo es la escalada incesante de precios en algunos componentes, como memorias RAM o SSD, debido a la crisis de stock derivada de la IA.
RTX 5070 12G VENTUS 2X
Sin embargo, cuando se trata de otros componentes, como procesadores o tarjetas gráficas, la cosa cambia: entre estos sí vemos buenos precios en la actualidad. Y si justo nos toca actualizar GPU y nada más, entonces sí es un magnífico momento para ponernos manos a la obra. Esta RTX 5070 que vende MSI a 569,90 euros es buen ejemplo de ello.
Con suficiente memoria VRAM como para no actualizar a corto plazo
En el catálogo de tarjetas gráficas de última generación de NVIDIA hay alternativas para todo tipo de usuarios, necesidades y bolsillos. Pero si buscamos la mejor relación calidad precio, probablemente el modelo más equilibrado de todos sea la RTX 5070. Una GPU que, dependiendo del ensamble y la marca, suele rondar de media los 700 euros a día de hoy.
Sin embargo, en la tienda de MSI encontramos ahora la MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X a esos 569,90 euros que la convierten en una compra mucho más atractiva. Un precio muy bueno para lo que ofrece este ensamble en particular: doble ventilador, buen diseño y formato compacto que encaja de maravilla en prácticamente cualquier configuración de PC gaming.
A caballo entre la RTX 5060 Ti y la RTX 5070 Ti, la RTX 5070 es una tarjeta gráfica ideal para jugar a más de 60 FPS en calidad ultra y resolución 1440p. Disparando su rendimiento a 1080p e incluso permitiendo alcanzar el 4K si sacrificamos algo de calidad de texturas. Gracias, en gran medida, a su compatibilidad con las últimas versiones de DLSS, que mejora enormemente la tasa de FPS en juegos compatibles.
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⚡ EN RESUMEN: oferta RTX 5070 12G VENTUS 2X
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALA SI... quieres renovar GPU por un modelo de última generación con buena relación calidad precio
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⛔ NO LA COMPRES SI... no eres jugador entusiasta ni necesitas altas tasas de FPS
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