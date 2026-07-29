Un mes gratis de Apple TV: así puedes acceder a la nueva promoción de esta plataforma para ver películas, series y más

Spotify, Netflix, HBO Max, Prime Video, Movistar Plus, Game Pass y un larguísimo etcétera. Somos muchos los que pagamos regularmente toda clase de suscripciones para todo tipo de servicios, como estos (aunque hay mucho más). Algo que se traduce en un gasto considerable a final de cada mes, cierta dificultad a la hora de gestionar todo e incluso una fatiga que puede hacer que nos cansemos de tanto pago recurrente.

Apple TV - Suscripción mensual PVP en Apple TV — 9,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Sin embargo, a veces encontramos interesantes promociones que nos permiten aprovechar algunos meses a precios rebajados (y hasta completamente gratuitos) de alguna de estas plataformas. Es el caso de Apple con su servicio de streaming, que ahora nos ofrece un mes a coste cero de Apple TV.

Promoción disponible sólo si no tenemos suscripción activa

El servicio de streaming de Apple tiene un precio habitual de 9,99 euros al mes, con una prueba gratuita de siete días para nuevas altas. Además, tiene varias promociones activas si cumplimos ciertos requisitos:

3 meses gratis al comprar un dispositivo Apple (con un plazo de 90 días para activar la suscripción desde la compra)

al comprar un dispositivo Apple (con un plazo de 90 días para activar la suscripción desde la compra) 1 mes gratis (también de Apple Music) para estudiantes

Pero ahora, además, tiene activa una nueva promoción (vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que tenemos bastante margen) que nos regala un mes si no tenemos ninguna suscripción a Apple TV activa en estos momentos. Es decir, que podemos aprovecharla tanto si nunca hemos estado suscritos como si lo estuvimos en el pasado pero justo ahora no.

Si cumplimos los requisitos, el modo de acceder a la promoción es tan sencillo como tener una cuenta de Apple con un método de pago registrado y activar Apple TV desde aquí. Una vez pasado el mes de prueba, salvo que cancelemos, continuaremos suscritos a esos 9,99 euros mensuales.

⚡ EN RESUMEN: promoción 1 mes gratis apple tv ✅ LO MEJOR Es gratis y simplemente debes estar pendiente de cancelar antes de que finalice el período promocional

y simplemente debes estar pendiente de cancelar antes de que finalice el período promocional Un catálogo con algunas de las mejores series de los últimos años ❌ LO PEOR Una suscripción más de la que estar pendiente

Sólo un mes gratis 💡 SUSCRÍBETE SI... quieres aprovechar la promo para hacer maratón y ver series tan buenas como 'La maldición de Widow's Bay' ⛔ NO TE SUSCRIBAS SI... te sobra con tus plataformas actuales y no quieres estar pendiente de gestionar una más

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