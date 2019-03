Cómo administro mis muchos servicios bajo suscripción... La opinión de los editores de Xataka

La modalidad de pago de servicios con una suscripción mensual está a la orden del día, y ya muchos de nosotros empezamos a cumular varios pagos mensuales para esta aplicación o aquel servicio. Y en un mundo electrónico cada vez más basado en esta modalidad de pagos, ser capaces de gestionarlos todos es cada vez más importante para que no se nos vaya el dinero sin darnos cuenta.

Por si estás ante la encrucijada de querer empezar a organizarte pero no saber por dónde empezar, le hemos preguntado a nuestros editores cómo organizan ellos sus suscripciones. Tenemos un total de 22 opiniones de lo más variado, que van desde algunos altos cargos de Webedia hasta editores de no sólo Xataka, sino muchas otras publicaciones de la casa. Los métodos para enfrentarse a las suscripciones son también de lo más variados, desde los más tecnológicos a los más analógicos.

Editor de El Blog Salmón

Como no tengo muchas suscripciones no llevo un control específico de los gastos que suponen. Eso sí, llevo un control general de gastos e ingresos a través de un Google docs compartido con mi mujer, donde reflejamos las partidas más importantes (colegio, recibos de la casa, etc.). Las suscripciones no son muy relevantes así que no tienen su apartado, caen en el cajón desastre de "otros", pero esta forma de manejar las cuentas es flexible y permitiría cambiar los conceptos si algún día lo fueran. Por supuesto recomiendo encarecidamente a que todo el mundo lleve un documento con sus cuentas, a veces se pierde la noción de lo que se gasta."

"Actualmente tengo suscripciones a Netflix, Amazon Prime y Dropbox. En el caso de la primera el pago es mensual y en las otras dos anual. Netflix la comparto con mi familia y por tanto tengo el plan Premium, que además merece la pena teniendo una televisión 4K. Las otras dos son de uso personal. En Amazon realizo bastantes compras y también uso el servicio de vídeo. En el caso de Dropbox mantengo backups de lo más importante (tanto documentos como fotos) y me permite tener acceso a toda esa información en cualquier sitio a través del móvil. Sé que hay gente que cancela y reanuda suscripciones, sobre todo en el caso de Netflix (si no hay nada interesante, para qué pagar) pero al compartir la cuenta siempre hay alguien viendo algo así que no lo he hecho nunca.

Director de branded content en Webedia

También estoy suscrito por mi cuenta a Xbox Live y ya se encargan ellos de mandarme emails con tiempo suficiente para renovar, aunque me pongo un recordatorio anual en el calendario. Mi manía particular es que compro una suscripción anual de código para evitar que tengan los datos de mi tarjeta y me renueven automáticamente. De hecho, si quiero comprar algo en la tienda, meto la tarjeta y después la borro. Es incómodo, pero no me gustan las autorrenovaciones anuales."

Editora de Xataka

Con el tiempo (y a medida que familiares y amigos han ido suscribiéndose a servicios) he ido compartiendo suscripciones: yo pago éste, tú pagas el otro, y compartimos/cedemos un perfil. Yo ahora mismo pago Netflix y Amazon Prime , servicios que comparto en intercambio de otros. Y para gestionar todo la verdad es que no requiero nada, controlo el gasto accediendo a mi cuenta o con el mismo mail que envían del cobro, así que de momento no requiero más. Quizás si en algún momento pago a medias algo sí voy tirando de otras apps, aunque probablemente (y conociéndome) me quedase con Keep de Google, que es sencilla y multiplataforma."

"Esperaba la llegada de servicios de streaming a España como agua de mayo porque creo que es lo que más se ajusta a mi consumo, más aún teniendo precios que no considero caros en varios casos, así que una vez vinieron Netflix, HBO y compañía fui viendo cuál me convenía. Spotify estaba claro (escucho unas ocho horas de música al día), faltaba ver los de series y películas porque dedico algo más de una hora al día y ya no compensa tanto. Y como el primero que vino fue Netflix y tenía mucho que me interesaba, me decanté por ellos.

Director editorial de Webedia España

Por último, si en la monitorización de Fintonic (la aplicación que utilizo para gestionar gastos personales) me aparecen varias a la vez, ya sea de contenidos o de otro tipo, tiendo a tomar una solución más radical: fuera todo. Si nadie protesta mucho, es que no se utilizaba demasiado."

Editora de SensaCine

Llegamos a Movistar + que es la única que no pago, si no que uso la cuenta de mis padres. Es seguramente la que menos utilizo y de la que prescindiría si tuviese que correr con ese gasto. Cierto es que tiene estrenos importantes, pero a nivel seriéfilo deja mucho que desear. Es más, mi madre que es una aficionada a las películas prefiere usar Netflix en la televisión porque la aplicación es más intuitiva para ella, y funciona de forma más rápida."

"Netflix, Amazon Prime, Spotify y Movistar +, son las plataformas necesarias en mi día a día. Con cada una tengo una relación distinta, pero todas ellas se complementan entre sí. Las tres primeras las pago de mi bolsillo, y aunque a veces duele mucho a la economía, al final compensa tenerlas. Netflix es la mejor en cuanto a producciones originales, Amazon Prime tiene las mejores comedias americanas -sin las que no podría vivir- y además te ahorras los gastos de envío en los pedidos, y Spotify es con la que guardo una relación amor-odio más intensa. Cuando he podido aprovechar alguno de los descuentos de "3 meses por 0.99€" o "3 meses por 9.99€" he intentado cambiar mi cuenta para adaptarme a ellos, pero al final siempre sigo pagando pasado ese tiempo. La posibilidad de escuchar música sin conexión es la clave para los que no podemos vivir sin canciones en nuestra vida, especialmente en los largos viajes de metro.

Editor de Xataka

También estoy suscrito a varios diarios, donde pago una cuota anual. Sin embargo aquí he tenido varias épocas, en función de mis ingresos he ido pagando o dándome de baja. También como manera de ir explorando otras opciones. Para gestionar estas suscripciones tiro de la propia cuenta bancaria de ING, al final suelen ser pagos regulares y no son suficientes como para ser un problema de gestión."

Dispongo de Amazon Prime , aunque el precio ha ido subiendo y los servicios extra no me interesan. Al final intento tener únicamente un servicio de pago de cada cosa, de ahí que por ejemplo haya prescindido de HBO . Si bien, sí tengo acceso a Movistar+ a través de mis suegros. Al no poder conectarme por aplicación a la vez que ellos, me conecto desde la web y a través por HDMI lo veo en la tele.

"El gasto en suscripciones puede llegar a suponer un importante pico a final de mes. Mis imprescindibles son Spotify y Netflix, donde dispongo del plan familiar en las dos. Son servicios que los utilizo casi cada día por los que considero que rentan y desde que los contraté no me he dado de baja. No pago por almacenamiento en la nube, ya que entre una promoción y otra he conseguido más espacio del que necesito.

Editor de VidaExtra

Además, estoy suscrito a tres publicaciones en papel y normalmente me rebajan el precio antes de renovar. En este caso no se hace de manera digital, sino a través de mail o de contacto telefónico y considero que es un error. Lo mismo se aplica a la suscripción que hice de la Z-Box de Zavi: tenía pensado cumplir tres meses y borrarme porque no estaba contento con las dos primeras entregas y con la réplica de mi email se me canceló la tercera caja. Llegados a ese punto no hice por reactivarla."

"En lo referente a las suscripciones, siempre desactivo la renovación automática nada más contratar. Hoy mismo lo he hecho con PS Now. De modo que no necesito ningún programa que me gestione las renovaciones: siempre se encargan las compañías de recordármelo con un SMS o un email y, de paso, vienen con un extra añadido en forma de promoción o reclamo añadido: un mes extra, un descuento, unos auriculares, etc.

Editora de Genbeta

Director Editorial e-commerce en Webedia

Amazon es completamente diferente. Pago la suscripción Prime por los envíos gratuitos y por Prime Now, la plataforma de vídeo streaming es, para mi, un regalo que viene en el pack y a la que no presto mucha atención, además de que no funciona con el Chromecast. Fubo TV, que es la última en llegar, ahora mismo ofrece el catálogo de series de Movistar +, pero que en Estados Unidos ya se ha hecho con los derechos de retrasmisión de la Liga, la Champions y la Europa League para retrasmisión en streaming y probablemente en Europa llevará el mismo camino."

Netflix es una commodity, para mi es el equivalente a encender la TV, porque muchas veces abro la app sin tener claro que voy a ver y siempre hay algo que me interesa. Pago la suscripción de 4 pantallas y “patrocino” a mi familia y algunos amigos; generoso que es uno. Filmin es la más barata (sin contar fuboTV , que de momento cuesta 4 euros) y la suscripción tiene más de reivindicación intelectual que de práctica. El catálogo es muy incompleto, pero me gusta su “estilo”: las listas temáticas, la herramienta de qué ver dependiendo de tu estado de ánimo o el hecho de que detrás están las principales productoras de cine independiente de España.

HBO es la que menos utilizo y no la pago yo, si no la habría cancelado hace tiempo porque apenas veo cosas. Solo entro cuando me apetece rememorar algún capítulo de The Wire y poco más, además de que es sin duda la app menos funcional de todas las nombradas.

"Ahora mismo tengo Netflix , HBO , Amazon Prime (con Prime vídeo), Spotify y Filmin, y estoy en el periodo gratuito de FuboTV. Sin duda la más irrenunciable es Spotify, con ellos ya es una cuestión de costumbre, después de más de seis años se me haría rarísimo utilizar otro servicio de música en streaming. Eché un vistazo a Amazon music y no estaba nada mal, pero es que simplemente llevo demasiado para cambiar.

Editor de Xataka

"Por no andarme con rodeos: soy un desastre gestionando suscripciones. COn deciros que, no me extrañaría nada descubrir un día que sigo pagando aquel servicio para aficionados a la jardinería al que me inscribí en el Pryca en 1997. Por eso mi estrategia general de gestión es ser extremadamente cuidadoso a la hora de hacerme socio de algún servicio. En general, divido mis subscripciones en tres grandes grupos: las de producción (dropbox, office, grammarly), las informativas (NYT, Statnews, The Correspondent, Timmerman Report, Hot Pod News) y las de ocio (Netflix, Prime y una quesería local que me manda un lote mensual de quesos que quitan el sentido).

No, no uso ninguna aplicación. Si os soy sincero, porque nunca se me había ocurrido. Así que estoy deseando leer este artículo colaborativo para coger ideas a ver si puedo resolver mi desastroso desorden de suscripciones."