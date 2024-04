Mejores hosting: comparativa de servicios de alojamiento para tu página web

Vamos a decirte cuáles son los mejores hosting que puedes contratar para montar tu propia página web en ellos, tu blog personal, o cualquier otro proyecto online. En estos casos, tener la idea de cómo va a ser la web es el primer y más importante paso, pero el segundo suele ser dónde alojarla, y encontrar el mejor hosting para que el proyecto online funcione lo mejor posible.

Empezaremos diciéndote cuáles son los mejores hosting repasando las principales características de cada uno primero, y luego con una pequeña tabla comparativa en la que ver algunas de sus principales características.

Después, vamos a pasar a explicarte algunos de los elementos y características que debes tener en cuenta y revisar antes de contratar un hosting. Aquí, sabrás desde cómo saber el tipo de hosting que vas a necesitar contratar hasta cuáles son los principales tipos disponibles y las características de cada uno en las que hay que fijarse.

El mejor hosting, servicio a servicio

Ahora, vamos a decirte cuáles son los principales servicios de hosting que vas a poder contratar. Se trata de una lista de proveedores, cada uno de ellos con sus particularidades, sus distintos packs y sus precios, pero es un buen punto de inicio para empezar a buscar algo que se adapte a lo que necesitas.

Hostinger

Un servicio que aloja sus centros de datos en Estados Unidos, Europa y Asia, y que ofrece varios tipos de tarifa, con ofertas especiales cuando lo contratas durante varios años. Tiene copias de seguridad automáticas diarias, así como certificados SSL gratuitos, protección contra DDoS, firewall, escáner de malware y más. Tiene soporte 24/7, y garantía de reembolso durante 30 días.

En sus packs, suele incluir dominio gratis durante un año, así como ancho de banda ilimitado y almacenamientos que van desde los 200 GB, pero que dependen del pack contratado. También incluye la gestión de Wordpress con una gran cantidad de plugins y complementos, así como un creador de páginas web.

IONOS

Un servicio rápido y económico, con servicio de atención al cliente en castellano y muchas opciones que incluye de forma gratuita. Tiene sus centros de datos en Estados Unidos y Europa, y ofrece copias de seguridad gratuitas diarias, además de de SSL gratuito incluido. Tiene garantía de reembolso durante 30 días.

Este servicio también ofrece dominio gratis durante el primer año, así como instalación de Wordpress en un click y otras opciones. Tiene ancho de banda ilimitado, y almacenamiento que va desde 100 GB dependiendo de cada pack. También tiene extras como poder crear tiendas online o creación de webs por IA o por expertos.

cdmon

Otro popular servicio de hosting, de mano de una empresa española que lleva ya dos décadas prestando servicio. Es bastante flexible, y cuenta incluso con una tarifa de pruebas gratis durante 90 días para poder probar primero cómo funciona todo y luego decidir si quieres contratar el servicio o no.

Sus planes más económicos comienzan ofreciendo 20 GB de almacenamiento con bases de datos ilimitadas. También tiene instalación gratuita de WordPress y otros servicios, así como SSL gratuito. Lo mejor de todo es que tiene tarifas flexibles y personalizables, en las que puedes ajustar cosas como el espacio o las cuentas de correo y el precio se ajusta automáticamente.

Hetzner

Un proveedor muy flexible que ofrece prácticamente de todo, desde hosting compartidos para hacer páginas web hasta servidores dedicados o en la nube, así como soluciones completamente personalizable o incluso almacenamiento en la nube. Cada servicio tiene su propio precio.

Esta empresa alemana con servidores en su país tiene hostings para webs con precios iniciables bastante baratos, e incluyen dominio en el precio. Eso sí, el almacenamiento con el que se empieza es de solo 10 GB, aunque sufuciente para pequeñas webs, y tiene cifrados SSL y copias de seguridad diarias automáticas, y todo lo que puedas necesitar.

DreamHost

Un hosting rápido que ofrece buenos precios, y packs especiales cuando contratas por tiempos largos como uno o tres años. Sus servidores están solo en Estados Unidos y pagas en dólares, pero ofrece servicios como instalación de wordpress en un click o un panel de control personalizado.

Este proveedor también ofrece copias de seguridad automáticas diarias, así como certificado SSL gratuito y un dominio gratis durante el primer año. Ofrece tráfico ilimitado y varios métodos de contacto para el soporte. Tiene garantía de reembolso durante 30 días.

SiteGround

Otro reputado proveedor de hosting, aunque en este caso es un poco más caro y con recursos un poco más limitados. Aun así, tiene servidores en Estados Unidos, Europa y Asia, sus servidores son muy rápidos, y ofrece copias de seguridad automáticas diarias gratis. Tiene garantía de reembolso durante 30 días.

En sus planes más económicos ofrece solo 10 GB de espacio web, aunque para un blog pequeño debería ser suficiente. También tienes un dominio gratis durante un año, así como gestión automática de Wordpress, migrador de emails, bases de datos ilimitadas y más.

Cloudways

Este es uno de los mejores servicios cuando estás buscando un hosting en la nube. Con centros de datos en Estados Unidos, Europa, LATAM y Asia. No tiene garantía de reembolso, aunque sí te ofrece copias de seguridad automáticas diarias y certificado SSL gratuito.

Una de las grandes ventajas de este sitio es que tiene una plataforma para configurar una nueva web, instalando automáticamente el servicio que quieres usar, como Wordpress o Woo. No incluye dominio gratis, y su almacenamiento interno empieza en 25 GB.

HostGator

Este servicio no es tan rápido como los demás, pero tiene unos precios competentes y una buena colección de funciones gratuitas. Sus servidores están en Estados Unidos, y ojo porque las copias de seguridad automáticas son semanales, y no diarias como otros. Sitne garantía de reembolso de 30 días. Está pensado sobre todo para el público latinoamericano.

Los precios del servicio están en dólares, y ofrece un año de dominio gratis. Su almacenamiento en el plan más económico es de solo 5 GB, con certificado SSL gratuito. Cuenta con un instalador fácil de aplicaciones como WordPress o Joomla, y creador de páginas web, además de soporte en español.

HostPapa

Un servicio bastante rápido y fiable, que funciona con energías renovables y te ofrece una gran cantidad de servicios gratis. Lo que no ofrece son copias de seguridad automáticas, ten cuidado con eso, aunque sí que te da certificado SSL gratis y dominio gratis para un año. Este servicio comienza ofreciéndote 100 GB de espacio en su plan más económico.

Los mejores hosting, comparativa



Hostinger IONOS cdmon Hetzner Dreamhost siteground Espacio web Desde 100 GB SSD Desde 100 GB SSD Desde 20 GB SSD Desde 10 GB SSD 50 GB SSD 10 GB SSD copias de seguridad Semanales Diarias Diarias Diarias Diarias Diarias SSL Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ancho de banda Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado Limitado ~ 10.000 Visitas al Mes Bases de datos Ilimitadas 10 ilimitadas 1 6 ilimitadas RAM Desde 1 GB Desde 6 GB No especificado Desde 2 GB No especificado No especificado Email Sí Sí Sí Sí No incluido, puedes comprarlo Sí Dominios Gratis un año Gratis un año Comprado en la web 1 incluido Gratis un año Gratis un año Panel de control hPanel Hostinger, cPanel

cdmon konsoleH Personalizado Site Tools Extras WordPress, migración webs, creador de webs, Google Analytics, escáner malware WordPress, tiendas online, creación webs IA WordPress, Joomla, PrestaShop, Docker, WordPress, Nextcloud, y más. WordPress con creador, Jetpack WordPress, Drupal, Joomla, Weebly, migrador mails, CDN gratis Precio Desde 2,59€/mes Desde 4 €/mes Desde 3 €/mes Desde 1,76 €/mes 2,95 $/mes 2,99 $/mes

Qué tener en cuenta a la hora de elegir alojamiento web

Y ahora, vamos a decirte qué debes tener en cuenta al elegir un hosting, y en qué aspectos debes fijarte para asegurarte de que se adapta a tus necesidades. Aquí te explicaremos desde los distintos tipos de hosting que hay hasta cómo pensar para qué vas a necesitar usar la web.

Tipos de hosting

Una de las primeras decisiones que debes tomar a la hora de contratar un hosting es elegir el tipo que que quieres. Porque hay distintos tipos de hosting, cada uno de ellos con características diferentes, y que se van a adaptar a necesidades específicas. También tendrán precios diferentes.

Hosting compartido : Este es uno de los tipos de hosting más comunes para empezar a la hora de crear una página web. No contratas todo un servidor, sino que solo contratas una porción de él, una parte de su espacio, y compartes sus recursos con otros usuarios. Es como vivir en un edificio comunitario donde sois varias personas compartiendo piso y compartiendo recursos entre vosotros y el resto de vecinos.

: Este es uno de los tipos de hosting más comunes para empezar a la hora de crear una página web. No contratas todo un servidor, sino que solo contratas una porción de él, una parte de su espacio, y compartes sus recursos con otros usuarios. Es como vivir en un edificio comunitario donde sois varias personas compartiendo piso y compartiendo recursos entre vosotros y el resto de vecinos. Hosting dedicado : Este es el tipo de hosting en el que tienes un servidor dedicado, lo que quiere decir que todo el servidor y todos sus recursos son para ti. Es como si tuvieras tu propio servidor en casa, y tienes un control total sobre él, teniendo todos los servicios para administrarlo. Estos son útiles para cuando tienes una web o portal exigente en recursos, y sueles tener mejores especificaciones pero un precio muy superior. Es como tener todo el bloque de edificios para ti para hacer tus oficinas.

: Este es el tipo de hosting en el que tienes un servidor dedicado, lo que quiere decir que todo el servidor y todos sus recursos son para ti. Es como si tuvieras tu propio servidor en casa, y tienes un control total sobre él, teniendo todos los servicios para administrarlo. Estos son útiles para cuando tienes una web o portal exigente en recursos, y sueles tener mejores especificaciones pero un precio muy superior. Es como tener todo el bloque de edificios para ti para hacer tus oficinas. Hosting privado virtual (VPS) : Podríamos decir que es una especie de punto intermedio entre los dos anteriores. Aun compartes recursos con tus vecinos, pero eres dueño de tu propio apartamento, por lo que los recursos a compartir son menos. Este tipo de hostings te designa una parte concreta de un servidor físico, teniendo más almacenamiento, ancho de banda y potencia de procesado. Es bueno para cuando un hosting compartido se te queda pequeño, pero uno dedicado se te va demasiado de precio.

: Podríamos decir que es una especie de punto intermedio entre los dos anteriores. Aun compartes recursos con tus vecinos, pero eres dueño de tu propio apartamento, por lo que los recursos a compartir son menos. Este tipo de hostings te designa una parte concreta de un servidor físico, teniendo más almacenamiento, ancho de banda y potencia de procesado. Es bueno para cuando un hosting compartido se te queda pequeño, pero uno dedicado se te va demasiado de precio. Hosting en la nube: El hosting en la nube o hosting cloud es un tipo de alojamiento en el que alojas tu contenido en una red de servidores virtuales en la nube, y no en un servidor físico. Esto permite que puedas ampliar o reducir tus recursos y varias características dependiendo de tus necesidades.

Decide para qué vas a utilizar el hosting

El primer paso antes de contratar un hosting debe ser decidir y definir para qué vas a utilizarlo. Por lo tanto, lo primero que debes tener claro es pensar bien el tipo de proyecto que queires crear, el tipo de página web, y también pensar el tipo de contenido que vas a alojar en tu pequeño espacio online.

Porque no es lo mismo una web personal que una web profesional, ni tampoco un blog donde simplemente escribas y subas alguna que otra fotografía a una página donde vayas a alojar fotos o vídeos. El texto no pesa nada, y prácticamente no vas a necesitar recursos para alojarlo, pero cuanto más contenido y más pesado sea este contenido que vayas a alojar, más recursos vas a necesitar para eso.

También es importante que te hagas a la idea de cuánto tráfico calculas tener. Aquí, sé que este punto es el más complicado, porque todos aspiramos a tener la máxima visibilidad posible en Internet. Pero por poner un ejemplo, no es lo mismo el tráfico que puedes tener si vas a hacer un blog personal que el de una página web comercial donde ya vas a tener una serie de clientes.

Esto es importante porque dependiendo de estas cosas, tu proyecto va a tener unas necesidades específicas en cuanto a hosting. Vas a necesitar más o menos espacio dependiendo del contenido que alojes, pero también más o menos ancho de banda dependiendo de lo rápido que quieras que sea todo. También importa la tecnología que creas que vas a usar, porque quizá hay hostings que te faciliten la instalación de programas como Wordpress.

En definitiva, lo que debes entender es que no todos los proyectos necesitan el mismo tipo de hosting, y que conocer de antemano el proyecto te va a ayudar mucho a elegir el tipo que quieres contratar.

Qué vas a necesitar del hosting

Una vez tengas claro para qué vas a necesitar el hosting y el tipo de proyecto que vas a crear en él, toca pasar a la parte más importante, la de decidir qué vas a necesitar del hosting, cuáles de las cosas que te van a ofrecer necesitas más, y cuánto necesitas de cada una de ellas.

Con esto, podrás saber las características del hosting que debes tener en cuenta a partir del tipo de proyecto que vas a crear. Esto es como si vas a comprar un piso, y tienes que decidir si necesitas que tenga tres habitaciones o con una es suficiente, si necesitas uno o dos cuartos de baño, y cosas por el estilo.

Por eso, ahora vamos a decirte las principales características que ofrece un hosting. Lo vamos a hacer en formato lista, y vamos a intentar explicarte en cada una de ellas cuál es su importancia y cómo va a afectar al tipo de página web que quieras alojar.

Espacio de disco : Este es el espacio interno que el hosting te va a ofrecer para alojar todo lo que quieras en su servidor. De este espacio va a depender cuántas fotos o cuántos vídeos puedas subir y su tamaño.

: Este es el espacio interno que el hosting te va a ofrecer para alojar todo lo que quieras en su servidor. De este espacio va a depender cuántas fotos o cuántos vídeos puedas subir y su tamaño. Ancho de banda : El ancho de banda es el tráfico que te tu proveedor te va a permitir tener, e influye en el intercambio de datos entre usuarios y tu web. Vamos, que puede que tengas un límite en la cantidad total de datos que se pueda descargar entre todos los usuarios que visitan tu página, algo a tener en cuenta a la hora de decidir el contenido y el peso del contenido que subas.

: El ancho de banda es el tráfico que te tu proveedor te va a permitir tener, e influye en el intercambio de datos entre usuarios y tu web. Vamos, que puede que tengas un límite en la cantidad total de datos que se pueda descargar entre todos los usuarios que visitan tu página, algo a tener en cuenta a la hora de decidir el contenido y el peso del contenido que subas. Si tiene cuentas de correo y cuántas : Algunos servicios pueden incluir cuentas de correo personales, sobre todo esos que incluyen el contrato de dominios, ya que las cuentas de correo van vinculadas a ellos. Si contratas un dominio además del hosting, es interesante saber cuántas vas a poder tener.

: Algunos servicios pueden incluir cuentas de correo personales, sobre todo esos que incluyen el contrato de dominios, ya que las cuentas de correo van vinculadas a ellos. Si contratas un dominio además del hosting, es interesante saber cuántas vas a poder tener. Panel de control : Otra cosa que es interesante tener en cuenta es que el proveedor te ofrezca un panel de control fácil de usar para administrar tu web. Esto no es fácil de mirar, pero puedes intentar investigar o buscar opiniones de otros usuarios.

: Otra cosa que es interesante tener en cuenta es que el proveedor te ofrezca un panel de control fácil de usar para administrar tu web. Esto no es fácil de mirar, pero puedes intentar investigar o buscar opiniones de otros usuarios. Soporte técnico : Es importante que si tienes un problema, puedas solucionarlo hablando con una persona humana que hable tu idioma, y que el proveedor no delegue en automatismos o formularios.

: Es importante que si tienes un problema, puedas solucionarlo hablando con una persona humana que hable tu idioma, y que el proveedor no delegue en automatismos o formularios. Compatibilidad con Wordpress: Si tienes pensado crear una página basada en Wordpress, debes saber que hay hostings que especifican ser compatibles y que incluso lo instalan de forma automática para ahorrarte tiempo y esfuerzo. Son cosas que conviene tener en cuenta.

Dominio en el hosting o fuera del hosting

Otra cosa que debes tener en cuenta es el dominio. El hosting es ese espacio donde alojas la página web, pero para poder acceder a ella vas a necesitar un dominio, que es la dirección de la web que debes escribir en el navegador para acceder a ella. Por ejemplo, el dominio de Xataka es xataka.com. Los dominios son de pago, y su precio no suele estar incluido en el hosting.

Aquí pueden pasar dos cosas. La primera es que el hosting incluya una oferta para contratar un dominio. Esto suele pasar cuando contratas un servicio de hosting que también tiene tienda de dominios. Cuando pasa, suelen ser ofertas promocionales para uno o dos años, y solo con unos dominios concretos y comunes, como los .com o .es.

Pero otras veces, la empresa de hosting no incluye el dominio a la hora de contratar tu espacio, y en estos casos te tocará mirarlo aparte en otra web especializada que contrate dominios. Después, tendrás que configurar el dominio que contrates fuera en tu hosting, usando el panel de control de tu página web.

Y también puede que la empresa de hosting que vayas a contratar tenga dominios, pero tú prefieras contratarlo fuera. Aquí, igualmente tendrás que ir al panel de control de tu cuenta de usuario en el portal donde has comprado el dominio y en la web que tengas configurada en él y cuente con opciones para configurar el dominio.

Características de seguridad

Cuando tengas tu página web alojada en un hosting, puede que en algún momento se enfrente a uno de los muchos peligros y tipos de ataque de Internet, sobre todo cuando tenga ya cierto tamaño. Pueden ser ataques por fuerza bruta para intentar obtener credenciales de tu cuenta en la web de hosting y robarte el control de tu página, ataques DDoS que saturen el servidor y dejen la web inoperativa, distribución de malware y más.

Para que tu web está protegida, también deberás tener en cuenta las características de seguridad que incluya la empresa de hosting para protegerte. Normalmente, los principales portales de contratación de hosting incluirán estas características, pero conviene tener una noción de las principales y para qué sirven.

Una de las funciones más importantes es la de copia de seguridad y restauración, un proceso con el que tu proveedor hace copias de seguridad automáticas, y luego si le pasa algo a tu página web vas a poder restaurarla para que todo quede como estaba.

Otra de las funciones vitales que debes asegurarte de tener es cifrado SSL para el tráfico de tu página. Ya no solo para que el intercambio de información entre tu página y quien la visita esté cifrado y los usuarios tengan una mejor privacidad, sino también porque hoy en día los navegadores marcan como inseguras las páginas que no tienen SSL, y los usuarios recibirían un aviso de peligro al entrar en tu página si no lo tuvieras.

También es importante que el proveedor de hosting tenga protección contra ciberataques como los DDoS en tu web. Estos ataques pueden dejar tu página inaccesible, o sea que contar con servidores que mitiguen estos problemas puede ayudar a la estabilidad de tu página cuando los sufra.

Otro elemento que le da valor añadido a un proveedor de hosting es que tenga un buen soporte técnico. Porque cuando tienes un problema y quieres solucionarlo, no es lo mismo que te hagan rellenar un formulario o hablar con un asistente virtual que te atienda una persona humana y te ayude de una manera más efectiva. Además, también mira que este soporte esté en tu idiom

Otros aspectos importantes son que la empresa mantenga su software siempre actualizado, para que así las vulnerabilidades conocidas sean tapadas, y también que tengan filtros anti spam y herramientas contra malware, que te ayuden a bloquear posibles amenazas.

Y por último, más allá de los servicios, también es aconsejable investigar la reputación del proveedor que tengas pensado contratar. Esto quiere decir que cuando te hayas decantado por una empresa de hosting, puedes buscar su nombre en Google y leer opiniones de clientes.

En esto último, ten en cuenta que siempre hay más gente en Internet que escribe para quejarse que para decir que todo va bien con un servicio, pero quejas que se repiten siempre apuntando a una misma cuestión pueden ayudarte a detectar puntos en los que la empresa puede no ser tan buena como nos vende en su web.

Precios y compatibilidad

Antes de contratar un hosting, igual que antes de hacer cualquier compra en Internet, también debes dedicarle un rato a comparar los precios entre proveedores. Normalmente, estos servicios se ofrecen mediante planes, cada uno de ellos con distintas características y precios.

Así pues, después de saber qué tipo de características necesitas en un hosting e identificar con ello los planes que más se ajustan a tus necesidades, tocará ver qué precios tiene cada empresa para estos planes. Y esto es algo que puede llevarte un rato.

Hay empresas que te ofrecen un poco más en cuanto a especificaciones y características internas de tu hosting, pero que también son más caras. Y hay otras que quizá parezca que te dan menos potencia y ancho de banda, pero que se ajustan mejor a tu presupuesto.

Aquí, tendrás que mirar hasta qué punto merece la pena pagar un poco más por tener algunas características un poco mejores. Por ejemplo, si vas a crear un simple blog personal, puede que no te merezca la pena pagar uno o dos euros más al mes por tener 50 GB en vez de 25 en el almacenamiento interno, porque al final no vas a necesitar tanto espacio. Pero para una web mayor sí que puede ser importante.

También debes mirar las características o funciones extra que puedan ofrecer algunos. Por ejemplo, habrá servicios de hosting que te incluyan la instalación de Wordpress cuando los contratas, y si ibas a usar una web con esta tecnología puede que te interese ahorrarte un tiempo y no hacerlo tú. También hay otras que tienen asistentes para crear fácilmente una página web, mientras que habrá algunas en las que tengas que hacerlo todo tú.

Y además de esto, también es importante tener en cuenta la escalabilidad. Esto quiere decir que la web o el servicio que vas a contratar para el hosting ofrezca facilidades para simplemente pasar de una tarifa a otra más grande sin que esto suponga una disrupción en tu web o tener que mover archivos manualmente.

Imagen de portada | pxhere.com

