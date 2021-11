Guía de seguridad para tus compras online: cómo evitar estafas, virus y falsas ofertas

Hoy te traemos una guía de seguridad para tus compras online. Porque periodos de rebajas como el Black Friday son perfectos para dejarte devorar por la fiebre de las ofertas y adelantar tus compras navideñas. Sin embargo, también puede ser la excusa utilizada por cibercriminales para comprometer tu seguridad, estafadores para hacerte comprar productos falsos, e incluso comercios legítimos para hacerte creer que un precio está en oferta cuando no lo está.

Vamos a empezar el artículo con una serie de consejos con los que intentaremos enseñarte a evitar que te estafen con páginas u ofertas fraudulentas, algo que pueden intentar hacer por varios métodos como el phishing. Luego, pasaremos a darte un par de consejos para evitar instalar malware en tu ordenador a través de ofertas falsas, y terminaremos con herramientas para ayudarte a distinguir las ofertas que realmente son buenas de las demás.

Evita que te estafen con páginas fraudulentas

Vamos a empezar hablándote extensamente sobre cómo evitar que te estafen con páginas fraudulentas que puedan hacerte darle tus datos personales o los de tarjeta de crédito a un impostor, o que directamente te hagan enviarle dinero a alguien a cambio de un producto que nunca te va a llegar.

Evita comprar en páginas que no conoces

El primer consejo es uno de los más evidentes. En periodos de ofertas, algunos cibercriminales pueden montar páginas web fraudulentas con ofertas inexistentes de algunos productos. Su intención en estos casos sería que quisieras comprar allí e introdujeses tus datos personales o los de tu tarjeta de crédito, y así robarlos. O incluso que les pagues por un producto que jamás te va a llegar.

Por eso, es recomendables que solo compres en páginas web que conoces, y evites esas de las que no has oído hablar nunca. Si estás en duda, puedes hacer una búsqueda en Google con el nombre de esa tienda. Si es popular o fiable, debería haber bastantes resultados hablando sobre ella. Pero vamos, lo importante es no fiarte de las páginas que no conoces, sobre todo si tienen una oferta tan espectacular que deja en ridículo a los grandes comercios online.

HTTPS siempre

Otra norma de seguridad básicas es asegurarte de que las páginas que visitas empiecen por HTTPS. La S nos indica que la página cuenta con los protocolos de seguridad para cifrar tus datos de navegación. Además, verás que desde hace unos meses las páginas que no empiecen así sino con HTTP a secas se bloquearán por defecto en el navegador.

Puede que haya alguna tienda o web oficial que no se haya adaptado todavía a esta tecnología y que se bloquee. Aquí, si pasa eso ten en cuenta que la página será insegura aunque sea oficial, o sea que te recomendaría no comprar nada en ellas en la medida de lo posible.

Si una oferta es demasiado buena para ser verdad...

Como te hemos dicho al final del punto anterior, a veces algunas páginas fraudulentas pueden hacer ofertas tan buenas que parece mentira que sean reales... porque muchas veces no lo son. Aquí, hay estafadores que pueden intentar aprovecharse de nuestras ansias por encontrar gantas, y llevarnos a través de ellas a páginas poco fiables.

Por eso, tal y como te hemos dicho antes, cuando encuentres una oferta que parece increíble empieza a verla con escepticismo, sobre todo si es una oferta de una página desconocida. De nuevo, lo mejor es intentar informarte sobre estas páginas web y no dejarte llevar. Cuanto más llamativa sea la oferta más debes sospechar, y cuanto más decoración pueda tener la página para hacerte picar también.

Evita páginas que se hacen pasar por otras

Otro problema son las páginas que se hacen pasar por otras. Cuando eres tú quien entra manualmente a una página web, siempre sabes la página a la que vas, ya que has ido a la barra del navegador y has escrito su dirección URL. Sin embargo, si has entrado desde una URL acortada a través de alguna red social o aplicación de mensajería, siempre existe el riesgo de que te hayan llevado a una página que no es la real.

Hay cibercriminales que pueden replicar por completo una página, de manera que cuando entras en ella sea prácticamente idéntica a la tienda online por la que se hacen pasar. La manera más efectiva de salir de dudas es la de revisar el dominio de una página. Por ejemplo, no es lo mismo entrar en Xataka.com que en xataka.tevoyarrobar.com.

Si la dirección de la web a la que has entrado tiene diferentes palabras separadas por un punto debes tener cuidado, porque la primera palabra es la del subdominio, y la segunda la del dominio real. El dominio es la dirección de la web real a la que has entrado. Para que no sea complicado, si entras en xataka.red.com, estarás entrando realmente a una página perteneciente a red.com, pero si entras en red.xataka.com, estarás entrando a una web que pertenece a xataka.com.

También es recomendable que tengas cuidado con las palabras que pueda haber después de un signo /. Por ejemplo, si entras en red.com/xataka, seguirás estando en una sección de red.com. Ten cuidado porque algunas páginas pueden intentar despistarte utilizando en su dirección un nombre de una web por la que se estén queriendo hacer pasar para engañarte y robar todos los datos que añadas en el proceso fraudulento de compra. Si entras en una página que te abre una ventana con mensajes, esto ya es para desconfiar.

Revisa bien la información del producto

Incluso en grandes portales como Amazon o Ebay vas a tener pequeños comercios con perfiles en los que venden productos, y quizá alguno consiga evitar la seguridad del portal para colar productos falsos. Para evitar que te vendan productos falsos es importante que revises su descripción y su nombre, y que siempre mires las valoraciones con otros clientes. Especialmente es interesante mirar si algún otro comprador ha subido alguna foto del producto.

Otra cosa en la que debes fijarte es en los tiempos de envío o los costes de los gastos de envío. A veces, un producto puede tener una oferta increíble en un sitio fiable, pero puede hacer el truco de aumentar de forma excesiva los gastos de envío, o enviarlos de manera que te llegue en un mes o demasiado tarde.

Ante la duda, tienda oficial

No es lo más económico, pero si tienes algunas dudas sobre comprar un producto concreto, quizá uno de los primeros sitios a los que ir sea la web oficial del fabricante. Estas páginas suelen tener siempre precios más caros, pero si buscas la mayor fiabilidad posible, es siempre un buen punto de partida.

Además, muchas páginas de fabricantes tienen secciones con enlaces a vendedores de confianza. Esto es útil sobre todo para productos un poco menos populares y que solo encuentras en páginas no demasiado conocidas, como puede ser una Raspberry Pi. Vas a la tienda oficial, y te ofrecerán en sus productos enlaces a los distribuidores oficiales de su producto.

Ten cuidado con dónde haces click

incluso en páginas legítimas pero no tan conocidas, también debes tener cuidado con dónde haces click. Cuidado con los anuncios en forma de botón que pueden engañarte, aquí tanto al comprar como a la hora de bajar archivos. Hay anuncios que se hacen pasar por botones de compra o de descargas, y que lo que hacen es llevarte a una página fraudulenta o con ofertas falsas.

A veces, este comportamiento anómalo lo notas cuando al pulsar un botón se abre una página o pestaña nueva. Cuidado con estos comportamientos, y revisa siempre la dirección de la web en la que estás para asegurarte de seguir donde se supone que quieres estar.

Cuidado con perfiles falsos en redes sociales

Este punto es muy importante, ya que cada vez es más común que los estafadores creen cuentas falsas de tiendas conocidas o menos conocidas. Mañana yo puedo crear una cuenta que se llame Xataka y empezar a publicar cosas ahí. Si me pongo la misma imagen que la cuenta oficial y me trabajo la descripción y el contenido, posiblemente haya gente que caiga en la trampa. Pues lo mismo puede pasar con tiendas online.

Por eso, comprueba siempre que el perfil sea real. Si es el de una gran tienda online, posiblemente tenga un perfil verificado en las redes sociales con el que saber que realmente es la tienda que dice ser. Pero también debes tener cuidado con los perfiles de pequeñas tiendas inexistentes que puedan usar enlaces para llevarte a páginas fraudulentas. Aquí, presta atención a lo fiables que puedan ser las páginas web a las que te llevan los enlaces en redes sociales.

Cuidado con los correos con phishing.

Phishing significa pescar, y si hay estafadores que lo hacen por redes sociales, también te pueden intentar engañar por correo electrónico. Aquí, extrema las precauciones con los correos electrónicos con ofertas, puesto que puede ser alguien haciéndose pasar por una tienda online que te envía a una página fraudulenta mediante un enlace camuflado.

Para evitar que te engañen con este tipo de trucos de correos electrónico, lo primero es fijarte bien en la composición. Si los estafadores no han prestado cuidado, seguramente verás imágenes mal editadas o faltas extrañas en la redacción. Pero desafortunadamente, hay estafadores que se trabajan mucho estos correos y no siempre es fácil distinguirlos.

El truco es fijarte en la dirección de correo electrónico del remitente, concretamente en su dominio. Una tienda online fiable tendrá un correo que termine en el dominio de su web oficial. Por ejemplo, @amazon.es. Esto hace que sea sencillo saber si el correo es de quien dice ser, porque si es una gran tienda online su dirección de correo acabará con la misma dirección.

Sin embargo, habrá veces en las que intenten poner el nombre del comercio en otra parte del nombre de la dirección que no sea el dominio. Por ejemplo, pueden intentar un amazon.clientes@gmail.com, o algunas direcciones más trabajadas. Fíjate siempre en estas cosas, porque aunque el nombre del remitente sea siempre el de un comercio, es importante fijarte en la dirección de correo desde la que te mandan el mensaje.

Y ya puestos, también es importante prestar atención a dónde te envían realmente los enlaces que pueda haber en el cuerpo del correo. Puedes pasar el ratón por encima del enlace si estás en el PC, o mejor todavía, si entras en el enlace revisa la dirección de la página en la que hayas llegado y comprueba que sea real.

Revisa la parte inferior de una web

Abajo del todo de las webs que visitas, en lo denominado como footer o pié de la página. Aquí, siempre debe haber enlaces a la política de privacidad, condiciones de compra, pago, envío, garantía o servicio postventa de la tienda online que has visitado. Es importante fijarte siempre en estas cosas, sobre todo en las garantías y servicios postventa, para evitar disgustos después.

Además, en este pié de página también aparecerá información sobre la empresa responsable de la tienda online, como su NIF y el resto de datos de la empresa. Si no aparece esta información, desconfía y no compres. Y si la tienda no cumple con los 14 días para las devoluciones que hay por ley en España, entonces tampoco te fíes demasiado.

Utiliza sistemas de pago fiables

Y como ninguno somos infalibles a la hora de identificar todo tipo de estafas, siempre hay una última medida que debes tener en cuenta para evitar problemas. Debes utilizar siempre sistemas fiables de pago, como pueden ser PayPal u otros sistemas como el de pago nativo de tu móvil. Si son páginas pequeñas o no muy conocidas, mi consejo es que utilices siempre PayPal, ya que tiene procesos para recuperar tu dinero si te han estafado.

Las tiendas online más grandes y conocidas tendrán sus propios sistemas de pago, como puede ser Amazon o eBay. Pero por lo general, intenta no usar nunca sistemas de pago nativos que te obliguen a poner tu tarjeta, por lo menos en el caso de que no conozcas la tienda. Si una tienda online no ofrece en 2021 PayPal como método de pago, entonces yo no me fiaría demasiado de ella.

PayPal es un servicio de pago que sirve para hacer de intermediario entre tú y un comercio online. De esta manera, no necesitas dar los datos de tu tarjeta cuando vas a hacer la compra, y son datos que no te robarán o no se filtrarán online. Ofrecerte PayPal como método de pago es siempre una señal de fiabilidad. Puede que sea una tienda oficial de alguna marca o banda de música que no tenga PayPal, pero de nuevo, fuera de las páginas que sean conocidas por ti, intenta usarlo siempre.

Evita cualquier virus o malware

Este punto va a ser muy corto. Desconfía de cualquier mensaje o web que te haga descargar un programa, aplicación o extensión del navegador. Si una web tiene una buena oferta, podrás acceder a ella a través de su página web. Pero no necesitarás utilizar un complemento extra para poder acceder a la oferta. Y si te fuerzan a hacerlo, tienes que desconfiar.

Aquí, hay que matizar una cosa. Habrá tiendas online que te sugieran descargar sus apps móviles oficiales, esto es perfectamente normal. Sin embargo, para hacerlo te llevarán a las tiendas oficiales de tu teléfono móvil, nunca te pedirán que instales el archivo APK de una aplicación, puesto que al hacerlo estarás desprotegido y sin saber qué estás instalando realmente.

Como vas a ver un poco adelante, existen extensiones y herramientas perfectamente fiables para controlar precios, pero estas extensiones las tienes que instalar tú por iniciativa propia, y ninguna web debería obligarte a hacerlo a la fuerza.

Con esto, ten cuidado con mensajes en cadena o en redes sociales o foros en los que se hable de esta u otra extensión. Si vas a instalar algo, busca siempre información sobre esta extensión u herramienta, comprueba que es real o fiable. Y no vale con que encuentres información en una web en inglés que no conoces, tienes que encontrarlas en páginas fiables para saber que son artículos reales que hablen de ella.

Al instalar extensiones, revisa también los comentarios y reseñas que haya en la tienda oficial de extensiones de tu navegador. Y si se te pide instalarla fuera de una de estas tiendas, igual que en el caso de las aplicaciones móviles, desconfía por defecto de ello.

Evita las falsas ofertas

Es una práctica bastante habitual en muchos comercios, tanto online como físicos, subir los precios de un producto antes de rebajarlos para que la rebaja parezca mejor de lo que realmente es. Afortunadamente, para las tiendas online tienes varias herramientas a las que puedes recurrir para comparar precios online y comprobar el historial de precios de los principales comercios.

Verificador de Ofertas

La empresa murciana Minderes se dedica a ofrecer a las empresas un servicio de seguimiento de precios. Pero también tienen una página donde cualquiera puede ver la evolución del precio de productos de cualquier tienda online. Se llama Verificador de Ofertas, y lo único que tienes que hacer es copiar la URL a la ficha del producto en la tienda online que quieras y realizar la búsqueda.

El resultado que obtienes es una gráfica con la evolución del precio de un producto durante los últimos seis meses. Este buscador tiene 500 webs monitorizadas en España, incluyendo pesos pesados como El Corte Inglés, PcComponentes, Media Markt, Fnac y prácticamente cualquier otro producto.

La gran ventaja de utilizar visores de evolución como este es que te permiten poner un contexto a las rebajas de los productos. Evitarás que te engañen con trucos como subir el precio unos días antes para bajarlo y dejarlo parecido, y también podrás valorar hasta qué punto la oferta es realmente buena teniendo como referencia las otras ofertas que la misma tienda pueda haber hecho en el pasado de un mismo producto.

Keepa y CamelCamelCamel

Keepa se trata de una de las mejores páginas para seguir la evolución de precios de Amazon, y CamelCamelCamel es su gran rival. Lo que hacen es mostrarte el historial de la evolución del precio de cada producto de Amazon, de manera que puedas saber siempre hasta qué punto la oferta que estás viendo es buena.

Son servicios que solo sirven para Amazon, pero tienen muchas utilidades. Puedes instalar extensiones que te muestren el historial de los precios en tu navegador, usar su web, pero también otras cosas como configurar alertas para cuando un producto baja de determinado precio.

Utiliza un comparador de precios online

Otra buena alternativa es recurrir a los comparadores de precio online. De esta manera, podrás comprobar si la oferta es mejor que la de otros comercios o hay alguno que tenga el precio más rebajado todavía. Tienes muchos entre los que elegir, como Idealo, Kelkoo, Google Shopping o Twenga.

La forma de utilizarlos es muy sencilla. Casi todos tienen una barra de búsqueda donde escribir qué quieres encontrar. Cuando lo hagas verás los resultados, con las tiendas donde está disponible el producto y los precios que tiene cada una. A veces tendrás que seleccionar una categoría de producto en el caso de que veas que hay cosas que se llaman parecido o mencionan el nombre que has indicado, pero no son lo que quieres encontrar.

La gran ventaja que ofrecen estos comparadores es que no vas a tener que ir página a página a encontrar en cada una el producto que buscas para mirar su precio, es algo mucho más sencillo y tan fácil de utilizar como usar cualquier otro buscador. Por lo general, estas páginas ganan dinero sobre todo a través de códigos de referidos.

Chollakobot

Chollakobot es un bot de Telegram. En este caso no es para buscar ofertas, sino para configurar avisos de bajadas de precio de productos concretos. Simplemente añades la web de un producto y le dices el precio por debajo del cuál quieres que te avise.

Por lo tanto, este bot no te ayudará a identificar buenas ofertas, pero hemos querido incluirlo porque si has leído hasta aquí es porque quieres aprovechar al máximo un periodo de rebajas, y siempre es útil poder contar con una herramienta como esta. Sobre todo en casos en los que no quieras perseguir ofertas, sino que tengas productos que te interesan y quieres decir cómo debería ser la oferta para que te interese.