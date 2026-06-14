Las mejores ofertas de MediaMarkt en tecnología y entretenimiento, hoy 14 de junio

MediaMarkt tiene ahora mismo un buen surtido de ofertas a través de sus diferentes campañas, y todas las que vamos a repasar en este listado estarán disponibles durante todo el fin de semana. Si quieres comprar una consola o un móvil, mucho ojo porque hay donde elegir.

PlayStation 5 por 659 euros, la consola con lector y un videojuego a elegir entre varias opciones.

por 659 euros, la consola con lector y un videojuego a elegir entre varias opciones. iPhone 17e por 849 euros, el móvil de Apple en su configuración de 512 GB.

por 849 euros, el móvil de Apple en su configuración de 512 GB. Nintendo Switch 2 por 459 euros, la consola con un videojuego a elegir entre varias opciones.

por 459 euros, la consola con un videojuego a elegir entre varias opciones. Xiaomi OpenWear Stereo por 67,12 euros al añadir al carrito, unos auriculares de diseño abierto que son bastante cómodos.

por 67,12 euros al añadir al carrito, unos auriculares de diseño abierto que son bastante cómodos. Xiaomi 17T por 499 euros al iniciar sesión y con cupón, un móvil con una relación calidad-precio buenísima.

Nintendo Switch 2 + Videojuego PVP en MediaMarkt — 459,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

PlayStation 5

La PlayStation 5 subió de precio hace poco, por lo que las tiendas han comenzado a lanzar algunas ofertas. MediaMarkt tiene el modelo Estándar con lector por 636 euros, pero si pagas 659 euros te llevas un videojuego de regalo. Y lo mejor es que puedes elegir uno de estos:

'Marvel's Spiderman 2'.

'Astro Bot'.

'The Last of Us Parte I'.

'Gran Turismo'.

PlayStation 5 Slim con lector + Videojuego PVP en MediaMarkt — 659,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

iPhone 17e

El iPhone 17e es el móvil perfecto si se quiere dar el salto al ecosistema de Apple sin pagar lo que cuesta alguno de sus hermanos mayores. Y si además quieres tener mucho almacenamiento interno, mucho ojo con la oferta de MediaMarkt que tiene el modelo de 512 GB por 849 euros. Además, se trata del iPhone más compacto (6,1 pulgadas) de la generación actual y cuenta con una buena batería.

Nintendo Switch 2

Con la Nintendo Switch 2 pasa un poco lo mismo que con la PlayStation 5, y es que MediaMarkt está ofreciendo nuevamente la consola junto con un videojuego. En este caso, no merece la pena pagar por la consola únicamente, porque por el mismo precio de 459 euros te llevas uno de estos títulos a elegir:

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'Hades 2'.

'Kirby Air Riders'.

'Metroid Prime 4 Beyond'.

'Mario Tennis Fever'.

Nintendo Switch 2 + Videojuego PVP en MediaMarkt — 459,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi OpenWear Stereo

Si estás buscando unos auriculares Bluetooth y no te van demasiado los que traen almohadillas de silicona, MediaMarkt tiene de oferta los Xiaomi OpenWear Stereo. Al añadir al carrito, se quedan por 67,12 euros. Son unos auriculares abiertos que ofrecen una buena comodidad al no tener que introducirlos en el conducto auditivo. Además, ofrecen una autonomía teórica de hasta 7,5 horas (hasta 38,5 horas con el estuche).

Xiaomi 17T

El Xiaomi 17T se lanzó hace muy poquito tiempo y todavía se puede aprovechar la oferta de lanzamiento. Al iniciar sesión en la tienda y añadiendo el cupón 50XIAOMI17TMM antes de tramitar la compra, se queda por 499 euros. Hablamos de un móvil con cámaras Leica y una pantalla más pequeña (6,59 pulgadas) que la de su generación anterior. Pero si hablamos de cambios, uno de los más notorios es el de su batería, que es de silicio-carbono y su capacidad ha subido hasta los 6.500 mAh.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

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