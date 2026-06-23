Lo mejor de este portátil gaming no son sus 32 GB de RAM o una RTX 5070. Es que tiene pantalla OLED

Qué difícil (y caro) es montar un PC gaming por piezas ahora mismo. El precio de la memoria RAM y de los SSD está disparado y, precisamente por eso, los equipos premontados brillan más. El Prime Day de Amazon ha arrancado hoy mismo con algunas ofertas en portátiles gaming muy jugosas, como el de este Lenovo Legion 5 Gen 10: cuesta 1.349 euros, uno de sus precios más bajos hasta el día de hoy.

Lenovo Legion 5 Gen 10 – Ordenador Portátil Gaming IA 15.1" WQXGA OLED (Intel Core i7-13650HX, NVIDIA GeForce RTX 5070, 32 GB RAM, 1TB SSD, Wi-Fi 7, Sin Sistema Operativo) Teclado RGB Español - Negro Con Amazon Prime — 1.349,00 € Acaba en 3 días 11 h El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un portátil gaming para jugar durante años

Varias cosas a tener en cuenta aquí. Este portátil de Lenovo, como decimos, tiene un muy buen descuento (puesto que su PVP es de 1.529 euros). No es su mínimo histórico, pero solo hay 50 euros de diferencia con él. Ahora bien, para aprovechar esta oferta, es necesario que seamos miembros de Amazon Prime o que, al menos, utilicemos el período de prueba de 30 días.

Por norma general, lo primero que destacamos de un portátil gaming es su tarjeta gráfica o el procesador. Sin embargo, este Lenovo destaca por montar una pantalla OLED de 15,1 pulgadas con 165 Hz de tasa de refresco. Esto es algo que no solemos ver en equipos de este rango de precio, que montan pantallas IPS. La tecnología OLED ofrece un color negro puro y un mucho mejor contraste, lo que hace que tengamos una mejor experiencia (especialmente con juegos para un solo jugador).

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Pro Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 26 de junio y entra en el sorteo

Más allá de esto, tenemos una RTX 5070, un procesador Intel Core i7-13650HX y 32 GB de memoria RAM DDR5, una combinación de componentes que nos va a dar un rendimiento top para jugar a 1440p, tanto ahora como por un buen montón de años. Además, monta un SSD de 1 TB, por lo que de espacio para instalar juegos anda sobrado. Eso sí, a tener en cuenta: viene sin Windows instalado de serie, algo que tendremos que hacer nosotros mismos.

⚡ EN RESUMEN: oferta del portátil gaming Lenovo ✅ LO MEJOR Su pantalla OLED: Es un punto diferencial con otros portátiles de un rango de precio similar y cambia para mejor la experiencia de jugar a cualquier juego.

Es un punto diferencial con otros portátiles de un rango de precio similar y cambia para mejor la experiencia de jugar a cualquier juego. 32 GB de memoria RAM DDR5: Es complicado encontrar 32 GB de RAM DDR5 por menos de 300 o 350 euros actualmente. Eso hace que este portátil, sumado al resto de componentes, tenga un gran precio. ❌ LO PEOR Pesa bastante: Es un portátil que pesa 1,9 kg, por lo que puede ser algo molesto guardarlo en una mochila y viajar con él.

Es un portátil que pesa 1,9 kg, por lo que puede ser algo molesto guardarlo en una mochila y viajar con él. No tiene la mejor de las autonomías: Aunque tiene una batería de 80 Wh, podemos esperar que su autonomía sea justita si lo usamos para jugar. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un portátil gaming para jugar a cualquier videojuego ahora y durante un buen montón de años. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un equipo más ligero para viajar con él o quieres optar por un portátil que tenga un mayor rendimiento.

También te puede interesar

Lenovo Legion Pro 5 Gen10– Portátil Gaming IA 16" WQXGA (Intel Core i9-14900HX, NVIDIA GeForce RTX 5070, 32GB RAM, 1TB SSD, 240Hz, WiFi 6, Sin Sistema Operativo) QWERTY RGB 24 Zonas Español – Negro Con Amazon Prime — 1.679,00 € Acaba en 3 días 11 h El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Lenovo Legion 5 Gen 10 - Portátil Gaming IA 15.1" OLED (Intel Core i7-13650HX, NVIDIA GeForce RTX 5060, 32GB RAM, 1TB SSD, 165Hz, Wi-Fi7, Sin Sistema Operativo) QWERTY RGB 24 Zonas Español - Negro Con Amazon Prime — 1.179,00 € Acaba en 3 días 11 h El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Lenovo

En Xataka | Mejores ordenadores portátiles en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y ocho modelos recomendados

En Xataka | Mejores portátiles gaming en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados