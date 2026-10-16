MediaMarkt liquida el mejor iPad Pro de 11 pulgadas hasta la fecha en su outlet, con 2 TB de capacidad y precio top

Cuando nos movemos por el terreno de las tablets de gama alta, los iPad Pro de Apple suelen posicionarse como algunas de las mejores opciones de compra posibles. Aunque, eso sí, el desembolso para hacernos con ellos es importante. Muy importante, de hecho, si además ponemos el foco en sus versiones más vitaminadas.

El iPad Pro M5 con 2 TB de capacidad y acabado en vidrio nanotexturizado es el mejor ejemplo de ello: roza los 3.000 euros habitualmente, incluso cuando está rebajado. Pero ahora podemos conseguirlo por mucho menos, gracias a esta liquidación del outlet de MediaMarkt: sale por 2.079 euros usando el cupón 'PRICEDEAL5' (sin las comillas).

Con una pantalla genial, un rendimiento sobresaliente y acabado nanotexturizado

MediaMarkt no sólo vende en sus tiendas físicas y online, sino que cuenta con un enorme outlet en eBay donde tiene rebajados cientos de dispositivos. La mayoría, provenientes de devoluciones o de exposición. Pero muchos otros, nuevos a estrenar y también nuevos y sin usar, pero con la caja abierta. Este último es el caso de este iPad Pro M5 rebajadísimo, con el que nos ahorramos más de 1.000 euros respecto a lo que cuesta en otras tiendas.

Igualmente, es una tablet cara y hay que hacer un desembolso enorme. Pero si buscamos lo mejor de lo mejor y, de paso, ahorrarnos un pellizco, es una oferta como para no dejar escapar. Porque se trata de la versión más top del modelo de 11 pulgadas de la última generación de iPad Pro. Esto es: 2 TB de capacidad y acabado en vidrio nanotexturizado.

Esta tablet encierra el potentísimo procesador M5 de Apple, cuenta con una autonomía tremenda que da para un día (más incluso, dependiendo del uso) y una excelente pantalla de 11 pulgadas con tecnología ProMotion. Todo ello, con iPadOS recientemente actualizado a su última versión.

⚡ EN RESUMEN: ipad pro 11" m5 2 TB ✅ LO MEJOR Una de las mejores tablets del mercado en su máxima configuración

en su máxima configuración Acaba de recibir iPadOS en su última versión ❌ LO PEOR Aunque está rebajado , sigue suponiendo un gasto importante

, sigue suponiendo un gasto importante Es nuevo pero viene con la caja abierta 💡 CÓMPRALO SI... necesitas la máxima potencia posible en formato tablet y gran capacidad ⛔ NO LO COMPRES SI... no vas a sacarle el máximo partido. En ese caso, echa un ojo a los dos modelos de iPad de abajo

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