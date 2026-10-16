Un proveedor crítico de ASML puede quedarse sin materias primas chinas. La UE ya negocia con Pekín para salvarlo

Cuando hablamos de la industria de los semiconductores, solemos pensar en los chips más avanzados y en las máquinas capaces de fabricarlos. Tiene sentido: son equipos extraordinariamente complejos, construidos con una precisión que deja poco margen al error. Pero si miramos más allá de los nombres conocidos, encontramos una red de proveedores especializados sin la que esa tecnología no podría existir. Y aquí aparece una vulnerabilidad menos evidente: no hace falta que el problema empiece en una gran fábrica para que alcance a una industria que depende de suministros repartidos por todo el mundo.

La amenaza ya tiene nombre. En el centro de esta historia está Sindlhauser Materials GmbH, una pequeña empresa alemana que forma parte de la cadena de suministro de ASML, el fabricante neerlandés de equipos de litografía para producir chips. Las restricciones comerciales de China comprometen su abastecimiento de materiales y amenazan su supervivencia, según informó Bloomberg. El medio, que cita a personas familiarizadas con las conversaciones, señala que Bruselas negocia con Pekín una posible solución.

Todo comenzó con Rusia. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que retroceder al 23 de julio de 2026. Aquel día, la Unión Europea aprobó su vigesimoprimer paquete de sanciones contra Rusia, que incluyó restricciones a 14 empresas establecidas en China, cuatro de ellas en Hong Kong, por su presunto apoyo al complejo militar ruso o por facilitar la elusión de las sanciones europeas. La respuesta de Pekín llegó al día siguiente: incorporó a otras 14 entidades europeas a su lista de control de exportaciones, incluida Sindlhauser. Así, una disputa relacionada con la guerra de Ucrania terminó alcanzando a un proveedor de la industria de los semiconductores.

UN VISTAZO A...

Una pequeña empresa, materiales especializados. Sindlhauser tiene su sede en Kempten, Alemania, y lleva desde 1995 suministrando materiales para procesos de recubrimiento industrial. Su catálogo incluye metales, aleaciones, cerámicas y tierras raras, utilizados para depositar capas muy finas sobre distintas superficies mediante técnicas de recubrimiento al vacío. Estos procedimientos permiten modificar las propiedades de las superficies y tienen aplicaciones en sectores como la óptica, los sensores y los semiconductores. La compañía también ofrece asesoramiento técnico y servicios de reciclaje, aunque no se ha precisado públicamente qué materiales o componentes concretos suministra a ASML.

El problema está en los suministros. La inclusión en la lista china tiene una consecuencia concreta: los exportadores del país no pueden vender a Sindlhauser productos sujetos a controles de doble uso, es decir, materiales y tecnologías con aplicaciones tanto civiles como militares. La prohibición también alcanza a intermediarios extranjeros que pretendan suministrarle esos mismos productos de origen chino, aunque Pekín contempla autorizaciones excepcionales. Según Bloomberg, la compañía obtiene de China prácticamente todas las tierras raras y otros minerales críticos que necesita. Las autoridades alemanas han explorado proveedores alternativos y opciones de reciclaje, pero la empresa podría verse obligada a cerrar en los próximos meses si las restricciones continúan.

Bruselas busca un intercambio. La posible salida pasa por una contrapartida política: según Bloomberg, la Unión Europea negocia levantar determinadas restricciones comerciales a una empresa china acusada de ayudar a Rusia en su guerra contra Ucrania, a cambio de que Pekín alivie las medidas contra Sindlhauser. La identidad de esa compañía no ha trascendido y tampoco hay un acuerdo confirmado. Existe, eso sí, un antecedente diplomático: tras reunirse en Pekín los días 8 y 9 de octubre, Maroš Šefčovič y Wang Wentao acordaron mejorar la transparencia de los procedimientos para incluir y retirar empresas de las listas de restricciones, además de respaldar medidas para facilitar su exclusión conforme a la legislación aplicable.

El riesgo no termina aquí. Las dificultades de Sindlhauser muestran hasta qué punto una decisión comercial puede afectar a empresas situadas lejos del conflicto que la originó. Bruselas ya busca otras fuentes de minerales críticos: según Reuters, estudia estrechar la cooperación con Vietnam para diversificar sus suministros y reducir su dependencia de China. Pero desarrollar nuevos proveedores no equivale a recuperar de inmediato los materiales que necesita la compañía alemana. Son dos problemas relacionados, aunque con plazos distintos: evitar que las restricciones comprometan su continuidad y reducir la exposición de la industria europea a futuras interrupciones del suministro.

Imágenes | ASML

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