Para sorpresa de nadie, ASML admite que es incapaz de responder a la brutal demanda de chips para IA entre 2027 y 2028

ASML no da abasto. La presión que los centros de datos para inteligencia artificial (IA) están ejerciendo sobre la industria de los semiconductores no afecta solamente a los fabricantes de circuitos integrados; también está impactando de una forma profunda en el negocio de las empresas que producen equipos de fotolitografía y de procesamiento de obleas. Los nuevos centros de datos necesitan chips para IA, pero para responder a la demanda creciente los fabricantes de semiconductores necesitan más líneas de producción.

Tokyo Electron, Applied Materials, Lam Research o JSR Corporation son algunos de los fabricantes de equipos de procesamiento de obleas y materiales fotorresistentes que están abasteciendo a los fabricantes de chips. La coyuntura actual favorece el negocio de estas empresas, pero la posición de la neerlandesa ASML es extraordinariamente sólida por un motivo de peso: es la única que fabrica las máquinas de fotolitografía de ultravioleta extremo (UVE) que son necesarias para producir chips de vanguardia para IA.

Algunas de las plantas que están construyendo actualmente TSMC, Intel, Samsung, Rapidus, SK hynix y Micron necesitan una gran cantidad de equipos de litografía UVE de ASML. De hecho, una fábrica de gran capacidad de circuitos integrados de vanguardia puede incorporar entre 30 y 50 de estas máquinas. Y cada una de ellas cuesta entre 180 y 220 millones de euros si se trata de un equipo UVE convencional, y entre 300 y 350 millones de euros si se trata de una máquina UVE de alta apertura (High-NA). Esta circunstancia ya tiene consecuencias: ASML ha elevado su previsión de ingresos para 2026.

UN VISTAZO A...

Las máquinas UVE son el gran cuello de botella de la industria de los chips

ASML espera cerrar el último trimestre de este año con unas ventas netas de entre 14.200 y 15.200 millones de euros. Estas cifras son muy superiores a las que habían vaticinado los analistas del sector, y reflejan el enorme impulso que la IA está dando al negocio de esta empresa de Países Bajos. De hecho, la demanda de las máquinas de producción de circuitos integrados de esta compañía es tan alta que algunos de sus clientes ya están formalizando pedidos que no se servirán hasta 2029 o 2030. ASML ya tiene toda su capacidad de producción para 2027 y 2028 vendida, y ha confirmado que no va a ser suficiente para satisfacer la demanda.

ASML pretende incrementar su capacidad de fabricación un 30% en 2027 y otro 30% en 2028

Ni siquiera va a poder dar respuesta a todas las necesidades de sus clientes aunque lleve a buen puerto su plan. Y es que pretende incrementar su capacidad de fabricación un 30% en 2027 y otro 30% en 2028. No bastará. Christophe Fouquet, el director general de la compañía, ha declarado que el esfuerzo que van a hacer no les permitirá reaccionar a la presión que el mercado está ejerciendo sobre ellos.

ASML produce cuatro grandes categorías de equipos de litografía: máquinas de ultravioleta profundo (UVP) de inmersión, equipos UVP en seco, máquinas UVE convencionales y equipos UVE de alta apertura (High-NA). También fabrica sistemas de metrología y de inspección de obleas, pero estos dispositivos no tienen todos la misma demanda. Los centros de datos para IA necesitan sobre todo chips de vanguardia producidos en los nodos por debajo de 7 nm, y estos circuitos integrados se fabrican en las máquinas UVE.

El monopolio efectivo que ha alcanzado ASML si nos ceñimos al mercado de los equipos UVE la ha colocado en una posición cómoda en la que por ahora no se ha visto obligada a lidiar con competidores. No obstante, es evidente que una sola compañía no puede dar respuesta al insaciable apetito de la industria de los chips. Este escenario ha propiciado que haya anticipado que en 2027 subirá el precio de sus máquinas. A corto plazo no se espera que los fabricantes chinos de equipos de litografía tengan sus propias máquinas UVE, por lo que la única alternativa son los dispositivos de litografía de nanoimpresión de Canon. Y por el momento su presencia en el mercado es comedida.

Imagen | ASML

Más información | Reuters

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