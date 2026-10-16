Las mejores ofertas de la semana en móviles, televisores y tablets: Cazando Gangas hoy 16 de octubre

Queda poco para que se celebre el Black Friday, una de las campañas de ofertas más grandes del año. Sin embargo, las tiendas no han parado de lanzar ofertas en numerosos dispositivos, por lo que en el Cazando Gangas de la semana vamos a repasar cuáles son los mejores chollos que hemos ido viendo durante estos últimos días.

Samsung Galaxy S26 Ultra por 968,05 euros con cupones, un excelente móvil que se queda mucho más barato durante la Samsung Week.

por 968,05 euros con cupones, un excelente móvil que se queda mucho más barato durante la Samsung Week. Xiaomi TV Max por 849 euros, un televisor enorme de 85 pulgadas.

por 849 euros, un televisor enorme de 85 pulgadas. Redmi Note 17 Pro Max por 419,99 euros, un móvil con una batería de más de 9.000 mAh.

por 419,99 euros, un móvil con una batería de más de 9.000 mAh. Xiaomi Pad Mini por 538,99 euros, una tablet muy pequeña con buena configuración de almacenamiento.

por 538,99 euros, una tablet muy pequeña con buena configuración de almacenamiento. Google Pixel 10a por 449 euros, un móvil pequeño con una buena relación calidad-precio.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung está celebrando su campaña Samsung Week con numerosas ofertas a través de cupones, y el Samsung Galaxy S26 Ultra protagoniza la mejor oferta al quedarse por 968,05 euros. Para poder comprarlo por este precio, hay que aprovechar el descuento directo, si pagamos con Bizum o Samsung Pay nos llevamos otro descuento de 100 euros, al utilizar el cupón SAMSUNG5 nos llevamos una rebaja del 5% y con el código RENUEVA100 nos llevamos un reembolso de 100 euros.

Xiaomi TV Max

Si lo que queremos es un televisor enorme, mucho ojo porque el modelo Xiaomi TV Max ha bajado en MediaMarkt hasta los 849 euros. Se trata de una tele que incorpora un panel con tecnología QLED, su diagonal es de 85 pulgadas y ofrece una tasa de refresco de 120 Hz. Es compatible con Dolby Vision y con Dolby Atmos, incluye HDMI 2.1 y viene con el sistema operativo Google TV.

Redmi Note 17 Pro Max

Si buscamos un móvil más económico que pueda aguantar varios días sin tener que cargarlo, Powerplanet tiene de oferta el Redmi Note 17 Pro Max por un precio de 419,99 euros. Lo más destacable de este modelo es que su batería tiene una capacidad de 9.210 mAh y soporta una carga rápida de 100W. Además, su pantalla ofrece una resolución 1.5K y su sistema de altavoces es compatible con Dolby Atmos.

Xiaomi Pad Mini

Si estamos estudiando o si queremos trabajar fuera de casa, también Powerplanet tiene de oferta la Xiaomi Pad Mini por un precio de 538,99 euros. Se trata de una tablet pequeña con pantalla de 8,8 pulgadas que ofrece una tasa de refresco de hasta 165 Hz. Es compatible con Dolby Vision, su procesador es el MediaTek Dimensity 9400+ y viene con 512 GB de almacenamiento interno.

Xiaomi Pad Mini (12 GB, 512 GB) PVP en Powerplanet — 538,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Google Pixel 10a

Por último, si queremos dar el salto al catálogo de móviles de Google y tenemos algún servicio de suscripción en la nube, el Google Pixel 10a con una configuración de 128 GB de almacenamiento interno ha bajado de precio en MediaMarkt hasta los 449 euros. Se trata de un móvil pequeño con pantalla de 6,3 pulgadas que cuenta con un buen apartado fotográfico.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Samsung, Xiaomi, Google

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