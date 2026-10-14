Ofertas top durante la Samsung Week: todos estos móviles de gama alta han bajado de precio

Samsung está celebrando su nueva campaña denominada Samsung Week con buenas y variadas ofertas en sus móviles de gama alta. Para acceder a ellas, hay que seguir unos pasos que os dejaremos a continuación. Si estabas esperando al Black Friday para renovar el móvil, igual no tienes que esperar tanto con estas grandes ofertas.

Samsung Galaxy S26 desde 749,55 euros, un móvil con una buena relación calidad-precio.

desde 749,55 euros, un móvil con una buena relación calidad-precio. Samsung Galaxy S26 Ultra desde 968,05 euros, el móvil más top de la marca con un precio muy ajustado.

desde 968,05 euros, el móvil más top de la marca con un precio muy ajustado. Samsung Galaxy Z Flip8 desde 977,55 euros, un excelente modelo si buscamos dar el salto al formato plegable.

desde 977,55 euros, un excelente modelo si buscamos dar el salto al formato plegable. Samsung Galaxy Z Fold8 desde 1.424,05 euros, el móvil con el nuevo formato plegable.

desde 1.424,05 euros, el móvil con el nuevo formato plegable. Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra desde 1.519,05 euros, el teléfono plegable más top de Samsung.

Samsung Galaxy S26

El Samsung Galaxy S26 ahora mismo se puede comprar por 749,55 euros. Por defecto se selecciona el modelo S26 FE, por lo que hay que seleccionar el Galaxy S26. Para conseguir este precio, además de aprovechar el descuento directo que ya está aplicado, tenemos que pagar con Bizum o Samsung Pay para tener un descuento de 50 euros. Además, al introducir el código SAMSUNG5 nos llevamos un descuento adicional del 5% y podemos llevarnos otra rebaja de 50 euros a través del cupón RENUEVA50.

Siguiendo los mismos pasos podemos comprar el Samsung Galaxy S26 FE de 128 GB por 588,05 euros.

En ambos casos viene el cargador incluido.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Si queremos un móvil mucho más premium, tenemos el Samsung Galaxy S26 Ultra por 968,05 euros. Además del descuento directo que ya está aplicado, podemos llevarnos una rebaja de 100 euros al pagar con Bizum o Samsung Pay, otro descuento del 5% utilizando el cupón SAMSUNG5 y un reembolso de 100 euros a través del código RENUEVA100.

También incluye cargador.

Samsung Galaxy Z Flip8

Si queremos dar el salto al formato plegable, la marca tiene de oferta el Samsung Galaxy Z Flip8 en su configuración de 512 GB. Se queda por 977,55 euros. Para tener este precio debemos aprovechar tanto el descuento directo como la rebaja de 50 euros al pagar con Bizum o Samsung Pay, introducir el cupón SAMSUNG5 para tener un descuento del 5% e introducir también el código RENUEVA200 para conseguir un descuento de 200 euros.

En este caso, viene con cargador, funda y auriculares Samsung Galaxy Buds4 Pro.

Samsung Galaxy Z Fold8

Si no nos convencer el formato plegable tipo concha y buscamos algo diferente y más novedoso, el Samsung Galaxy Z Fold8 se queda por 1.424,05 euros. Para ello, podemos aprovechar el descuento directo junto con la rebaja de 100 euros por pagar con Bizum o Samsung Pay. También nos llevamos un descuento del 5% con el código SAMSUNG5 y un reembolso de 150 euros con el cupón RENUEVA150.

Este modelo también incluye cargador, funda y Samsung Galaxy Buds4 Pro.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Por último, el móvil plegable más top de la marca también está de oferta: el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra se queda por 1.519,05 euros. Este precio lo conseguimos gracias al descuento directo, con la rebaja de 100 euros al pagar por Bizum o Samsung Pay, con el código SAMSUNG5 para tener una rebaja del 5% y con el cupón RENUEVA250 para tener un descuento de 250 euros.

Como en los casos anteriores, el móvil viene con cargador, funda y auriculares Samsung Galaxy Buds4 Pro.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Alejandro Alcolea y Amparo Babiloni, Samsung

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