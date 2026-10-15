El plan de Renfe para sacar de la vía al AVE incendiado en Ricla pasa por desguazar la cabina y arrastrar el chasis

Han pasado casi 72 horas cuando escribo estas líneas desde que un AVE de Renfe se incendiara en Ricla (Zaragoza). La vía sigue bloqueada. Y lo seguirá estando durante un tiempo que está todavía por definir. La retirada de la locomotora está siendo complicada y, mientras tanto, los pasajeros seguirán sufriendo retrasos.

¿Qué ha pasado? Como probablemente sabes a estas alturas, en la tarde del pasado 12 de octubre, día de vuelta del puente de la Hispanidad, la línea Madrid-Barcelona colapsó. A la altura de Ricla (Zaragoza), un AVE salió ardiendo, provocando el paro inmediato de los trenes.

Aunque Renfe ha señalado que la evacuación de los pasajeros se ha producido con normalidad y sin lamentar heridos, el impacto del tren incendiado dejó a casi 20.000 personas tiradas esa tarde. Finalmente, algunos trenes retomaron la actividad ya por la noche pero miles de personas de Ouigo, Iryo y Renfe se encontraron desperdigadas por estaciones de la línea sin alternativa disponible.

¿Qué se hace ahora? De momento, con el visto bueno de Adif, lo que se ha decidido es pasar los trenes por la vía anexa, la de sentido contrario al tren incendiado. Eso tiene un problema fundamental: los trenes tienen que dejarse paso unos a otros.

En un primer momento, la velocidad de paso en este tramo se limitó a 80 km/h, añadiendo por tanto más minutos a una línea en la que no se ha vuelto a circular a tanta velocidad como se hacía antes del accidente de Adamuz (Córdoba). La última noticia en este sentido es que Adif ha dado el visto bueno para aumentar la velocidad hasta los 160 km/h. El tramo convertido ahora paso de los dos sentidos con una sola vía tiene una extensión de entre 20 y 25 kilómetros, explican en La Vanguardia.

Por su parte, Renfe está utilizando trenes de doble composición para que, pese a las cancelaciones, los pasajeros tengan la mayor cantidad de asientos disponibles que sea posible.

¿Hasta cuándo? Es la gran pregunta. Diferentes informaciones aportadas por fuentes de Adif a medios como La Vanguardia apuntan a que la normalidad no se espera hasta los primeros días de la semana que viene. Es decir, todo el fin de semana se esperan afectaciones sobre la circulación habitual en la línea de alta velocidad más concurrida de España.

El plan, señalan desde Renfe a preguntas de Xataka es "retirar de la vía la parte del convoy que sufrió el incendio (la unidad motriz situada en cola). Es una operación compleja que se prolongará en los próximos días porque además el convoy se encuentra en una zona de difícil acceso".

En estos momentos, es la última parte por retirar porque la compañía nos señala que "anoche remolcamos hasta la estación de Zaragoza Delicias el tren que sufrió la incidencia en Ricla". Eso sí, recuerdan que "una vez que se haya retirado la parte del tren afectada por el incendio, Adif tendrá que inspeccionar el estado de la infraestructura". Sólo con su visto bueno se recuperará la normalidad.

Una gota más. Podríamos decir que es la que colma el vaso pero dado el historial de los últimos años, cabe preguntarse qué más puede pasar en las vías españolas. El año comenzó con el grave accidente de Adamuz (Córdoba) donde fallecieron 46 personas y mantuvo la alta velocidad cortada en el corredor sur durante semanas.

Apenas unos días después, un accidente en Rodalies dejó otro fallecido y decenas de heridos en Cataluña. Las intensas lluvias obligaron a cortar las líneas de tren y dejó inutilizable el ramal a Málaga durante semanas. El año pasado, los trenes Talgo de la línea Madrid-Barcelona sufrieron fisuras en sus coches. El pasado mes de septiembre, el problema se ha repetido en la línea del Levante.

Problemas que llegan después de tener un 2025 especialmente intenso, con fallos de software en la línea gallega con el cambio de año, el incendio de un tren en la andaluza (con viajeros que no fueron atendidos en más de 13 horas) y un punto negro en Toledo al que costaba encontrar solución.

Foto | eldelinux

En Xataka | Rodalies es tal caos de retrasos y cancelaciones que un estudiante se ha hartado. Y ya le reclama 9.200 euros a Renfe