PLATO, el telescopio europeo con 26 ojos que quiere encontrar por fin una segunda Tierra

Desde que comenzaron a buscarse exoplanetas en 1992, se han documentado más de 6.000, de los cuales apenas un centenar pueden considerarse similares a la Tierra. Cuando hablamos de planetas parecidos al nuestro, normalmente nos referimos a su morfología rocosa o al tamaño, no demasiado alejado del terrestre. Sin embargo, si nos proponemos buscar una Tierra 2, sería ideal que su órbita sea más o menos de un año. Es decir, que tarde en girar alrededor de su estrella el mismo tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa al Sol. Eso es más difícil de encontrar con los telescopios convencionales. Por suerte, la Agencia Espacial Europea (ESA) ya está trabajando en PLATO, un telescopio único, que se encargará de buscar esos planetas que hasta ahora nos han sido invisibles.

En busca de la Tierra 2. Normalmente, los exoplanetas se buscan mediante el método del tránsito. Este consiste en detectar fluctuaciones en el brillo de una estrella correspondientes al momento en el que un planeta que gira a su alrededor se interpone entre ella y nuestros telescopios. Sería algo así como buscar pequeños eclipses. Normalmente, esto se hace con estrellas pequeñas y planetas con órbitas muy cortas, mucho menores que la de la Tierra.

Todo tiene una explicación. Si la estrella es pequeña, será más fácilmente detectable el cambio en su brillo cuando el planeta pase a su alrededor. Por otro lado, si la órbita del planeta es pequeña, se podrán ver más vueltas completas en un mismo periodo de tiempo, por lo que es más fácil detectar esas fluctuaciones. Para ver una órbita de un año, tendríamos que apuntar los telescopios hacia la estrella en cuestión durante varios años, de manera que se pudiera confirmar una fluctuación regular en el brillo.

PLATO sí que puede. Según señalan en un artículo sobre PLATO publicado en IFLScience, PLATO no cuenta con un solo instrumento de observación muy grande, sino con 26 cámaras más pequeñas e independientes: cuatro grupos de seis, más dos cámaras rápidas. Esto, por un lado, le confiere más precisión y hace posible detectar pequeños cambios en estrellas muy brillantes que de otra manera serían imperceptibles. Pero, además, le permite observar grandes secciones del espacio, con el fin de analizar muchísimas estrellas a la vez. Al no tener que moverse constantemente para abarcar muchas estrellas, puede estar parado en el mismo punto durante mucho tiempo. Ideal para detectar exoplanetas que tarden bastante tiempo en dar una vuelta completa a su estrella.

Si a todo esto le sumamos que se centrará en estrellas del tamaño del Sol y planetas dentro de su zona habitable, tiene todo para encontrar la ansiada Tierra 2.

También los terremotos. PLATO no se encargará solo de buscar exoplanetas. También estudiará los terremotos estelares. Estos se producen cuando en el interior de las estrellas se generan ondas sonoras que rebotan y hacen que vibre, dilatándose y contrayéndose de forma minúscula. Como resultado, se producen pequeños cambios en el brillo de la estrella que se pueden analizar para conocer su masa, radio e incluso edad.

Anillos y lunas. PLATO será tan preciso que se espera que pueda detectar también exoanillos y exolunas. Si bien hay algunos candidatos, hasta ahora no se ha confirmado con seguridad la detección de ningún anillo o luna más allá del sistema solar. Y hacerlo sería interesante, ya que en nuestro propio vecindario hemos visto que pueden darnos información muy útil sobre los orígenes de su planeta. Por ejemplo, la Luna se formó posiblemente por un impacto de un objeto del tamaño de Marte cuando la Tierra era muy joven. Además, aunque esto es solo una hipótesis, que un planeta no sea habitable no quiere decir que tampoco lo sea su satélite. Más allá de buscar una Tierra 2, sería interesante buscar lunas amigables con la vida.

2027. Todo esto y mucho más lo conseguirá PLATO, un telescopio espacial cuyo lanzamiento, si todo va bien, está previsto para marzo de 2027. Mientras tanto, la ESA sigue trabajando para que todo vaya bien cuando llegue el momento.

Imagen | ESA

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