Unos astrónomos de Harvard han detectado una histórica señal de radio en el exoplaneta Beta Pictoris b

Por primera vez, unos científicos han detectado ondas de radio procedentes de un planeta fuera de nuestro Sistema Solar. A menudo, la detección de ondas de radio en el espacio se relaciona con la vida extraterrestre inteligente. Pero no te emociones pensando en eso. En este caso no tiene nada que ver. La medición se ha hecho en el exoplaneta Beta Pictoris b y, si bien es cierto que no está relacionada con alienígenas, sí que tiene otras connotaciones interesantes.

Auroras extrasolares. En realidad, no se ha localizado una onda de radio, sino una emisión constante. Gracias al radiotelescopio MeerKAT, ubicado en Sudáfrica, se han realizado cuatro sesiones de mediciones entre 2025 y 2026. Esto ha permitido detectar una emisión persistente, acompañada de ráfagas breves entre 0,85 y 3,5 GHz.

Según la interpretación de los autores del estudio, esto se corresponde con la presencia de un fenómeno llamado inestabilidad máser de ciclotrón de electrones. Es decir, con un mecanismo relacionado con la presencia de campos magnéticos, que normalmente da lugar a las emisiones de radio asociadas a las auroras de la Tierra, pero también de otros planetas del Sistema Solar, como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

Más sobre el origen. Beta Pictoris b es un exoplaneta de los conocidos como gigantes gaseosos, que se descubrió en 2008. Se encuentra a 63 años luz de la Tierra y se caracteriza por orbitar su estrella a unas 8 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Se eligió para estudiar posible actividad en ondas de radio porque su órbita de 24 años permite separarlo bien de la estrella. Además, la estrella es magnéticamente tranquila, por lo que no perturbaría las mediciones de radio procedentes del propio exoplaneta.

Cuásares como faros. Para hacer las mediciones, se usaron los cuásares como puntos de referencia. Estos son núcleos galácticos activos alimentados por agujeros negros supermasivos que pueden brillar más que galaxias enteras. Están tan lejos que, vistos desde la Tierra, parecen puntos fijos en el cielo, como una chincheta en un mapa. Por eso, se pueden usar como puntos de referencia para estudiar la actividad de otros objetos. En este caso, ayudaron a ubicar la fuente de las ondas de radio junto al planeta y no en la estrella que este orbita. Es justo el punto que ha dado problemas en detecciones anteriores de ondas de radio, por eso esta ha sido tan especial.

Lo que implica. Este hallazgo es importante por dos motivos. En primer lugar, porque ha sido la primera vez que se han detectado ondas de radio procedentes de un exoplaneta y se ha diferenciado con claridad de su estrella. Eso ya es un logro por sí mismo.

En segundo lugar, es interesante porque podría ayudar en un futuro a buscar exoplanetas que conserven su atmósfera, algo esencial en la búsqueda de vida. Y es que ya hemos visto que este tipo de ondas están asociadas a la presencia de campos magnéticos. Además, sabemos que dichos campos protegen las atmósferas de los planetas de la destrucción causada por el viento estelar. Por eso, si hay campos magnéticos, tenemos un buen lugar para buscar una atmósfera. No son una garantía de que vaya a haber atmósfera seguro, pero indican que, si la hay, puede sobrevivir.

No aplica a Beta Pictoris b. El exoplaneta del estudio es un planeta gaseoso. No tiene una superficie sólida en la que pueda proliferar vida. No es eso lo que podemos esperar de él. Simplemente, nos ha dado un nuevo punto de vista a la hora de seleccionar objetivos para la búsqueda de vida.

No estamos preparados. Beta Pictoris b es un planeta grande y relativamente cercano a la Tierra. Por eso, ha sido viable estudiar sus emisiones de radio con ayuda de MeerKAT. Sin embargo, según ha explicado a Live Science la astrofísica de Oxford Suzanne Aigrain, quien no participó en el estudio, ni este ni otros radiotelescopios están preparados todavía para detectar ondas de radio en planetas más pequeños y lejanos. Por eso, aún estamos muy limitados para buscar vida de esta manera. Sí que confía que lo estemos en un futuro.

De todos modos, aún queda un paso importante, ya que el estudio sobre Beta Pictoris b aún no se ha sometido a revisión por pares. Será necesario que un equipo independiente de científicos lo analice y confirme que está bien diseñado y que lo que afirma es plausible. Además, aún hay que confirmar que la señal pulsa con la rotación del planeta, de unas 8 horas, para confirmar que de verdad proviene del mismo. Hay indicios, pero se debe ahondar más. Hasta entonces, debemos tomar toda esta información con la debida cautela.

Imagen | ESO L. Calçada/N. Risinger

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