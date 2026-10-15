MediaMarkt agotó sus Nintendo Switch 2 por 300 euros, pero aquí hemos encontrado otro chollo justo a tiempo para 'Ocarina of Time'

Nintendo Switch 2, que lleva entre nosotros algo más de un año, es desde principios del pasado mes de septiembre un poco más cara. Ahora cuesta 499,99 euros y, si valoramos hacernos con alguna, resulta aún más importante estar pendientes de rebajas y ofertas puntuales para ahorrarnos lo máximo posible.

En este sentido, MediaMarkt ayer tiró la casa por la ventana en su outlet con algunas Switch 2 de exposición que apenas superaban los 300 euros. Unos chollos que, lógicamente, volaron en cuestión de minutos. Pero seguimos encontrando un muy buen precio hoy, en esta ocasión en Nintendo Switch 2 nueva a estrenar, en AliExpress: 407,69 euros.

Con envío rápido y gratuito desde España

Aunque esperamos que en el Black Friday encontremos los mejores precios en Nintendo Switch 2, no hace falta esperar a entonces para hacernos con ella ahorrándonos un pellizco. Los chollos de MediaMarkt son el mejor ejemplo y también lo es esta oferta de AliExpress. De esos 499,99 euros originales, baja a 446,69 euros. Y usando el cupón 'WOES39' se aplica un descuento adicional que se traduce en ese buenísimo precio final.

Además, aunque se trata de AliExpress, en este caso contamos con envío desde España. Envío rápido y gratuito, además. Y con garantía española. Todos ellos, imprescindibles para muchos compradores. Una oferta en Nintendo Switch 2 que no puede llegar en mejor momento, con el remake de 'Zelda Ocarina of Time' a la vuelta de la esquina, que es uno de los lanzamientos más esperados de todo el 2026.

Nintendo Switch 2 es una excelente consola híbrida que permite el juego en modo portátil y también en televisiones y monitores a través de su dock. Ofreciendo, respectivamente, una resolución de 1080p y 4K que supone un enorme salto respecto a la anterior generación de consolas Switch.

⚡ EN RESUMEN: oferta nintendo switch 2 aliexpress ✅ LO MEJOR Precio rebajado respecto a su nuevo PVP de 499,99 euros

respecto a su nuevo PVP de 499,99 euros Una consola excelente y una de las más actuales en 2026 ❌ LO PEOR No es su mejor precio hasta la fecha y en otras ocasiones ha estado incluso más barata 💡 CÓMPRALA SI... buscabas una buena oferta en esta consola ⛔ NO LA COMPRES SI... no te interesan sus exclusivos. En ese caso, Switch OLED es también una compra genial y sale más barata

Algunos videojuegos de Nintendo Switch 2 rebajados

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