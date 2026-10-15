Ikea tiene la solución para usar cómodamente el portátil en el sofá y hasta teletrabajar de pie: es ideal para pisos pequeños

Usar el portátil en la cama o el sofá no siempre es tan cómodo como nos gustaría, aunque esto tiene fácil solución: gracias a mesitas auxiliares (algunas muy baratas, como la de Lidl), podemos mejorar la postura y trabajar, estudiar o simplemente pasar el rato usando nuestro equipo de un modo mucho más cómodo.

Soporte portátil, blanco BOLLSIDAN PVP en Ikea — 59,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ikea tiene una de estas mesitas que resulta mucho más versátil que la mayoría al permitir ajustarla en altura. Algo que dispara sus posibilidades al ofrecer, por ejemplo, la posibilidad de usarla de pie. Y por tiempo limitado (hasta el 31 de diciembre de 2026) se encuentra rebajada a 59,99 euros desde sus 79,99 euros originales.

Muy fácil de montar y disponible en color blanco

Hablamos de la mesa BOLLSIDAN. Una opción muy bien valorada por los compradores que destaca, sobre todo, por su versatilidad. En esencia, se trata de una mesa auxiliar de 68 x 36 centímetros perfecta para colocar el portátil y aún así tener espacio para usar el ratón, dejar el teléfono móvil e incluso alguna bebida. Ideal para usar junto a la cama o el sofá.

Pero con un aspecto diferencial muy interesante: deja ajustar su altura hasta un máximo de 103 centímetros (con un mínimo de 65). Esto permite usarla mientras estamos de pie mientras teletrabajamos o estudiamos. De un modo similar a lo que ofrecen los escritorios elevables pero gastando bastante menos.

Y gracias a que tiene unas dimensiones mucho más compactas que mesas o escritorios tradicionales, también resulta una genial opción para usar como superficie extra con la que aprovechar mejor el espacio del salón, el despacho o el dormitorio. Sobre todo, en pisos pequeños donde no hay sitio para mobiliario más grande.

⚡ EN RESUMEN: mesa ikea BOLLSIDAN ✅ LO MEJOR Muy versátil : sirve tanto para sofá o cama como para usar de pie

: sirve tanto para sofá o cama como para usar de pie Rebajada desde su PVP en 20 euros ❌ LO PEOR No sustituye a una mesa tradicional ni a un escritorio elevable

ni a un escritorio elevable Algo más cara que alternativas de otras marcas y tiendas 💡 CÓMPRALA SI... necesitas una superficie extra que puedas mover entre habitaciones y sirva para el sofá o la cama ⛔ NO LA COMPRES SI... tienes mucho espacio. En tal caso, un escritorio elevable puede ser mejor opción de compra

También te pueden interesar estas otras mesas auxiliares más económicas

Mesa plegable auxiliar Hoy en Amazon — 12,34 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Mesa de cama plegable para ordenador portátil Hoy en Amazon — 23,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Compradicción, Ikea

En Xataka | Escritorio elevable o escritorio tradicional: qué tipo de mesa elegir para teletrabajar sin gastar de más

En Xataka | Mejores escritorios elevables. Cuál comprar y seis modelos recomendados desde 195 euros