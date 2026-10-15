ChatGPT ya tenía algunas de las voces más naturales de la IA. GPT-Live-1.1 ahora va a por uno de sus puntos débiles

Llevo bastante tiempo probando las voces de los asistentes de inteligencia artificial, y hay algo que siempre me ha llamado la atención: lo mucho que ha cambiado la experiencia de hablar con una máquina. Hoy tenemos propuestas interesantes, como la de Grok, y otras que me parecen especialmente conseguidas, como Gemini. Sin embargo, si tuviera que destacar una por la naturalidad de sus conversaciones, ChatGPT estaría entre mis primeras opciones. OpenAI ha conseguido que muchas interacciones resulten fluidas y agradables, aunque todavía quedan pequeños detalles que rompen esa sensación. Su última actualización apunta precisamente a algunos de ellos.

La novedad llega de la mano de GPT-Live-1.1, una actualización que OpenAI acaba de anunciar y que busca perfeccionar algunos aspectos de las conversaciones por voz. La compañía ha puesto el foco en tres elementos: nuevas voces, acentos más naturales en distintos idiomas y una mayor variedad de expresiones cuando el asistente necesita buscar información. No hablamos, por tanto, de una transformación completa de su funcionamiento, sino de ajustes dirigidos a mejorar la experiencia cotidiana. Y lo interesante es que algunos de ellos afectan a detalles que probablemente hemos encontrado al utilizar estos sistemas.

Voces más naturales y menos repeticiones

En el apartado de voces, la actualización incorpora nuevas opciones para francés, alemán, hindi, japonés, coreano y español de México, además de Bubbie, una nueva voz en inglés. OpenAI asegura que GPT-Live-1.1 también ofrece acentos más naturales en varios idiomas, una mejora especialmente relevante cuando esperamos escuchar una forma de hablar próxima a la de nuestro entorno.

Hay otro detalle que OpenAI ha querido mejorar y que probablemente resulte familiar a quienes utilizan el modo de voz para buscar información. Cuando el asistente necesita consultar algo, puede recurrir a expresiones breves para avisarnos de que está trabajando, pero escuchar fórmulas similares una y otra vez puede resultar repetitivo. La compañía resume esta mejora con una referencia a "checking...", una de esas expresiones en inglés, y asegura que ahora utiliza una variedad más amplia de frases. Conviene aclarar que no estamos hablando de búsquedas más rápidas, sino de una comunicación verbal menos repetitiva.

UN VISTAZO A...

Las mejoras en los acentos también tienen un antecedente interesante. Cuando OpenAI presentó GPT-Live el pasado julio, explicó que su nueva arquitectura permitía mantener conversaciones continuas, escuchar mientras hablaba y gestionar interrupciones de manera más natural. Sin embargo, reconoció que todavía existían dificultades con los acentos y la fluidez en determinados idiomas. Durante una demostración de traducción en directo, TechCrunch observó precisamente ese problema: el asistente hablaba hindi con un fuerte acento estadounidense y utilizaba un lenguaje poco natural. Tres meses después, las novedades anunciadas apuntan a una de aquellas limitaciones.

En cuanto a su disponibilidad, OpenAI ha anunciado que GPT-Live-1.1 comienza a desplegarse este 15 de octubre junto con GPT-Live-1.1 Quip, una versión más pequeña del modelo. Las mejoras también están previstas para Codex y dots, dentro de un despliegue dirigido a todos los usuarios, aunque las voces disponibles pueden variar según la región y la cuenta. La nueva versión llegará más adelante a la API, donde su predecesora está disponible desde septiembre, pero todavía no hay una fecha concreta.

Imagen destacada | OpenAI

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