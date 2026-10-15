Cada dato que conocemos sobre el dominio de mercado de China de los robots humanoides es más intimidante

China está apostando fuerte por la robótica humanoide, y es otro de los sectores que pretende liderar (Y si puede ser cuanto antes, mejor). El 97% de todos los robots humanoides que se han enviado en el mundo durante el primer semestre de 2026 pertenecen a empresas chinas, según un informe de la firma de análisis Smart Analysis Global. Esto es básicamente casi todo el mercado. Aunque lo interesante de aquí no es quién tenga las máquinas más inteligentes, sino quién puede construirlas a escala y a bajo coste. Y ahí China sabe una o dos cosas.

Consolidación. Aunque hemos visto cosas asombrosas de los robots humanoides a lo largo de los últimos años, todavía son torpes, lentos y no cumplen con lo que se supone que esperamos de ellos. Pero está claro que es una apuesta a futuro, y es una en la que China quiere liderar a cualquier precio.

Morgan Stanley estima que el mercado podría superar los 5 billones de dólares para 2050. Quien construya las máquinas primero, y de forma más barata, puede dar forma a cómo entran en las fábricas, almacenes y hogares. Y esa es la parte que preocupa a Washington, según cuentan desde Bloomberg.

En detalle. La industria en China ha pasado años construyendo cadenas de suministro de electrónica, vehículos eléctricos y automatización, y las mismas piezas (motores, baterías, cámaras, sensores, electrónica de potencia) van ahora a los robots, tal y como señala el China Daily.

El informe de McKinsey citado por Bloomberg estima que China controla:

Hasta el 90% de los imanes permanentes utilizados en los actuadores rotativos.

Alrededor del 40% de los rodamientos de precisión.

Alrededor del 40% de los sensores.

Alrededor del 30% de la electrónica de potencia.

Todo ello imprescindible para producir robots humanoides a gran escala.

De hecho, incluso los robots estadounidenses dependen de esta base. Y es que según comparten desde Bloomberg, el coste del Optimus de Tesla, por poner un ejemplo, casi se triplicaría si no se utilizan componentes chinos.

Crecimiento en escala. La producción se está acelerando:

Agibot afirma que su robot número 15.000 salió de la línea de producción en junio.

Tardó aproximadamente un año en pasar de 1.000 a 5.000 unidades, y luego solo tres meses en pasar de 5.000 a 10.000, según China Daily.

LinkerBot, una startup de Pekín, representa más del 80% de las manos robóticas desplegadas en todo el mundo, según Smart Analytics Global.

Entre sus clientes se encuentran Samsung, Meta y Siemens.

Bank of America Institute proyecta que el coste de los componentes de un humanoide medio de fabricación china se reducirá a la mitad, hasta situarse por debajo de los 17.000 dólares, para finales de esta década. En el mismo informe también señalan que los envíos alcanzarían los 10 millones al año para 2035, frente a los aproximadamente 20.000 del año pasado.

97% de cuota, pero no todos son útiles. El fundador de LinkerBot, Alex Zhou, estima que el año pasado se instalaron globalmente unos 20.000 humanoides, pero solo unos pocos miles hacían trabajo real. El resto eran principalmente para entretenimiento, declaraba a Bloomberg.

UN VISTAZO A...

En una fábrica de tablets de la empresa Longcheer, ocho robots de Agibot estuvieron funcionando las 24 horas del día durante 6 días junto a una línea de producción, cargando, moviendo y clasificando dispositivos con una precisión de un milímetro, según cuentan desde China Daily. En gigante chino de las baterías, CATL, el SI de Galbot se encarga de los materiales y la recogida en la producción de baterías y puede transportar 50 kg con sus dos brazos, según apunta el medio. Son dos casos prácticos de uso de un robot humanoide que revolucionarían el trabajo industrial si se practica a gran escala (con sus más y sus menos, evidentemente), pero aún están muy verdes.

El punto débil. Estados Unidos sigue liderando en los "cerebros". Zang Tianyu, socio de Jinqiu Capital, declaraba a Bloomberg que los modelos recientes de empresas estadounidenses como Physical Intelligence y Generalist superan a los equivalentes chinos. Tianyu atribuye esto a que realmente EEUU lleva la delantera en cuanto a I+D de chips para robótica. Dos de las empresas estadounidenses más destacadas que trabajan en robótica humanoide son Figure AI, valorada en 39.000 millones de dólares, y Tesla, que ha enviado alrededor de 1.000 robots Optimus a sus propias fábricas, según informa Bloomberg.

La respuesta de China es convertir sus fábricas en fuentes de datos. Y es que Pekín ha respaldado grandes centros de recogida de datos y ha empujado a los fabricantes a probar humanoides en las líneas de montaje. También hay algunas startups que se están saltando los datos del mundo real. Un ejemplo es DexForce, que entrena robots en simulación y luego transfiere esa información a máquinas físicas. Su CEO, Jia Kui, declaraba a Reuters que recopilar datos del mundo real para cada tarea sería "fundamentalmente ineficiente". Reuters señala que la mayoría de los fabricantes chinos mezclan datos simulados y reales, y que la calidad de los datos sigue siendo un cuello de botella clave.

Imagen de portada | UBTech Robotics

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