Lidl soluciona (por 9,99 euros) un problema cotidiano en casa con este tipo de enchufe 5 en 1 que carga varios dispositivos a la vez

Uno de los problemas más comunes en muchas casas y pisos es contar con una mala distribución de los enchufes. Los cuales, además, quedan a veces bloqueados por muebles o sofás, elevando la falta de tomas a mano a un nivel aún más crítico. Algo a tener muy en cuenta hoy en día al tener tantos dispositivos que enchufar o cargar cada dos por tres, como son los electrodomésticos habituales más teléfonos móviles, videoconsolas, ordenadores y portátiles, entre muchos otros.

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Por suerte, existe una solución económica y sin obras que se instala en segundos: adaptadores de enchufes, como este que Lidl vende por sólo 9,99 euros, los cuales multiplican de un plumazo la cantidad de tomas a mano de un único enchufe. Aunque existen muchas alternativas más, como esta otra de Amazon (15,99 euros) similar en especificaciones aunque con una distribución de tomas algo diferente.

Con dos tomas para dispositivos, un mix de puertos USB y hasta interruptor

Este adaptador de enchufe Tronic de Lidl, por sus 9,99 euros, es de los mejores en relación calidad precio si tenemos en cuenta lo que ofrece para lo que cuesta. Un pequeño accesorio que transforma en segundos una única toma de enchufe de pared en un 5 en 1. Ideal para usar en esas tomas clave de casa donde solemos recargar el teléfono, la consola o la tablet.

Ofrece cinco conexiones, repartidas del siguiente modo: dos enchufes de pared (uno plano y estrecho, ideal por ejemplo para lámparas, y otro redondo y ancho para cualquier electrodoméstico), dos puertos USB tipo C con carga rápida PD de hasta 20 W y un USB A compatible con Quick Charge de hasta 18 W (si se usan conjuntamente los USB, la potencia máxima es de 15 W). Todo ello, además, con un interruptor de encendido y apagado.

En total, este adaptador admite un máximo de 3.680 W que no debemos superar para evitar peligrosas sobrecargas pero que, en cualquier caso, es una cantidad muy amplia difícil de alcanzar al conectar los dispositivos habituales del día a día. Pero si queremos, podemos enchufar en él incluso un radiador de 2.000 W (que consume bastante) sin inconvenientes: nos seguirían sobrando otros 1.680 W para el resto de tomas.

⚡ EN RESUMEN: enchufe 5 en 1 tronic lidl ✅ LO MEJOR Multiplica los enchufes en segundos

en segundos Muy económico, por sólo 9,99 euros ❌ LO PEOR No apto para exteriores

Limitado a su potencia máxima de 3.680 W (que no está nada mal, en cualquier caso) 💡 CÓMPRALO SI... tienes pocos enchufes de pared a mano y necesitas más tomas ⛔ NO LO COMPRES SI... cuentas con buena distribución de enchufes en casa

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Imágenes | Compradicción, Lidl

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