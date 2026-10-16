Corea del Sur ha encontrado la fórmula para mejorar su natalidad: que las empresas paguen fortunas a sus empleados por tener hijos

Corea del Sur lleva décadas sumida en una de las peores crisis demográficas del mundo, con una tasa de fecundidad que alcanzó un mínimo histórico de 0,72 hijos por mujer en 2023 y del 0,75 en 2024.

Aunque en 2025 la tasa de natalidad ha continuado su tendencia ascendente alcanzando el 0,80, esta cifra está muy lejos del nivel de reemplazo poblacional, situado en 2,1 hijos por mujer, y evidencia un rápido envejecimiento de la población que complica la sostenibilidad económica y social del país.

Esta grave crisis demográfica fue definida por el anterior presidente Yoon Suk Yeol surcoreano como una "emergencia nacional" ante el riesgo de disminuir la productividad y deteriorar la salud fiscal del Estado. De acuerdo a lo publicado por Bloomberg, ante semejante reto demográfico y económico, las empresas del país han arrimado el hombro ofreciendo generosos "cheques bebé" a aquellos empleados que decidan tener hijos.

Décadas luchando contra la baja natalidad

El gobierno de Corea del Sur lleva décadas implementando las más variopintas políticas para incentivar la natalidad, destinadas a aliviar la carga económica de las familias. Estas incluyen subsidios directos por hijo, ayudas para la vivienda, permisos de paternidad remunerados, facilidades para el acceso a cuidado infantil y educación temprana más asequibles.

No obstante, a pesar de estas medidas y la inversión masiva en iniciativas públicas, la tasa de natalidad en Corea solo ha conseguido un repunte muy modesto, lo que ha llevado a las autoridades a considerar reformas adicionales y a fomentar la participación del sector privado en el abordaje del problema.

Aminar a tener hijos desde el bolsillo

Ante la creciente preocupación por el impacto que la disminución poblacional tendrá en la mano de obra disponible, importantes conglomerados empresariales surcoreanos decidieron actuar por cuenta propia. Según publicaba Bloomberg, empresas como Booyoung ofrecen bonos económicos de hasta 75.000 dólares (100 millones de wones) por cada hijo nacido, y algunas incluso aplican un efecto retroactivo a la medida para facilitar la crianza.

Además, durante el acto de celebración de Año Nuevo de 2026, la empresa repartió otros 3.600 millones de wones (unos 2.651 dólares) adicionales entre los empleados que habían sido en 2025, con un acumulado ya de 13.400 millones de wones (unos 9.870 dólares por persona) pagados desde el inicio del programa.

No es la única, la prensa local asegura que otras compañías también han implementado planes de bonificación y beneficios adicionales para aquellos empleados que amplíen su familia.

"Me quedé sin palabras. Era tan absurdo que ni siquiera podía dormir, preguntándome si era real", confesaba Hong Ki, gerente de comunicaciones en Booyoung, que por entonces ya tenía una hija de 3 años. Así que, después de que Hong y su esposa, que también trabaja en Booyoung, procesaran la noticia, hicieron lo que muchos harían si les ofrecieran una fortuna para ampliar la familia: tuvieron otro hijo para obtener el bono por su nacimiento.

De ello depende la economía de Corea

Los incentivos económicos que están ofreciendo las empresas coreanas no parten de un compromiso altruista o patriótico. Sino que las empresas han tomado conciencia de la seria crisis demográfica y, por tanto laboral, que deberán afrontar en los próximos años. Corea del Sur se mira en el espejo de otros países con serios problemas demográficos como Japón y la imagen es la de un mercado laboral envejecido en el que la escasez de mano de obra se ha generalizado. Se estima que para 2050, la población de 65 años o más ascenderá al 40%, potencialmente la mayor proporción de cualquier país del mundo.

Por otro lado, las empresas que ofrecen esos incentivos se han convertido en las preferidas por los profesionales que quieren formar una familia, por lo que se aseguran la atracción y retención de los profesionales mejor cualificados, que van a preferir a una empresa que ofrezca beneficios en conciliación familiar.

Tal y como recogía Reuters, el conjunto de las medidas de estímulo implementadas por el gobierno con el apoyo del sector privado comienza a mostrar sus primeros efectos con un leve incremento en la tasa de natalidad.

Tras ocho años consecutivos de caída, la tasa de fecundidad en Corea del Sur subió a 0,80 hijos por mujer en 2025, marcando un cambio de tendencia y deja el primer avance significativo en nueve años.

Además, los matrimonios también crecieron un 8,1% en 2025 (tras un máximo del 14,8% en 2024), confirmando una transformación cultural y social necesaria para sostener un incremento de la natalidad a largo plazo.





Una versión de este artículo se publicó en septiembre de 2025.

En Xataka | Japón creía haber tocado fondo en su crisis de natalidad. Ahora se hace otra pregunta: si existe realmente un fondo

Imagen | Unsplash (Laura Lee Moreau, BREAKIFY)