MediaMarkt deja a precio de outlet este ordenador portátil con pantalla 2K de 16 pulgadas y Windows 11 Home preinstalado

MediaMarkt está celebrando los Windows Days con ofertas bastante atractivas en ordenadores portátiles que llevan el sistema operativo Windows 11 preinstalado. Hay algunos descuentos grandes, y una de las mejores ofertas ha caído en el HP OmniBook 3 que ahora mismo se queda por un precio de 679 euros en lugar de 899 euros.
HP OmniBook 3
Un ordenador con pantalla OLED, resolución 2K y Windows 11 Home
El HP OmniBook 3 es un ordenador portátil bastante grande, por lo que está más pensado para tenerlo en casa, y moverlo a cualquier habitación, que para llevarlo diariamente al trabajo o a la universidad. El motivo es que incorpora una pantalla de 16 pulgadas.
Una de las características más interesantes de este ordenador es que incorpora un panel con tecnología OLED que, sumado a su resolución 2K, es ideal para consumir contenido multimedia. Eso sí, su tasa de refresco es de 60 Hz, por lo que no está recomendado para gaming; aunque no es que tenga los componentes perfectos para ejecutar juegos.
Entre otras cosas, el HP OmniBook 3 viene con una configuración de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno (SSD), su procesador es el Ryzen 7 160 de AMD y cuenta con una gráfica Radeon 680M. Como decíamos más arriba, viene con Windows 11 Home preinstalado. Además, es importante mencionar que este ordenador viene sin cargador.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del HP OmniBook 3 hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ordenador para tener en casa, pero que puedas mover libremente por cada habitación. Sobre todo si buscas estudiar o trabajar, así como consumir contenido multimedia.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas un portátil para llevar a clase o al trabajo, ya que este modelo es bastante grande.
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