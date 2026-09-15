MediaMarkt deja a precio de outlet este ordenador portátil con pantalla 2K de 16 pulgadas y Windows 11 Home preinstalado

MediaMarkt está celebrando los Windows Days con ofertas bastante atractivas en ordenadores portátiles que llevan el sistema operativo Windows 11 preinstalado. Hay algunos descuentos grandes, y una de las mejores ofertas ha caído en el HP OmniBook 3 que ahora mismo se queda por un precio de 679 euros en lugar de 899 euros.

HP OmniBook 3 PVP en MediaMarkt — 679,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un ordenador con pantalla OLED, resolución 2K y Windows 11 Home

El HP OmniBook 3 es un ordenador portátil bastante grande, por lo que está más pensado para tenerlo en casa, y moverlo a cualquier habitación, que para llevarlo diariamente al trabajo o a la universidad. El motivo es que incorpora una pantalla de 16 pulgadas.

Una de las características más interesantes de este ordenador es que incorpora un panel con tecnología OLED que, sumado a su resolución 2K, es ideal para consumir contenido multimedia. Eso sí, su tasa de refresco es de 60 Hz, por lo que no está recomendado para gaming; aunque no es que tenga los componentes perfectos para ejecutar juegos.

Entre otras cosas, el HP OmniBook 3 viene con una configuración de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno (SSD), su procesador es el Ryzen 7 160 de AMD y cuenta con una gráfica Radeon 680M. Como decíamos más arriba, viene con Windows 11 Home preinstalado. Además, es importante mencionar que este ordenador viene sin cargador.

⚡ EN RESUMEN: oferta del HP OmniBook 3 hoy ✅ LO MEJOR Su panel OLED que ofrece una resolución 2K.

que ofrece una resolución 2K. La diagonal de su pantalla , al menos si lo que buscamos es un ordenador para tener en casa.

, al menos si lo que buscamos es un ordenador para tener en casa. Viene con Windows 11 Home preinstalado. ❌ LO PEOR Se echa en falta 1 TB de almacenamiento interno en lugar de 512 GB. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ordenador para tener en casa, pero que puedas mover libremente por cada habitación. Sobre todo si buscas estudiar o trabajar, así como consumir contenido multimedia. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas un portátil para llevar a clase o al trabajo, ya que este modelo es bastante grande.

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