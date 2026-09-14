Las mejores ofertas de los Windows Days de MediaMarkt con chollos en portátiles por tiempo limitado

MediaMarkt ha lanzado una nueva campaña que se centra en ofertas de ordenadores portátiles que vienen con Windows preinstalado, algo interesante si no sabemos muy bien cómo instalar el sistema operativo o si simplemente queremos evitar cualquier lío haciéndolo. Por ello, en este artículo vamos a repasar las cinco mejores ofertas que podremos encontrar en la tienda hasta el próximo 16 de septiembre, fecha en la que finaliza la campaña.

Eso sí, recuerda que ahora los ordenadores portátiles se venden sin cargador.

Microsoft Surface Pro por 799 euros, un convertible de 12 pulgadas con pantalla táctil y 16 GB de RAM.

por 799 euros, un convertible de 12 pulgadas con pantalla táctil y 16 GB de RAM. Lenovo IdeaPad Slim 3 por 629 euros, un portátil con 1 TB de SSD y procesador Ryzen 7.

por 629 euros, un portátil con 1 TB de SSD y procesador Ryzen 7. HP OmniBook 3 por 679 euros, un ordenador con pantalla 2K y 16 GB de RAM.

por 679 euros, un ordenador con pantalla 2K y 16 GB de RAM. Samsung Galaxy Book4 Edge por 569,05 euros al iniciar sesión en la tienda, un portátil con Copilot+ y procesador Snapdragon.

por 569,05 euros al iniciar sesión en la tienda, un portátil con Copilot+ y procesador Snapdragon. Asus Zenbook 14 por 1.199 euros, un portátil con pantalla OLED y 32 GB de RAM.

Asus Zenbook 14 (32 GB, 1 TB) PVP en MediaMarkt — 1.199,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Microsoft Surface Pro

El primer ordenador que introducimos en este listado es realmente un convertible, ya que se trata del Microsoft Surface Pro. Su precio es de 799 euros y viene con Windows 11 Home, con una configuración de 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno y el procesador Snapdragon X Plus. También incorpora una pantalla táctil de 12 pulgadas y viene con Copilot+.

Lenovo IdeaPad Slim 3

Si buscamos algo más barato, MediaMarkt tiene el Lenovo IdeaPad Slim 3, un buen ordenador para estudiar. Por 629 euros, este portátil cuenta con una configuración de 16 GB de RAM y 1 TB de SSD, incorpora una pantalla con diagonal de 15,3 pulgadas y viene con Windows 11 Home. Su panel ofrece una resolución WUXGA (1.920 x 1.200p), su procesador es el Ryzen 7 170 y pesa 1,59 kg.

Lenovo IdeaPad Slim 3 (16 GB, 1 TB) PVP en MediaMarkt — 629,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

HP OmniBook 3

En cambio, si queremos un ordenador que destaque sobre todo por la resolución de su pantalla, el HP OmniBook 3 ahora mismo tiene un precio de 679 euros. Este portátil viene con un panel OLED que ofrece una resolución 2K, su diagonal es de 16 pulgadas y cuenta con una configuración de 16 GB de RAM y de 512 GB de almacenamiento interno. Incluye Windows 11 Home y su procesador es el Ryzen 7 160.

HP OmniBook 3 (16 GB, 512 GB) PVP en MediaMarkt — 679,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung Galaxy Book4 Edge

El Samsung Galaxy Book4 Edge también ha bajado de precio hasta los 569,05 euros, aunque para comprarlo a este precio es necesario iniciar sesión en la tienda, de lo contrario no verás su descuento total. Se trata de un portátil con pantalla de 15,6 pulgadas, resolución Full HD y configuración de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Además, cuenta con Copilot+ y su procesador es el Snapdragon X.

Asus Zenbook 14

Por último, MediaMarkt también tiene de oferta el Asus Zenbook 14 por un precio de 1.199 euros. Se trata de un ordenador bastante completo, pero también resulta interesante por ser más compacto que las alternativas anteriores con una pantalla de 14 pulgadas. Incorpora un panel OLED con resolución WUXGA (1.920 x 1.200p), su procesador es el Intel Core Ultra 9 285H y viene con una configuración de 32 GB de RAM y 1 TB de SSD.

Asus Zenbook 14 (32 GB, 1 TB) PVP en MediaMarkt — 1.199,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | MediaMarkt y Compradicción (cabecera), Microsoft, Lenovo, HP, Samsung, Asus

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