MediaMarkt da comienzo a su campaña de ofertas en altavoces Sony: estas son los mejores chollos

MediaMarkt ha dado comienzo a una campaña en la que podemos comprar un altavoz de Sony con doble descuento a través del descuento directo y mediante el cupón SONY15 (hay que añadirlo al tramitar la compra). Hay bastante donde elegir, por lo que vamos a hacer un repaso a los mejores chollos.

Sony SRS-XB100 por 36,13 euros, un altavoz pequeño y resistente al agua y al polvo.

por 36,13 euros, un altavoz pequeño y resistente al agua y al polvo. Sony Ult Field 7 por 254,15 euros, un modelo potente y con mucha autonomía.

por 254,15 euros, un modelo potente y con mucha autonomía. Sony LinkBuds Speaker SRS-LS1B por 114,75 euros, otro modelo pequeño y con una buena batería.

por 114,75 euros, otro modelo pequeño y con una buena batería. Sony MHC-V43D.CEL por 396,10 euros, un altavoz grande con karaoke.

por 396,10 euros, un altavoz grande con karaoke. Sony SRS-XV800B por 381,65 euros, un altavoz que también es grande y que cuenta con buena autonomía.

Sony SRS-XB100

Si quieres un altavoz pequeño para utilizarlo en exteriores, el Sony SRS-XB100 ha bajado hasta los 36,13 euros (antes 64,99 euros) a través del descuento directo y el cupón. Es resistente al agua y al polvo (IP67), ofrece una buena potencia para el tamaño que tiene y además tiene una autonomía de hasta 16 horas de uso.

Sony Ult Field 7

En cambio, si buscas un modelo más potente que no abandone el formato compacto, MediaMarkt tiene de oferta el Sony Ult Field 7 y se queda por 254,15 euros (antes 369 euros). Es un altavoz con diseño cilíndrico que cuenta con conectividad Bluetooth, batería que ofrece una autonomía de hasta 30 horas y certificación IP67.

Sony LinkBuds Speaker SRS-LS1B

De entre los modelos más compactos tenemos el Sony LinkBuds Speaker SRS-LS1B, un altavoz que ahora mismo ha bajado en la tienda hasta los 114,75 euros (antes 149 euros). Incluye una anilla para transportarlo, es resistente al agua gracias a la certificación IPX4 (no es resistente al polvo) y ofrece una autonomía de hasta 25 horas de uso.

Sony MHC-V43D.CEL

Por otro lado, si buscas un altavoz que vayas a utilizar en un único sitio y no tienes en mente trasladarlo (al menos, no con mucha frecuencia), el modelo Sony MHC-V43D.CEL ha bajado hasta los 396,10 euros (antes 549 euros). Se trata de un altavoz grande que ofrece audio a 4.1. canales y tiene función de karaoke.

Sony SRS-XV800B

Por último, el modelo Sony SRS-XV800B también está de oferta en MediaMarkt a un precio de 381,65 euros (antes 449 euros) a través del doble descuento. Se trata de un altavoz inalámbrico que cuenta con conectividad Bluetooth, sonido 360º para crear una experiencia más envolvente, modo karaoke y autonomía de hasta 25 horas.

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Imágenes | MediaMarkt y Compradicción (cabecera), Sony

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