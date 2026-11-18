Lidl suele tener dispositivos y accesorios bastante útiles para el día a día, sobre todo con lo relacionado al hogar. El próximo lunes 23, coincidiendo con la semana del Black Friday, llevará a sus tiendas el toallero eléctrico Tronic por un precio de 39,99 euros, aunque ahora mismo se encuentra en la tienda online por 37,99 euros.

Como alternativa, en Amazon podemos encontrar el toallero eléctrico Create Warm Towel por 74,95 euros. Es bastante más caro que el de Lidl, pero cuenta con tres estantes separados y está disponible en cinco colores diferentes.

Una solución si no tenemos un secador en casa

El toallero eléctrico de la marca Tronic es ideal si queremos secar la ropa o toallas en casa y no tenemos una secadora, sobre todo si vivimos en pueblos o ciudades con climas húmedos. Se puede comprar en la tienda online en dos colores, los mismos que llegarán a los establecimientos físicos.

Incorpora ocho barras calefactoras que ofrecen una temperatura de hasta 50 ºC. Incluye función de temporizador con desconexión automática para una mayor seguridad, permitiendo elegir entre dos, cuatro, ocho y 24 horas. Además, cuenta con resistencia al agua (IP22) y se puede colocar tanto en el suelo como en la pared.

⚡ EN RESUMEN: oferta del toallero eléctrico Tronic hoy ✅ LO MEJOR Su utilidad , sobre todo si vivimos en lugares con climas húmedos.

, sobre todo si vivimos en lugares con climas húmedos. Su precio .

. Estará disponible en tiendas físicas y en web. ❌ LO PEOR Se echa en falta que las baldas se puedan extender para que no queden todas las toallas agrupadas. 💡 CÓMPRALO SI... No tienes una secadora y quieres secar la ropa o las toallas cómodamente. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes secadora, ya que esta es la principal ventaja del toallero eléctrico.

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Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Tronic

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