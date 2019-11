La lista de deseos para el Black Friday 2019 de los editores de Xataka

A menos de una semana para el Black Friday 2019, es momento de hacer acopio de nuestra lista de deseos para tener claro qué necesitamos y qué nos resulta potencialmente interesante, por si hay ofertas inesperadas. Si bien el lunes posterior es el Cyber Monday, este viernes 29 de noviembre será un buen día para comprar tecnología, tanto para nosotros como para regalar en Navidad. Hemos consultado a los editores de Xataka sobre qué gadgets tienen en su listas de deseos para este Black Friday.

GoPro Max y auriculares con cancelación activa de ruido

En la lista de deseos de Txema Rodríguez, coordinador de Genbeta Dev

Apenas hace un año me pillé la GoPro 7 Black, de la cual estoy bastante contento. Pero viendo las nuevas cámaras que lanzó GoPro hace poquito tengo apuntada a mi lista de deseos para este Black Friday no perder la oportunidad de cazar alguna oferta por la GoPro Max (529 euros) que me permitiría grabar vídeos 360. Un complemento perfecto para muchos viajes y aventuras deportivas.

Un clásico de cada Black Friday son siempre los auriculares, este año estoy pendiente de alguno que incluya cancelación activa de ruido fiable, como los nuevos Sony WF-1000XM3 (212 euros). Aunque tengo dudas si esperar a la siguiente generación o, incluso a los nuevos de Pixel Buds de Google que llegaron en primavera.

Otro "capricho" en mi lista de deseos sería alguna lente para añadir a mi Pixel 4XL como el gran angular de 18mm de Moments. Sería una buena forma de acercar aún mi smartphone a un cámara reflex casi real. (119 dólares)

VPN, app de edición de vídeo y Nintendo Switch

En la lista de deseos de Javier Lacort

Lo primero es una VPN de larga duración. Tengo pendiente renovar mi VPN, así que decidí esperarme al Black Friday para comprar una suscripción de años a alguna. Suelen salir buenas ofertas tanto en el Black Friday como en el Cyber Monday. Tengo algunas opciones que me gustan, sin preferencia entre ellas. Cuando vea una que me permita usarla en al menos tres dispositivos y tenga un buen precio, caerá.

También busco ofertas en apps de edición avanzada de imágenes para el iPad. Estoy intentando salir del ecosistema de Adobe, parte de ese proceso está en encontrar reemplazos satisfactorios en unos cuantos escenarios, como el iPad Pro. Mi candidata principal es Pixelmator Photo, si bajan el precio, aprovecharé. Si no, también acabará cayendo, su precio habitual ya es bastante bueno, menos de seis euros.

Finalmente una Nintendo Switch (312 euros). En los próximos meses tendré un regalo que hacer a un familiar, la Switch es la elegida. En lugar de esperar a la última semana para hacer la compra, aprovecharé el Black Friday para tenerla ya de antemano y guardarla hasta que llegue la fecha ahorrándome unos euros por el camino.

Nintendo Switch - Consola color Azul Neón/Rojo Neón (Modelo 2019) Hoy en Amazon por 312,90€

Nintendo Switch Lite, Redmi Note 7 y Amazfit GTS

En la lista de deseos de Ricardo Aguilar

Para este Black Friday tengo dos claras prioridades. La primera es la Nintendo Switch Lite (199 euros). Antes de que se me increpe y se me advierta por enésima mes que por poco más te compras la grande, decir a mi favor que quiero una consola portátil para viajes, y la Lite es mejor en este aspecto de movilidad.

Del mismo modo, estaría pendiente al Amazfit GTS (142 euros), el mejor reloj que tiene Xiaomi en este momento en mi opinión, y que seguramente se quede aún más cerca de los 100 euros. Mención especial a la gama media de Redmi, en especial el Redmi Note 7 (158 euros), que se plantea como el mejor candidato para sustituir el vetusto Ulefone de mi madre.

Domótica: Ring Video Doorbell 2 y Phillips Hue

En la lista de deseos de César Muela

Me voy a mudar dentro de poco y estoy bastante loco con domotizar todo lo posible. Estoy mirando desde timbres inteligentes (ahí el Ring Video Doorbell 2 (199 euros) me parece una gran opción), pasando por cortinas o persianas inteligentes hasta llegar a bombillas conectadas (el kit Philips Hue White and Color Ambiance (188,97 euros) me mira con ojos golosos).

Y nada relacionado con la tecnología, pero estaré también muy pendiente de elementos para decoración. Como soy un enfermo del antiguo Egipto, seguramente algo así caerá, o así (https://www.amazon.es/Pegatinas-Etiquetas-Desmontables-Nisha-Conjunto/dp/B013YHNS9K/), o así. Que alguien me pare, por favor.

'Death Stranding' y DJI Osmo Mobile 3

En la lista de deseos de Eva Rodríguez de Luis

El año pasado aproveché el Black Friday para comprarme la PlayStation y este viernes negro aprovecharé para comprar el juego del año más barato. Hablo de 'Death Stranding' (59,99 euros) todavía no lo he probado, pero hablan maravillas de él y me gusta la temática. Me lo iba a comprar tarde o temprano, pero si puedo pagar menos de 60 euros y disfrutarlo ya, pues mejor.

Mi segunda compra es un gimbal. Desde que uso mi móvil como cámara para mis análisis, he ido notando que aunque está a la altura, hacen falta algunos accesorios precisamente como este. El que más me gusta por su manejo, ligereza y calidad es el DJI Osmo Mobile 3 (109 euros), que ronda los cien euros y que espero comprar por mucho menos.

Bolsa fotográfica, power bank y focos LED

En la lista de deseos de Jesús León, coordinador de Xataka Foto

Este año para el Black Friday no tengo una lista muy amplia, simplemente intentaré estar atento a si aparece alguna oferta de bolsas fotográficas, ya que ahora ando buscando una que sea impermeable o al menos resistente a la lluvia y no se dispare de precio. Me gusta especialmente la Thule TAC106K (113,61 euros).

También quiero comprar una powerbank que sea más o menos completa y potente, como la Xiaomi de 20000 mAh (22,99 euros). Por último, quiero estar atento a ofertas de focos led para foto/vídeo que estén a buen precio como este Neweer (85,99 euros) o este otro también de Neeweer con batería (115,99 euros)

Sony WH-1000XM3 y Nintendo Switch

En la lista de deseos de José García

Por lo general, tiendo a huir del Black Friday porque soy un manirroto y siempre acabo gastando más de lo que debo, pero reconozco que este año tengo dos objetivos en la mirilla. El primero son los auriculares Sony WH-1000XM3 (268 euros), porque viajo mucho y la canción de ruido empieza a ser algo necesario en mi vida. Sé que son caros, pero si los encuentro rebajados seguramente se vengan para casa.

El segundo es la Nintendo Switch. Llevo desde que salió dándole vueltas a si me la compro o no para jugar a los nuevos Pokémon y Zelda y finalmente creo estar preparado para sacar la tarjeta. Si hay un descuento jugoso y la puedo a comprar a buen precio, posiblemente lo acabe haciendo.

Sony WH-1000XM3B - Auriculares de Diadema inalámbricos, con Alexa integrada - color negro Hoy en Amazon por 317,00€

VPN y Hub USB

En la lista de deseos de Antonio Sabán

Este año, en mi lista de deseos de cara al Black Friday tengo varias cosillas apuntadas, aunque seguro que finalmente cae algo más. En cuanto a software, quiero adquirir una licencia larga de un servicio de VPN, y en Black Friday anteriores suelen tener grandes descuentos en planes de uno a tres años. Cuando vea las ofertas me decantaré, pero ahora mismo me convencen NordVPN y ExpressVPN.

Pasando a hardware, llevo mucho tiempo teniendo en mi lista de deseos un hub USB con lector de tarjetas, porque actualmente para copiar fotos de la cámara a mi ordenador de sobremesa tienen que pasar primero por el lector de mi MacBook Pro, lo cual es un poco incordio. Hay varios modelos interesantes como este de Ugreen (19,99 euros), con cable largo y base para el smartphones, y aunque ya están baratos, esperaré al viernes para arañar algún euro.

Por último, estoy pendiente de televisores para comprar uno para mis padres. Quieren uno de gama media que no se dispare en precio, y ahora mismo las papeletas para triunfar las tiene alguno de marca Philips, por varios aspectos. En primer lugar, me encanta la tecnología Ambilight, y creo que le puede dar un buen toque al salón. En segundo, prefiero Android TV y el Chromecast integrado a otros sistemas operativos de Smart TV, y en tercer lugar, cuentan con modelos con paneles VA (mejores negros que IPS) a precios relativamente reducidos.

Silla gaming

En la lista de deseos de de Iván Linares

Con una espalda que parece el positivo de mi vieja silla de oficina, y tras las incontables horas sentado delante de la pantalla, creo que llegó la hora de renovar el asiento. En un principio pensé que lo lógico sería apuntar al mobiliario de oficina, pero creo que las sillas gaming son una opción más cómoda para largas horas de trabajo. Y más molona, que también es importante.

Aún no tengo muy claro qué silla gaming elegir, sí tengo algunos modelos a los que he echado el ojo: la noblechairs EPIC (364,90 euros), Sparco (217,60 euros) y la Newskill Kuraokami (199 euros).

Capturadora AVerMedia Live Gamer Portable 2 Plus, Blue Yeti y Xiaomi Mi Band 4

En la lista de deseos de Frankie MB

Confieso que este año tengo poco margen para los caprichos, así que el Black Friday me va a venir de perlas para ponerme al día en lo referente a los regalos de navidad para los familiares y amigos. Lo cual no quita que haya apartado convenientemente unos 150 euritos por si hay alguna rebaja interesante en alguna que otra cosa a la que ya le había echado el ojo.

Lo primero sería una capturadora AVerMedia Live Gamer Portable 2 Plus (160 euros) la cual pude probar el verano pasado y simplifica el proceso de grabación de juegos a dos simples pasos con una calidad estupenda. Sencilla de conectar, versátil y con el extra añadido de poder llevar lo grabado al PC a través de una simple tarjeta microSD.

Por otro lado, también llevo meses estudiando la adquisición de un micrófono Blue Yeti y, con la rebaja apropiada podría ser una oportunidad (118,90 euros). Recuerdo que el año pasado incluso se regaló algún que otro juego actual para PC, aunque, si se da la posibilidad, estoy más interesado en una bajada de precio.

Finalmente, y si ninguna de esas dos opciones recibe una rebaja significativa, me lanzaría con la pulsera Xiaomi Mi Band 4 (30,49 euros). Estoy bastante contento con el modelo anterior y lo cierto es que llevo merodeando por su página de Amazon más de la cuenta.

Además, y como en años anteriores, cerraría el presupuesto que me he puesto en el Black Friday con juegos digitales para Steam, Switch o las sobremesas de Microsoft y Sony. Lo cual, me temo, solo servirá para incrementar la enorme cantidad de juegos por empezar pendiente y la todavía menos honrosa lista de títulos que me queda por terminar. Pero claro, ¡Es el Black Friday!

Disco duro, soporte portátil y monitor LG 29WK600-W

En la lista de deseos de Anna Martí

En el Black Friday, los Prime Day de Amazon y demás suelo mirar para pillar algún disco duro de alta capacidad y marcas de confianza que esté bien de precio porque tengo una enfermedad con eso (la de los auriculares ya la superé y ahora estoy trabajando en superar ésta), así que quizás esté pendiente de esto para tener otra unidad más para copias de seguridad. Stay tuned.

Pero lo que sí me vendría mucho mejor sería sustituir mi actual monitor (23 pulgadas y FullHD) para pillar uno más panorámico y de mayor resolución, ya que creo que ergonómicamente es mejor opción que trabajar con dos pantallas (como hago ahora) y así mejoraría un poco más mi día a día. No tengo un modelo en concreto que rastrear, pero el LG 29WK600-W (249 euros) parece cumplir con lo que busco y tanto por experiencia propia como ajena tengo mucha confianza con las pantallas de esta marca.

También miraré algún soporte para el portátil. Ahí no tengo claro aún qué prefiero (hay marcas de accesorios que me gustan más, lo único), así que echaré un vistazo a lo que haya bajado de precio. Y en la lista de caprichos algo no tecnológico: una camiseta de los Chiefs (un equipo de fútbol americano)

LG 29WK600-W - Monitor Profesional UltraWide FHD de 73 cm (29") con Panel IPS (2560 x 1080 píxeles, 21:9, 300 cd/m², sRGB >99%, 1000:1, 5 ms, 75 Hz) Color Blanco y Negro Hoy en Amazon por 249,00€

AirPods Pro, Reina Roja y un móvil

En la lista de deseos de Laura Sacristán

Aunque al final terminaré comprando muchas más cosas, mi lista de deseos para el Black Friday de este año, de momento, tiene tres productos seguros: el libro "Loba Negra" (19,85 euros), de Juan Gómez-Jurado, que llevo esperándolo desde que me leí "Reina Roja", la nueva camiseta de la Selección Española (lo sé, esto es muy “friki”, pero este año hay Eurocopa); y los AirPods Pro (279 euros), porque hace tiempo que quería los auriculares inalámbricos de Apple y ahora que incluyen cancelación de ruido, más aún.

Además, es probable que aproveche para comprar algunos regalos. A mis padres no les vendría mal cambiar de móvil y el Redmi Note 8T (173 euros) es una buena opción. También tengo en mente el Xiaomi Mi A3 (156 euros), por aquello de la estabilidad y la sencillez de uso que ofrece Android One. Y sé de alguien que está deseando tener el pack completo con las ocho temporadas de Juego de Tronos, pero por desgracia, me parece que no sale a la venta a tiempo para el Black Friday.

Apple AirPods Pro Hoy en Amazon por 279,00€

Logitech C920 HD Pro y Asus VG278QR

En la lista de deseos de Samuel Oliver

Ahora que me estoy adentrando en el mundo del streaming me hace falta equipo así que voy a aprovechar el Black Friday para comprar una webcam a la que le tengo echado el ojo desde hace un mes: la Logitech C920 HD Pro (72,99 euros).

Es la que más me han recomendado calidad precio y si puedo comprarla más barata de lo que ya está me va a parecer un autentico chollo ya que es Full HD y su calidad de imagen es bastante buena.

Por otra parte tengo un monitor para mi PC bastante normalito para lo que usco yo en cuanto a gaming por lo que el Asus VG278QR (315 euros) se adecua mucho más a mis necesidades siendo Full HD (el 4K tampoco me parece tan importante ahora mismo): una latencia de 0,5 ms y 165Hz que me va a resultar toda una revolución al estar acostumbrado a los 60Hz de mi monitor actual y compatible con G-Sync. Ahora mismo cuesta 315 euros en Amazon y con poco que baje en el Black Friday me daré por satisfecho.

Samsung Galaxy S10+

En la lista de deseos de Enrique Pérez

En casa necesitamos un móvil compatible con Mirrorlink. Y de paso aprovecharemos para actualizar uno de los smartphones. Por su diseño, por ese tamaño de pantalla y por ofrecer una experiencia bastante redonda, el Galaxy S10+ (779 euros)tiene todos los números de ser el elegido.

Ya han pasado algunos meses desde su presentación, por lo que esperamos que Samsung decida rebajar su precio agresivamente y pueda ser una buena compra. Otra opción habría sido el Galaxy A70S, pero no ha llegado a España para el Black Friday. Tocará ver si podemos hacer un esfuerzo y adquirir el buque insignia de Samsung.

Samsung Galaxy S10+ - Smartphone de 6.4" QHD+ Curved Dynamic AMOLED, 16 MP, Exynos 9820, Wireless & Fast & Reverse Charging, 128 GB, Prisma Blanco (Prism White) Hoy en Amazon por 774,95€

Altavoz SONOS, smart TV y Huawei Watch GT 2

En la lista de deseos de Antonio Ortiz

Quiero ver algún altavoz bluetooth (el de Sonos (169,15 euros) es mi gran candidato pero es muy caro y voy a ver si llega con una gran rebaja).

Luego quiero mirar tele porque se rompió la mía justo a principios de Noviembre y claro, ya me he esperado. Mis candidatas son la gama media-alta de LG, Samsung y Sony, sin descartar por ver oportunidades si hay grandes rebajar en la gama alta del año pasado. A ver cómo se mueven en precio.

También quiero mirar algún regalo de Navidad, seguramente alguna pulsera / reloj cuantificador (mi candidato primero es el [último de Huawei](Huawei Watch GT 2) que está muy muy bien) o auriculares de cancelación de ruido.

Huawei Watch GT 2 Classic - Smartwatch con Caja de 46 mm(2 semanas de Uso, Pantalla táctil AMOLED de 1.39, GPS, 15 Modos Deportivos) Color marrón Hoy en Amazon por 239,00€

Smart TV y router Tp-Link Archer C9

En la lista de deseos de María González

Por un lado estaba mirando una tele que no se fuera de precio para una habitación. No tengo muy claro el modelo (si apostar por alguna de las nuevas de Xiaomi, si ir a por alguna de LG o Samsung...), pero sí que tiene que ser 4K y HDR. La elección final dependerá imagino de las ofertas que haya. Como es fundamentalmente para jugar en consola, no me importa demasiado el sistema operativo.

Por otro lado, y como la red Wifi del router de mi operador no va del todo fina, miraré también un router. Por eso en su día añadí un router propio, pero no me llega a cubrir bien toda la casa. Aquí también tengo varias opciones: mirar algún sistema Wifi Mesh que me de cobertura a toda la casa o mirar otro router adicional para añadir al que ya tengo. Lo cierto es que mi router TP-Link actual va genial, así que a priori prefería decantarme por otro igual. Así que no perderé de vista el Tp-Link Archer C9 (100 euros)

TP-Link Archer C9 - Gaming router Gigabit inalámbrico, banda dual 1900 Mbps, MIMO 3T x 3R, USB 3.0, WPS, tres antenas Hoy en Amazon por 100,00€

Trail 2 Bike de TwoNav

En la lista de deseos de Javier Penalva

Este Black Friday me he propuesto renovar el dispositivo GPS que uso en mis salidas por la montaña, principalmente en bicicleta. Mi objetivo número uno es el Trail 2 Bike de TwoNav (399 euros) por la compatibilidad con mapas y el ecosistema para preparar rutas que ofrece.

Si no hubiera una oferta suficientemente tentadora, en segunda posición iría a por una cámara de acción como la GoPro 8 Black (429 euros) o incluso el modelo de la generación anterior. Los dos son productos ideales para esperar a Black Friday porque no son de necesidad inmediata y puedo resistir la tentación hasta que encuentre una gran oferta

TwoNav - Trail 2 Bike GPS Bicicleta Ciclismo con Pantalla de 3.7" Gorilla Glass, Gran Autonomía Resistencia a Golpes y Compacto, Glonass + Galileo, Color Rojo Hoy en Amazon por 339,00€

Logitech Circle 2

En la lista de deseos de Miguel López

Puede que me esté pasando de precavido o puede que sea una excusa para mis ansias de consumo, pero este año estoy atento a si la cámara de seguridad Logitech Circle 2 (164,54 euros) baja de precio. Vivo en Barcelona, y viendo las noticias del último año me gustaría poder cubrirme las espaldas en caso de que alguien fuerce mi puerta para poder grabarlo todo y mostrarlo como prueba irrefutable.

Opto por la Logitech Circle 2 porque su fabricante acaba de anunciar integración con HomeKit Secure Camera, un servicio de Apple que permite poder almacenar las últimas 24 horas de vídeo grabado en la nube. Y puede que no sea la compañía perfecta, pero para guardar grabaciones de lo que ocurre en mi casa me fío más de Apple que de cualquier otra empresa como Google o el mismo fabricante.

Logitech Circle 2 - Sistema de cámara de Seguridad doméstica con Cable, visión Nocturna y detección de Personas Hoy en Amazon por 166,82€

Trípode y cargador para el móvil y soporte

En la lista de deseos de Javier Pastor

Es probable que aproveche Black Friday para decidirme a comprar pequeños accesorios que sé que no voy a aprovechar demasiado pero que desde hace tiempo pienso que me vendrían bien de cuando en cuando.

Hay dos ejemplos claros aquí: un trípode para el móvil (29,99 euros) como el que recomendamos en el artículo de Xataka recientemente, un cargador inalámbrico con soporte vertical (19,99 euros) y quizás un soporte para el mando de la Xbox para jugar en el móvil (12,99 euros)".

Ordenador de sobremesa (a la carta)

En la lista de deseos de Mario Merinowski

En mi lista de deseos del Black Friday me voy a pillar un pc sobremesa para streaming, juegos y puntualmente edición. Tengo hecho hasta el configurador en PcComponentes (1200 euros) con todo lo que quiero y la idea es comprarlo sí o sí, pero cruzando los dedos para que varios de los componentes bajen de precio.

Apple TV, correa Loop, 'Kingdom Come: Deliverance' y 'Mitos nórdicos'

En la lista de deseos de Yúbal Fernández

Recientemente acabo de introducirme en el mundo de Apple, y después de tirar la casa por la ventana y comprarme un iPhone 11 Pro y un Apple Watch, este Black Friday le voy a prestar atención a posibles rebajas como la del Apple TV (219 euros) o accesorios como cables o una correa Loop de piel (99 euros). Apple no suele hacer grandes descuentos, pero es a lo que más atento estaré.

En mi wishlist también tengo otras cosas, como el juego ['Kingdom Come: Deliverance'](36,81 euros) para PS4 del que tantas cosas buenas he leído. O el libro de 'Mitos nórdicos' (19,95 euros) de Neil Gaiman, puesto que la mitología nórdica lleva tiempo interesándome y me interesa saber cómo se ha aproximado a ella Gaiman.

